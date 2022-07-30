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Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan sosyal medya devi TikTok, platforma yeni yetenekler kazandırmaya devam edecek gibi görünüyor. Kısa süre önce belirli bölgelerde içerik oluşturucularının dokuz adet mini oyundan birini seçerek videolarına eklemelerine izin veren platform, desteklenen oyun sayısını daha da artırmayı planlıyor.

Platforma HTLM5 oyunlar eklenecek

Bildirilenlere göre TechCrunch'a açıklamalarda bulunan bir TikTok yetkilisi, "şu anda, üçüncü taraf oyun geliştiricileri ve stüdyolarıyla entegrasyonlar aracılığıyla TikTok'a HTML5 oyunları getirmeyi araştırıyoruz." dedi. Bununla birlikte yeni girişiminde Voodoo, Nitro Games, FRVR ve Lotum stüdyoları ile ortaklık yürüten TikTok'un yeni uygulamalarından biri de popüler hedef eğitim uygulaması AIM Lab'den gelecek.

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Şu an için kullanıcılara sunulan oyunların hiçbirinde reklam veya uygulama içi satın alma seçeneği bulunmuyor. Böylece TikTok, henüz test aşamasında olan projede kullanıcıların ve içerik oluşturucuların oyunlarla nasıl etkileşime girdiğini gözlemlemeyi planlıyor. Bilindiği üzere günümüzde Apple, Google ve yakın zamanda Netfilix dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketleri mobil oyunlara yönelmiş durumda. Bu nedenle TikTok'tan gelen yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

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TikTok, içerik üreticileri için mini oyun desteğini artırıyor