Tile konum bulma teknolojisi Intel işlemcilere entegre ediliyor

Yıllardır kişisel eşyalarınızı; iliştirebildiğiniz aksesuar tarzındaki Bluetooth yongalarıyla takip etmenizi sağlayan Tile firması yavaş yavaş önemli ortaklıklar yapmaya başladı. HP ile başlayan bilgisayar pazarı yolculuğunda şimdiki durak Intel.

Önemli ortaklık

Tile platformu Bluetooth yongaları barındıran küçük aksesuarlar tasarlıyor ve bunları kişisel cihazlarınıza iliştirerek 200 metre mesafeye kadar akıllı telefonunuz üzerinden takip edebiliyorsunuz.

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Geçtiğimiz yıl HP Elite Dragonfly dizüstü modelinde ilk kez Tile yongasına yer verilmişti. Böylece kullanıcılar bilgisayarlarını belirli bir mesafeye kadar takip etme veya bulamadığında uyarı sesi verdirerek arama gibi imkanlara kavuşmuştu.

Şimdi ise Tile ile Intel arasında önemli bir işbirliği yapılıyor. Bundan sonra Intel işlemciler ile birlikte Tile yongaları da OEM üreticilerine sunulacak. Üreticiler diledikleri takdirde Intel işlemci ile birlikte Tile yongasını da dizüstü bilgisayarında kullanabilecek. Böylece pazarlama açısından da önemli bir unsur olacak.

Tile henüz teknolojisinin Intel işlemcilere nasıl entegre edileceğini açıklamadı ancak cihaz uykudayken bile takip etmek mümkün olacak. Tile entegrasyonu yıl sonuna doğru ilk ürünlerde yerini alacak.

https://www.engadget.com/tile-intel-tracking-partnership-130031497.html

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