Timeline Traveler ile basit manada kodlama öğrenin

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Geçtiğimiz ay uygulama mağazalarında yerini alan Timeline Traveler oyunu; temel manada kodlama öğretmeye çalışırken zorlu bulmacaları ile zekanızı da oldukça zorlayacak.

Timeline Traveler neler sunuyor?

Timeline Traveler oldukça basit hazırlanmış ve 48 bölüme sahip bir oyun. Mekanikleri ise oyuncuyu saatlerce ekran başında tutacak kadar zorlu. İlk bölümler kolay geçerken yavaş yavaş zorluk seviyesi artıyor.

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Oyunun üst kısmı Timeline Traveler olarak da adlandırılan saat karakterinin hareket ettiği sahneyi barındırıyor. Alt kısımda ise sahnede yer alan nesnelerin hareketlerinin belirlendiği satırlar mevcut. Her nesne ve her hareket için bir satır ayrılmış.

Satırlarda ileri gidiş, geri gidiş, zıplama, kapı açma, platformu aşağı veya yukarı hareket ettirme gibi komutlar yer alıyor. Karakterin sahnede bayrağa ulaşabilmesi için yapacağı hareketleri ve nesnelerin hareketlerini siz belirliyorsunuz.

Bölümler ilerledikçe portallar, patlayan variller, çekiç gibi pek çok karmaşık komut devreye giriyor. Son sahnelerde ise satırlar artık tamamen doluyor. Kodlamanın temellerini görebileceğiniz oyun uzun bulmaca saatleri sunuyor.

Timeline Traveler Mifux Studio Bulmaca Ücretsiz 18M

Timeline Traveler Kiu Fung Seung Oyunlar Ücretsiz 85.6 MB

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