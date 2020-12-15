TikTok rakibi Facebook Collab rekabete başlıyor

TikTok’un en popüler sosyal ağ haline gelmesi sonrasında rakipleri de benzer özellikler için kolları sıvadı. Instragram Reels özelliğinden sonra Facebook diğer bir uygulama olan Collab’ı da devreye sokuyor.

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Facebook Collab nedir?

Facebook Collab firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni kısa video paylaşım uygulaması. Kullanıcılar 15 saniyelik 3 farklı videoyu bölünmüş ekran şeklinde ekleyerek sınırsız döngü olarak oynatabiliyor. Collab adı da buradan geliyor.

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Kullanıcılar bir videoya eş zamanlı kendi videosunu çekebiliyor veya albümündeki videoyu ekleyebiliyor. Böylece sayısız Collab klibi ortaya çıkıyor. Bu konsept TikTok uygulamasından biraz farklı ve müziğe odaklanıyor.

Mayıs ayından bu yana kapalı beta sürecinde olan Facebook Collab bu haftadan itibaren iOS platformunda bölge bölge kullanıma açılmaya başladı. Facebook biraz daha kontrollü gitmeyi tercih ediyor. Bu bakımdan önümüzdeki aylarda tüm bölgelere yayılmış olacak. Henüz Android tarafında ne zaman yayınlanacağı ile bir bilgi yok.

https://9to5mac.com/2020/12/14/facebook-takes-on-tiktok-music-video-app-collab/

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