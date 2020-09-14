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    TikTok’un devredilmesine algoritmalar dahil değil

    TikTok çatı firması ByteDance, satışı veya devri yapıldıktan sonra TikTok’un global operasyon yönetimine tavsiye algoritmasını vermek istemiyor. Yeni bir algoritma hazırlanması gerekiyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TikTok’un devredilmesine algoritmalar dahil değil

    Sosyal medyanın en etkin platformu haline gelen ve tahminlere göre 3 milyar cihaza kurulu olan TikTok uygulaması global operasyonlarını Oracle liderliğinde yeniden yapılandırmak üzere. Bununla birlikte bir pürüz çıkabilir.

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    Algoritmalar özel kalacak

    Gelen bilgilere göre TikTok çatı firması ByteDance oluşacak bu yeni global yönetime tavsiye algoritmasını vermek istemiyor. Bilindiği üzere TikTok’un en önemli unsuru bu tavsiye algoritması ve fenomen haline gelmesinde büyük bir rol oynamıştı.

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    Diğer taraftan Çin’in yapay zeka teknolojilerini yabancı firmalara tedarik edecek şirketlerin bir onay sürecinden geçmesini istediği biliniyor. Bu bakımdan TikTok’un yapay zeka algoritmasının verilmemesi kararı sadece isteğe değil Çin onaylarına da bağlı.

    TikTok global yönetimini devir alacak ortaklığın yeni bir yapay zeka algoritması geliştirmesi gerekecek. Yarın itibariyle ortaklık planının Trump hükümetine sunulacağı belirtiliyor. Hükümetin onay vermesi ile birlikte yeni yönetimin algoritma geliştirmesi için hızlı davranması gerekecek. Elbette bu durumda TikTok global sürümlerde farklı bir algoritma, diğer bölgeler sürümünde farklı bir algoritma çalışacak. Bunun hissedilir bir farkı olacak mı zaman gösterecek. Ayrıca hükümetin onay sürecine bu algoritmayı da dahil etmesi işleri karmaşıklaştırabilir.



    https://www.engadget.com/bytedance-might-not-sell-tiktok-algorithm-to-us-buyer-184748008.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 3 sa.
    Vay be, Trump emretti, TikTok el değiştirdi. Dünya bunların elinde, açık ve net.
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    monacomen 5 sa.
    Tiktok'u bence çok abartıyorlar, gereksiz bir savaş. Toplasan popüler ömrü 3 seneyi geçmeyecek çünkü günümüz gençleri ve çocukları her şeyi çok çabuk göklere çıkartıp çok çabuk sıkılıyor. Üç sene dolmadan yeni başka bir mecraya kayacaklardır, bir an evvel satarlarsa bence kar bile ederler.
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