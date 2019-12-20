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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Time dergisi son 10 yılın en iyi 10 oyununu seçti

    ABD'nin en popüler dergisi Time geçtiğimiz günlerde son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınlamıştı. Dergi şimdi de son 10 yıla damga vuran 10 video oyununu seçti.
    54 dk.
    570
    73
    10
    Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Time dergisi son 10 yılın en iyi 10 oyununu seçti
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    Time dergisi son 10 yıla damga vuran 10 video oyununu seçti. Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time, video oyunlarının son 10 yılda niş eğlence olmaktan çıktığını ve artık ana akım haline geldiğini söylüyor.

    Ayrıca Bkz. "Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı"

    ABD'nin en popüler dergisinin vurguladığı diğer bir nokta ise milyarlarca dolarlık video oyunu endüstrisindeki inanılmaz büyüme. Time, son on yılda ebeveynlerin oyunlardaki şiddetten çok Fortnite ve Star Wars: Battlefront II gibi oyunlarda harcanan paralar nedeniyle cüzdanlarından endişe duyduklarını düşünüyor.

    Time dergisi son 10 yılın en iyi 10 oyununu seçti
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    Time'a göre son 10 yılın en iyi 10 oyunu

    1. Grand Theft Auto 5 (2013)
    2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)
    3. Fortnite (2017)
    4. Dark Souls (2011)
    5. League of Legends (2009)
    6. Pokémon GO (2016)
    7. Minecraft (2019)
    8. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
    9. Portal 2 (2011)
    10. Disco Elysium (2019)


    https://time.com/5752663/best-video-games-2010s-decade Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TncyKrmn 24 dk.
    Witcher 3'ın olmaması beni şaşırttı. Onun dışındaki olanlar haketmiş , normal. Bir tek Disco Elysium daha yeni çıkmış bir oyun için son 10 yılın en iyisi demek çok saçma olmuş.
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    bkaakco 27 dk.
    Kişiye göre şunun bunun olmaması çok normal, bu tip listeler zaten genelde kişiseldir. GTA hariç oynamadım.
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    Mutlak.Sıfır 25 dk. bkaakco
    Bazı şeyler kişiye göre değişmez Witcher 3'ü beğenmeyebilirsin ama oyun dünyası Witcher 3'den önce ve sonra diye ikiye ayrılır.
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    Mutlak.Sıfır 27 dk.
    Witcher'ı koymamış Pokeman'ı koymuş, Zortnite'ı koymuş. Listenin en tepesine Witcher 3'ü, altına Skyrim'i sonra Rdr 2'yi sonra da Prtal 2'yi yazacaksın. Oyun dünyasına bu kadr uzak adamlara liste yaptırırsan böyle bir liste çıkar işte.
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    Kerim5100 37 dk.
    The Witcher 3 yok
    Battlefield 4 yok
    Alayı popülist gazı alma oyunu sana da helal olsun TIME :/
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    TITAN 38 dk.
    Dandik bir liste olmuş. CS:GO nerede? witcher 3 nerde? fornite nedir zelda nedir yanlı bir liste olmuş
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    Rachsuchtig 19 dk. TITAN
    Zelda nedir diyebiliyorsaniz o da sizin cahilliğiniz
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    dodofran 44 dk.
    fortnite in olma nedeni pubg zaten. pubg gibi devrim yaratn bi oyun varken fortnite gibi grafikleriyle her şeyiyle dev bi minecraft evrenini andıran çocuk oyunu benzeri bir şey karşılaştırılamaz
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    Relax Relax 37 dk. dodofran
    Pubg devrim mi güldürme beni, gta san andreas in online modu bile daha büyük devrim. Pubg bildiğin silahlı oyun...
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