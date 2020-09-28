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    TikTok yasağını mahkeme durdurdu

    TikTok uygulamasının App Store ve Google Play mağazaları üzerinden kaldırılmasını isteyen Trump hükümetinin kararı yerel mahkeme tarafından durduruldu. Süreç devam ediyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TikTok yasağını mahkeme durdurdu
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    Çin hükümetine veya hükümet ile ilişkili organizasyonlara veri sağladığı şüphesiyle Trunp hükümeti tarafından yasak kapsamına alınan TikTok platformuna mahkemeden müjdeli haber geldi.

    Bir süre daha serbest

    Bilindiği üzere Trump hükümeti TikTok uygulamasının ABD vatandaşlarını ilgilendiren operasyonlarının satın alınmasını istemişti. Bunun üzerine Oracle ve Walmart devreye girerek TikTok global operasyonlarını devralmak üzere bir şirket kurmuştu.

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    Trump operasyonların ve veri sunucularının devralınması süreci tamamlanana kadar uygulamanın ABD çapında yasaklanmasına karar vermişti. 27 Eylül itibariyle de uygulama mağazalarından kaldırılacaktı.

    TikTok ise geçtiğimiz haftalarda bu kararı mahkemeye taşımıştı. Platform kararın adaletsiz olduğunu ve 100 milyon civarında ABD kullanıcısının güvenlik güncellemeleri almasının da önüne geçeceğini iddia etmişti.

    Mahkeme tedbiren yasak kararının durdurulmasına karar verdi. Platformun iddiası mahkemede bir sonuca ulaşana kadar uygulama indirilmeye devam edecek. Bununla birlikte 12 Kasım tarihinde tüm operasyonların durdurulması kararı halen yürürlükte ve Oracle-Walmart ortaklığının bu tarihe kadar faaliyetlerine başlaması bekleniyor.



    https://www.engadget.com/judge-temporarily-blocks-trumps-order-banning-tik-tok-downloads-065327088.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 4 sa.
    hani çin süper güçtü? abd gelene kadarmış demek.
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    monacomen 3 sa. formgonder2055
    Pardon da Çin değil ABD süper güçtü her zaman. ABD'de bir yerden gelmedi hep oradaydı, yanına Çin'in geldiğini görünce itekliyor.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 4 sa.
    Satıldı, ondan sonra kaldırıldı işte.
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