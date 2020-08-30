Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Timeline Traveler ile basit manada kodlama öğrenin

    Timeline Traveler oyununda sevimli karakteri bayrağa ulaştırmak için kullanacağınız komutları dikkatli bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Oyun temel manada kodlamaya giriş yapıyor.
    2 gün
    1,9b
    1
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Timeline Traveler ile basit manada kodlama öğrenin
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz ay uygulama mağazalarında yerini alan Timeline Traveler oyunu; temel manada kodlama öğretmeye çalışırken zorlu bulmacaları ile zekanızı da oldukça zorlayacak.

    Timeline Traveler neler sunuyor?

    Timeline Traveler oldukça basit hazırlanmış ve 48 bölüme sahip bir oyun. Mekanikleri ise oyuncuyu saatlerce ekran başında tutacak kadar zorlu. İlk bölümler kolay geçerken yavaş yavaş zorluk seviyesi artıyor.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Clash Royale tarzındaki Soul of Eden indirmeye sunuldu

    Oyunun üst kısmı Timeline Traveler olarak da adlandırılan saat karakterinin hareket ettiği sahneyi barındırıyor. Alt kısımda ise sahnede yer alan nesnelerin hareketlerinin belirlendiği satırlar mevcut. Her nesne ve her hareket için bir satır ayrılmış.

    Satırlarda ileri gidiş, geri gidiş, zıplama, kapı açma, platformu aşağı veya yukarı hareket ettirme gibi komutlar yer alıyor. Karakterin sahnede bayrağa ulaşabilmesi için yapacağı hareketleri ve nesnelerin hareketlerini siz belirliyorsunuz.

    Bölümler ilerledikçe portallar, patlayan variller, çekiç gibi pek çok karmaşık komut devreye giriyor. Son sahnelerde ise satırlar artık tamamen doluyor. Kodlamanın temellerini görebileceğiniz oyun uzun bulmaca saatleri sunuyor.

    Timeline Traveler Timeline Traveler Timeline Traveler Timeline Traveler Mifux Studio Bulmaca Ücretsiz 18M

    Timeline Traveler Timeline Traveler Timeline Traveler Timeline Traveler Kiu Fung Seung Oyunlar Ücretsiz 85.6 MB



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Nolan'ın yeni filmi Tenet gişelere hızlı girdi: Beklenmedik başarı 1 gün Huawei CEO'su, HarmonyOS'lu ilk telefonun bu yıl içinde tanıtılacağı iddialarını yalanladı 1 gün Miracast Connect uygulaması da Windows 10’dan kaldırıldı 1 gün Türk roketi uzaya çıktı! Roketsan'dan tarihi ilk 1 gün Huawei Watch Fit tanıtıldı: Bileklik formunda akıllı saat 1 gün Intel Tiger Lake’in tanıtım videosu sızdı: işlemci ve Xe GPU’su için yeni logo 1 gün Microsoft, TikTok'u satın almak için sürpriz bir iş ortağı buldu: Walmart 1 gün Japonya'da uçan otomobil için dev adım: İlk insanlı test sürüşü yapıldı 1 gün Bütçe dostu Nokia 3.4'ün render görüntüsü ve teknik detayları sızdı 1 gün Apple, 12 inçlik MacBook'u geri getirecek 1 gün 360'ın G300 model isimli araç içi kamerasıyla test sürüşündeyiz 1 gün Tesla'nın otopilotu artık hız tabelalarını tanıyabiliyor 1 gün Galaxy Tab A7 (2020)'nin fiyatı netleşti 2 gün Otomobil fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek? 2 gün Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü tanıtıldı 2 gün Realme 7, canlı olarak görüntülendi! 2 gün PUBG Mobile bir haftada 2 milyon hileci hesabı banladı 2 gün GoPro Hero 9 Black renkli ön ekranıyla karşımızda 2 gün TSMC toplam EUV kapasitesinin yüzde 60’ına sahip 2 gün Bitcoin’i ikiye katladı, en değerli kripto para oldu 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Timeline Traveler ile basit manada kodlama öğrenin Sonraki Otomotive ÖTV zammı geldi 2 gün Sıra, Avrupa Hava Emniyeti Ajansı’nda! Kurum, 7 Eylül’de 737 MAX test uçuşlarına başlıyor 2 gün Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition test masamızda! 2 gün AkınRobotics, dört ayaklı robot ARAT’ın yeni versiyonu hakkında konuştu 2 gün Galaxy Z Fold 2 tüm detaylarıyla karşınızda: Bu sefer olmuş 2 gün Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam 2 gün LG'nin "T" şeklindeki çift ekranlı telefonu oyun oynanırken görüntülendi 2 gün 1080p odaklı RX 5300 duyuruldu 2 gün MESS Teknoloji Merkezi açılışına robot köpek Spot damga vurdu 2 gün Yapay zekalı Kolay İhracat Platformu kullanıma sunuldu 2 gün Samsung'dan yeni kablosuz şarj istasyonu: Wireless Charger Pad Trio 2 gün Volkswagen ID. Buggy, uygun fiyatlı bir arazi aracına dönüşecek 2 gün Yeni vaka ve ölüm sayısında son iki ayın en yüksek rakamı (29 Ağustos) 2 gün En hızlı 5G'ye sahip ülkeler açıklandı: Suudi Arabistan birinci, ABD ise listede yok 2 gün OnePlus Watch için geri sayım başladı 2 gün Galaxy S20 FE modelleri, Samsung'un web sitesinde listelendi 2 gün Ekran altı kameralı ilk telefondan "selfie" örneği geldi 2 gün Omega Seamaster Diver Chronograph serisi satışa sunuldu 3 gün Uykudan önce kahve içmek iş verimliliğini artırabilir 3 gün Petlas'tan yeni 4 mevsim lastiği: Multiaction PT565 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    KABLONET
    DH Forum
    Otomotive ÖTV zammı geldi
    DonanımHaber
    EA Play Steam yayınlandı: Türkiye'ye özel müthiş fiyatıyla
    DonanımHaber
    Türk roketi uzaya çıktı! Roketsan'dan tarihi ilk
    DonanımHaber
    Nolan'ın yeni filmi Tenet gişelere hızlı girdi: Beklenmedik ba...
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız