Elon Musk, TikTok’u satın almakla ilgilenmiyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, TikTok'u satın alacağına dair iddiaları net bir şekilde yalanladı. Musk, 28 Ocak’ta WELT Ekonomik Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, “TikTok'u satın almak için can atmadığını” söyledi. Bu açıklama, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın TikTok’un ana şirketi ByteDance’i ABD’deki operasyonlarını satmaya zorlayan yasayı ertelemesinin ardından geldi.

Musk, TikTok’u almayacak

Trump’ın TikTok’un yasaklanma kararını ertelediği dönemde Musk’ın uygulamayı satın almasına sıcak bakabileceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Trump da Musk veya Oracle Başkanı Larry Ellison’ın TikTok’u satın almasını sıcak bakacağını söylemişti.

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Ancak Musk, böyle bir planının olmadığını açık bir şekilde ifade etti. “TikTok için bir teklif vermedim” diyen milyarder girişimci, uygulamaya sahip olması halinde bile ne yapacağı konusunda bir fikri olmadığını belirtti. “Sanırım sahibi olsaydım algoritmanın ne kadar zararlı ya da faydalı olduğunu belirlerdim” diyen Musk, TikTok'u kişisel olarak kullanmadığını ve platforma aşina olmadığını da sözlerine ekledi.

Musk, bürokrasiye savaş açtı

Twitter’ı (şimdiki adıyla X) satın almasının da kariyerinde bir istisna olduğunu vurgulayan Musk, “Genellikle şirketleri sıfırdan inşa ederim” dedi. Bu arada Musk’ın başında olduğu Devlet Verimliliği Departmanının (DOGE) ABD’deki federal kurumlar üzerinde yoğun baskı oluşturduğu ve hatta büyük miktarda hassas veriye erişim sağladığı belirtiliyor. Musk, konuşmaları sırasında “Hükümetle ilgili olarak, asıl zorluk bürokrasinin üstesinden gelmektir. Bürokrasinin belki de sondan bir önceki ‘boss’ savaşı olduğunu düşünüyorum. Nihai ‘boss’ savaşı ise entropiyi yenmektir... İkinci en zor savaş bürokrasiyi yenmektir. Hükümeti iyileştirmek işte bu kadar zor” dedi.

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