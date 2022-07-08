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    TikTok'taki meydan okumalar, birçok çocuğun ölümüne sebep oldu

    TikTok şimdilerde yeni bir davayla karşı karşıya. Blackout challenge isimli meydan okumanın, 7 çocuğun hayatına son verdirdiği iddialarıyla çocukların anneleri TikTok'a dava açtı.
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    TikTok'taki meydan okumalar, birçok çocuğun ölümüne sebep oldu
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    TikTok, uygulamanın diğer insanların videolarını deneyen çocuklarının blackout challenge sırasında boğularak öldüğünü söyleyen ebeveynlerden çok sayıda davayla karşı karşıya. Haziran ayında şirket aleyhine açılan bir davada, geçen yıl en az yedi çocuğun bayılana kadar kendilerini kemerler, çanta ipleri veya benzeri herhangi bir şeyle boğmaya teşvik ettiği iddia edilen meydan okuma girişiminde bulunurken öldüğü iddia ediliyor.

    TikTok'taki Blackout isimli meydan okuma, kullanıcıları bayılana kadar boğuldukları videolar yayınlamaya teşvik eden bir meydan okuma. Kaliforniya'da açılan yeni bir dava ise, TikTok'un bu meydan okumayı teşvik etmekten kâr etmeye devam etmeyi seçtiğini ve 2021'de doğrudan altı çocuğun ölümüne neden olduğunu söylüyor. Bu dava, zararlı videoların yaratıcılarını suçlamak veya video yayınladıkları için TikTok'un peşine düşmek yerine, çocukları videolara yönlendiren ürün tasarımı için TikTok'tan tazminat talep ediyor.

    isimli meydan okuma, 7 çocuğun kendilerini boğarak ölmelerine sebep olmBlackout challengeuş olabilir

    En sonki dava ise sekiz yaşındaki Lalani Walton ve dokuz yaşındaki Arriani Arroyo'nun ebeveynleri tarafından açıldı. Bununla birlikte TikTok'un sorunun farkında olduğunun kanıtı olarak meydan okumaya giriştikten sonra ölen diğer birkaç çocuk gösterildi. Walton ve Arroyo'ya ek olarak mahkemede listelenen diğer vakalar şunlardır:

    • İtalya'da Ocak 2021'de öldüğü bildirilen 10 yaşındaki bir çocuk
    • Mart 2021'de öldüğü bildirilen Colorado'da 12 yaşında bir çocuk
    • Avustralya'da Haziran 2021'de öldüğü bildirilen 14 yaşındaki bir çocuk
    • Oklahoma'da Temmuz 2021'de öldüğü bildirilen 12 yaşındaki bir çocuk
    • Aralık 2021'de öldüğü bildirilen Pennsylvania'da 10 yaşında bir çocuk

    Davada dikkat çekilen noktalardan biride ölen çocukların çoğunun 13 yaşından küçük olaması. Oysaki 13 yaşından küçüklerin TikTok kullanması yasak. Bu davayı Sosyal Medya Mağdurları Hukuk Merkezi'ndeki (SMVLC)  hukuk ekibi şu şekilde özetledi: "Dava, TikTok'un sosyal medya ürününün kusurlu tasarımının, kullanıcılar için güvenli olmayan ve başarısız olan bağımlılık yapan bir ürünle sonuçlandığını iddia ediyor. Reşit olmayanları ve ebeveynlerini TikTok'un bağımlılık yaptığı ve Sizin İçin sayfalarına sağlıklarını tehlikeye atabilecek zararlı içerikleri ittiği konusunda uyarmak için bu dava açıldı."

    Bir TikTok sözcüsü The New York Times'a şirketin devam eden dava hakkında yorum yapmayacağını söyledi. Sözcü ayrıca, Blackout Challenge'ı denedikten sonra ölen 10 yaşındaki bir kız hakkında People dergisine daha önce yapılan bir şirket açıklamasıyla da bağlantı kurdu. Bu dergiye yapılan açıklamalarda TikTok, Blackout challenge'ın platformlarından önce geldiğini ve hiçbir zaman TikTok trendi haline gelmediğini söylemişti. 

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