TikTok’un devredilmesine algoritmalar dahil değil

Sosyal medyanın en etkin platformu haline gelen ve tahminlere göre 3 milyar cihaza kurulu olan TikTok uygulaması global operasyonlarını Oracle liderliğinde yeniden yapılandırmak üzere. Bununla birlikte bir pürüz çıkabilir.

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Algoritmalar özel kalacak

Gelen bilgilere göre TikTok çatı firması ByteDance oluşacak bu yeni global yönetime tavsiye algoritmasını vermek istemiyor. Bilindiği üzere TikTok’un en önemli unsuru bu tavsiye algoritması ve fenomen haline gelmesinde büyük bir rol oynamıştı.

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Diğer taraftan Çin’in yapay zeka teknolojilerini yabancı firmalara tedarik edecek şirketlerin bir onay sürecinden geçmesini istediği biliniyor. Bu bakımdan TikTok’un yapay zeka algoritmasının verilmemesi kararı sadece isteğe değil Çin onaylarına da bağlı.

TikTok global yönetimini devir alacak ortaklığın yeni bir yapay zeka algoritması geliştirmesi gerekecek. Yarın itibariyle ortaklık planının Trump hükümetine sunulacağı belirtiliyor. Hükümetin onay vermesi ile birlikte yeni yönetimin algoritma geliştirmesi için hızlı davranması gerekecek. Elbette bu durumda TikTok global sürümlerde farklı bir algoritma, diğer bölgeler sürümünde farklı bir algoritma çalışacak. Bunun hissedilir bir farkı olacak mı zaman gösterecek. Ayrıca hükümetin onay sürecine bu algoritmayı da dahil etmesi işleri karmaşıklaştırabilir.

https://www.engadget.com/bytedance-might-not-sell-tiktok-algorithm-to-us-buyer-184748008.html

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