Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TikTok, şimdi de yeni bir müzik servisi üzerinde çalışıyor

    Popüler sosyal medya plarformu TikTok, yakında yeni bir müzik akış hizmeti ile karşımıza çıkabilir. Platformun çatı şirketi ByteDance, TikTok Müzik için yeni bir marka başvurusunda bulundu. 
    Oy Ver

    TikTok, şimdi de yeni bir müzik servisi üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Günümüzde kullanıcıların hem mevcut hem de geçmiş müzik sanatçılarını keşfetmelerine yardımcı olan TikTok, şimdi de kendi müzik servisini başlatmayı planlıyor. Bildirilenlere göre TikTok’un çatı şirketi ByteDance, "TikTok Müzik" markası için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine başvuruda bulundu.

    Müzik platformlarına bir yenisi daha eklenebilir

    Açıklamalarda yer alanlara göre TikTok Müzik, kullanıcıların "müzik, albüm, şarkı sözü satın almasına, indirmesine ve buna ek olarak canlı ses ve video akışı’’ gerçekleştirmesine izin verecek. Ayrıca kullanıcılar oynatma listelerinin kapağı olarak fotoğrafları düzenleyebilecek ve şarkılar hakkında yorum yapabilecek.

    Halihazırda ByteDance, Resso isimli bir müzik akış hizmeti ile çalma listeleri, şarkı paylaşımı ve topluluk etkileşimi gibi ticari marka başvurusunda belirtilen bazı özellikleri sunuyor olsa da, bu uygulama yalnızca Hindistan, Brezilya ve Endonezya gibi bölgelerde kullanıma sunuluyor.

    Ticari marka başvurusunu ilk olarak Avustralya'da daha sonrasında ABD'de gerçekleştiren TikTok'un, yeni hizmeti Resso platformu ile birleştirip birleştirmeyeceği henüz bilinmiyor. Öte yandan ByteDance'ın ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine yapılan başvurudan önce yeni markayı gerçekten kullanacağını göstermesi gerektiğinden, TikTok Müzik ayrı bir akış hizmeti olarak çıkış yapabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Flex 5
    Lenovo IdeaPad Flex 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız