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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok rakibi Facebook Collab rekabete başlıyor

    Kullanıcıların eşzamanlı 3 video hazırlayarak tek bir pencerede birleştirebildikleri Facebook Collab uygulaması açık beta sürecine başlıyor. İlk olarak iOS platformunda kulanıma sunuldu.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TikTok rakibi Facebook Collab rekabete başlıyor

    TikTok’un en popüler sosyal ağ haline gelmesi sonrasında rakipleri de benzer özellikler için kolları sıvadı. Instragram Reels özelliğinden sonra Facebook diğer bir uygulama olan Collab’ı da devreye sokuyor.

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    Facebook Collab nedir?

    Facebook Collab firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni kısa video paylaşım uygulaması. Kullanıcılar 15 saniyelik 3 farklı videoyu bölünmüş ekran şeklinde ekleyerek sınırsız döngü olarak oynatabiliyor. Collab adı da buradan geliyor.

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    Kullanıcılar bir videoya eş zamanlı kendi videosunu çekebiliyor veya albümündeki videoyu ekleyebiliyor. Böylece sayısız Collab klibi ortaya çıkıyor. Bu konsept TikTok uygulamasından biraz farklı ve müziğe odaklanıyor.

    Mayıs ayından bu yana kapalı beta sürecinde olan Facebook Collab bu haftadan itibaren iOS platformunda bölge bölge kullanıma açılmaya başladı. Facebook biraz daha kontrollü gitmeyi tercih ediyor. Bu bakımdan önümüzdeki aylarda tüm bölgelere yayılmış olacak. Henüz Android tarafında ne zaman yayınlanacağı ile bir bilgi yok.



    https://9to5mac.com/2020/12/14/facebook-takes-on-tiktok-music-video-app-collab/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    öff kabak tadı verdi. 3 video nedir abi, sürekli video mu çekicek millet.
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    Paetzold 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sende gel bakalım
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    231407 (Barış Özdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bırakın gelsin gel hele gel
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    Barni Moloztaş (Eren ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    reels var zaten ig'de bu tutmaz
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    AnadoluEfes 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aman birşey tutmasın hemen facebook satın alır adam aç yeni birşey bulamıyor olanı geliştirip yapmaya çalışıyor instagram facebook'un zaten geçenler'de instagram reels açıyorlardı tiktok benzeri için şimdide bunu yapıyorlar anlam veremedim
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