Microsoft Copilot'un Android uygulaması kullanıma sunuldu

Microsoft, ilk olarak bu yılın başlarında Bing arama motorunda yapay zeka desteğini başlatarak ChatGPT benzeri bir arayüzü arama sonuçlarına entegre etmişti. Bu özellik hala mevcut olsa da Microsoft, Bing Chat markasını kaldırdı ve Copilot'un, tıpkı ChatGPT'ye benzer şekilde, copilot.microsoft.com web sitesi üzerinde bağımsız olarak çalışmasına izin verdi. Firma şimdi de Copilot uygulamasıyla deneyimi daha da genişletiyor. Şu anda Copilot'un iOS sürümüne dair bir işaret olmasa da, çok yakında gelecek gibi görünüyor.
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.