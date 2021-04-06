Tim Cook, iOS 14.5 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı

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Apple'ın patronu Tim Cook, Amerikalı gazeteci Kara Swisher ile yaptığı röportajda iOS 14.5'in çıkış tarihini açıkladı. New York Times'a konuşan deneyimli yönetici merakla beklenen güncellemenin birkaç hafta içinde yayınlanacağını söyledi.

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Tim Cook'un ifadelerine bakılırsa iOS 14.5'ün final sürümü Nisan ayı içerisinde kullanıma sunulacak. Güncellemenin yayınlanması ile birlikte Apple, Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) olarak adlandırılan yeni bir politikayı devreye sokacak.

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Uygulama İzleme Şeffaflığı ne işe yarayacak?

Uygulama İzleme Şeffaflığı kapsamında geliştiriciler, kullanıcıları izlemek için "izin istemek" zorunda kalacaklar. Yani bir başka deyişle kullanıcılar uygulamaların kendilerini takip edip etmeyeceklerine karar verebilecekler.

Cook, geliştiricilere Uygulama İzleme Şeffaflığı konusunda aceleci davranmalarını tavsiye etti. Zira bu politikayı karşılamayan uygulamaların güncellemeleri geri çevirilerecek ve App Store'da yayınlanmayacak. Sonuç itibarıyla geliştiricilerin bir an önce uygulamalarını ATT gereksinimlerini karşılayacak şekilde elden geçirmeleri gerekiyor.

https://www.nytimes.com/2021/04/05/opinion/apples-ceo-is-making-very-different-choices-from-mark-zuckerberg.html

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