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    TikTok düzenleme araçlarını iyileştiriyor

    TikTok uygulamasında video paylaşırken artık kesmek, bölmek, birleştirmek, müzikleri düzenlemek gibi yetenekler sunuluyor. Ayrıca yeni bir Fotoğraf Modu da var. 
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    TikTok Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya sektörüne son yıllarda şekil vermeyi başaran TikTok platformu yıl bitmeden 1.8 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşmayı bekliyor. Bunun için daha gelişmiş düzenleme araçları kullanıma sunuluyor.

    TikTok yeni düzenleme araçları

    TikTok bugüne kadar basit düzenleme araçları ile herkesin videolarını özelleştirebilmesini sağlıyordu ancak daha gelişmiş araçlara ihtiyaç duyanlar üçüncü taraf araçlara yöneliyordu. Şimdi bunun önüne geçiliyor.

    TikTok platformunun sunduğu daha gelişmiş araçlarla artık videoları kesmek, ayırmak veya birleştirmek mümkün. Ayrıca müzikleri de aynı şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Yine videolara ses efektleri de eklenebiliyor. Son olarak metinleri düzenleyebilme, süre atama, videoları hızlandırma, döndürme, yakınlaştırma şeklinde düzenlemeler de mevcut.

    Düzenleme araçlarının yanında uygulama bir de Fotoğraf Modu sunuyor. Bu mod atlı karınca şeklinde fotoğraflarınızı paylaşmanızı ve arka plan müzikleri eklemenizi sağlıyor. Resimlerinizi tek bir gönderide arka arkaya gösterebiliyorsunuz. Ayrıca 2000 karaktere kadar da metin eklenebiliyor. Bu güncellemeler ABD’de başlamış durumda.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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