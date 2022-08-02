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Günümüzde kullanıcıların hem mevcut hem de geçmiş müzik sanatçılarını keşfetmelerine yardımcı olan TikTok, şimdi de kendi müzik servisini başlatmayı planlıyor. Bildirilenlere göre TikTok’un çatı şirketi ByteDance, "TikTok Müzik" markası için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine başvuruda bulundu.

Müzik platformlarına bir yenisi daha eklenebilir

Açıklamalarda yer alanlara göre TikTok Müzik, kullanıcıların "müzik, albüm, şarkı sözü satın almasına, indirmesine ve buna ek olarak canlı ses ve video akışı’’ gerçekleştirmesine izin verecek. Ayrıca kullanıcılar oynatma listelerinin kapağı olarak fotoğrafları düzenleyebilecek ve şarkılar hakkında yorum yapabilecek.

Halihazırda ByteDance, Resso isimli bir müzik akış hizmeti ile çalma listeleri, şarkı paylaşımı ve topluluk etkileşimi gibi ticari marka başvurusunda belirtilen bazı özellikleri sunuyor olsa da, bu uygulama yalnızca Hindistan, Brezilya ve Endonezya gibi bölgelerde kullanıma sunuluyor.

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Ticari marka başvurusunu ilk olarak Avustralya'da daha sonrasında ABD'de gerçekleştiren TikTok'un, yeni hizmeti Resso platformu ile birleştirip birleştirmeyeceği henüz bilinmiyor. Öte yandan ByteDance'ın ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine yapılan başvurudan önce yeni markayı gerçekten kullanacağını göstermesi gerektiğinden, TikTok Müzik ayrı bir akış hizmeti olarak çıkış yapabilir.

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TikTok, şimdi de yeni bir müzik servisi üzerinde çalışıyor