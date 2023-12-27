Microsoft Copilot'un Android uygulaması kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör Microsoft, Android için özel bir Copilot uygulamasını kullanıma sundu. Yeni uygulama ile artık Bing mobil uygulamasına gerek kalmadan Microsoft'un yapay zeka destekli Copilot'una erişim sağlanabiliyor. Uygulamanın iOS sürümü ise henüz mevcut değil.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Android'deki Copilot uygulaması, sohbet botu yeteneklerine erişim, DALL-E 3 aracılığıyla görüntü oluşturma ve e-postalar ve belgeler için metin taslağı oluşturma yeteneği ile ChatGPT'ye çok benzer. Ayrıca OpenAI'nin en yeni GPT-4 modeline ücretsiz erişme imkanı da sunuyor. ChatGPT'de GPT-4'e erişmek için ücret ödemek gerekiyor.

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Microsoft, ilk olarak bu yılın başlarında Bing arama motorunda yapay zeka desteğini başlatarak ChatGPT benzeri bir arayüzü arama sonuçlarına entegre etmişti. Bu özellik hala mevcut olsa da Microsoft, Bing Chat markasını kaldırdı ve Copilot'un, tıpkı ChatGPT'ye benzer şekilde, copilot.microsoft.com web sitesi üzerinde bağımsız olarak çalışmasına izin verdi. Firma şimdi de Copilot uygulamasıyla deneyimi daha da genişletiyor. Şu anda Copilot'un iOS sürümüne dair bir işaret olmasa da, çok yakında gelecek gibi görünüyor.

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