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    Tile konum bulma teknolojisi Intel işlemcilere entegre ediliyor

    Bluetooth üzerinden bağlantı kurarak iliştirdiğini kişisel eşyalarınızın yerini uygulama üzerinden takip etmenizi sağlayan Tile teknolojisi artık Intel işlemcilere entegre olacak.
    1
    1 hf.
    1,7b
    1
    4
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tile konum bulma teknolojisi Intel işlemcilere entegre ediliyor

    Yıllardır kişisel eşyalarınızı; iliştirebildiğiniz aksesuar tarzındaki Bluetooth yongalarıyla takip etmenizi sağlayan Tile firması yavaş yavaş önemli ortaklıklar yapmaya başladı. HP ile başlayan bilgisayar pazarı yolculuğunda şimdiki durak Intel.

    Önemli ortaklık

    Tile platformu Bluetooth yongaları barındıran küçük aksesuarlar tasarlıyor ve bunları kişisel cihazlarınıza iliştirerek 200 metre mesafeye kadar akıllı telefonunuz üzerinden takip edebiliyorsunuz.

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    Geçtiğimiz yıl HP Elite Dragonfly dizüstü modelinde ilk kez Tile yongasına yer verilmişti. Böylece kullanıcılar bilgisayarlarını belirli bir mesafeye kadar takip etme veya bulamadığında uyarı sesi verdirerek arama gibi imkanlara kavuşmuştu.

    Şimdi ise Tile ile Intel arasında önemli bir işbirliği yapılıyor. Bundan sonra Intel işlemciler ile birlikte Tile yongaları da OEM üreticilerine sunulacak. Üreticiler diledikleri takdirde Intel işlemci ile birlikte Tile yongasını da dizüstü bilgisayarında kullanabilecek. Böylece pazarlama açısından da önemli bir unsur olacak.

    Tile henüz teknolojisinin Intel işlemcilere nasıl entegre edileceğini açıklamadı ancak cihaz uykudayken bile takip etmek mümkün olacak. Tile entegrasyonu yıl sonuna doğru ilk ürünlerde yerini alacak.



    https://www.engadget.com/tile-intel-tracking-partnership-130031497.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bodyman700 (Emre ERDAL) 1 hf. en beğenilen
    Intel... Konum bulma... Bu iki sözcük yan yana gelince insan ister istemez öküzün altında buzağı arıyor. 99 arka kapı vardı bununla 100 olur herhalde :)
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    bodyman700 (Emre ERDAL) 1 hf. en beğenilen
    Intel... Konum bulma... Bu iki sözcük yan yana gelince insan ister istemez öküzün altında buzağı arıyor. 99 arka kapı vardı bununla 100 olur herhalde :)
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
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