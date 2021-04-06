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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tim Cook, iOS 14.5 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı

    New York Times'a konuşan Tim Cook, iOS 14.5 güncellemesinin bu ay geleceğini açıkladı. Apple'ın patronu ayrıca geliştiricleri yeni Uygulama İzleme Şeffaflığı politikası hakkında uyardı.
    06 Nisan 2021, 14:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tim Cook, iOS 14.5 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı
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    Apple'ın patronu Tim Cook, Amerikalı gazeteci Kara Swisher ile yaptığı röportajda iOS 14.5'in çıkış tarihini açıkladı. New York Times'a konuşan deneyimli yönetici merakla beklenen güncellemenin birkaç hafta içinde yayınlanacağını söyledi.

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    Tim Cook'un ifadelerine bakılırsa iOS 14.5'ün final sürümü Nisan ayı içerisinde kullanıma sunulacak. Güncellemenin yayınlanması ile birlikte Apple, Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) olarak adlandırılan yeni bir politikayı devreye sokacak.

    Tim Cook, iOS 14.5 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı
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    Uygulama İzleme Şeffaflığı ne işe yarayacak?

    Uygulama İzleme Şeffaflığı kapsamında geliştiriciler, kullanıcıları izlemek için "izin istemek" zorunda kalacaklar. Yani bir başka deyişle kullanıcılar uygulamaların kendilerini takip edip etmeyeceklerine karar verebilecekler.

    Cook, geliştiricilere Uygulama İzleme Şeffaflığı konusunda aceleci davranmalarını tavsiye etti. Zira bu politikayı karşılamayan uygulamaların güncellemeleri geri çevirilerecek ve App Store'da yayınlanmayacak. Sonuç itibarıyla geliştiricilerin bir an önce uygulamalarını ATT gereksinimlerini karşılayacak şekilde elden geçirmeleri gerekiyor.



    https://www.nytimes.com/2021/04/05/opinion/apples-ceo-is-making-very-different-choices-from-mark-zuckerberg.html
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Nemesis-Prime 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    14.4.2’deyim ilk çıkan ios 14 sürümlerine göre daha iyi olmuş. Güncelleme gelirse 14.5’e geçeceğim, çünkü sistemin daha kararlı olacağını düşünüyorum. Umarım yanılmam.
    14.4.2’deyim ilk çıkan ios 14 sürümlerine göre daha iyi olmuş. Güncelleme gelirse 14.5’e geçeceğim, çünkü sistemin daha kararlı olacağını düşünüyorum. Umarım y...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    S savaşBey (Svs 61) 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gelsin artık...
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    ~Lion King~ (Fatih ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım bu özelliği eski model telefonlara da verirler.
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    from softwave 6 gün ( Mesaj Silindi )
    poza bak. secimden galip cikip oy veren halka konusma yapacakmis gibi
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    S Schweinsteigery (Melik Bey) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vallaha 14.4.2 güncellemesinde ipad air 3 te alarmlar çalmıyor çalıyor ama ses çıkmıyor ses seda yok . Bu sebepten iki defa işe geç kaldım ios eski stabilitesi yok
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    B by__metallica (SATX ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O değilde önceden bu xx.4.5 - xx.5 gibi sürümler Temmuz Ağustos gibi yeni o.s gelirken çıkardı. Şimdilerde daha Mart yeni bitti maşallah sürekli güncelleme geliyor.
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    cem650 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyide zaten bir kaç hafta içinde gelicek bunun neresinde söylem mevcut.
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    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel gelişme gelsin hemen güncelleyeceğim
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    S savaşBey (Svs 61) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İphone 11 kestirmelerde otomasyon problemi bu güncellemeyle çözülecekmiş.

    Heyecanla bekliyorum.
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    amanhem (Amanullah Hemden) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla ben gelir gelmez güncelliyorum. Sinsicesi 3 ay sonra da olsa aynı program inecek.
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    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Her güncellemeyi 3-4 ay sonra yükleyen biri olarak 3 ay sonra görüşürüz :)
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    7161 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    ios 14.5, tim cook ve
    5 etiket daha güncelleme Apple tarih nisan Mobil Teknolojiler
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