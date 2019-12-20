Time dergisi son 10 yılın en iyi 10 oyununu seçti

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Time dergisi son 10 yıla damga vuran 10 video oyununu seçti. Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time, video oyunlarının son 10 yılda niş eğlence olmaktan çıktığını ve artık ana akım haline geldiğini söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı"

ABD'nin en popüler dergisinin vurguladığı diğer bir nokta ise milyarlarca dolarlık video oyunu endüstrisindeki inanılmaz büyüme. Time, son on yılda ebeveynlerin oyunlardaki şiddetten çok Fortnite ve Star Wars: Battlefront II gibi oyunlarda harcanan paralar nedeniyle cüzdanlarından endişe duyduklarını düşünüyor.

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Time'a göre son 10 yılın en iyi 10 oyunu

Grand Theft Auto 5 (2013) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) Fortnite (2017) Dark Souls (2011) League of Legends (2009) Pokémon GO (2016) Minecraft (2019) The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) Portal 2 (2011) Disco Elysium (2019)

https://time.com/5752663/best-video-games-2010s-decade