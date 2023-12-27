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    Anlık Bildirim

    Microsoft Copilot'un Android uygulaması kullanıma sunuldu

    Microsoft, Android için Copilot uygulamasını kullanıma sundu. Yeni uygulama ile artık Bing mobil uygulamasına gerek kalmadan Microsoft'un yapay zeka destekli Copilot'una erişim sağlanabiliyor.
    Microsoft Copilot'un Android uygulaması kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Android için özel bir Copilot uygulamasını kullanıma sundu. Yeni uygulama ile artık Bing mobil uygulamasına gerek kalmadan Microsoft'un yapay zeka destekli Copilot'una erişim sağlanabiliyor. Uygulamanın iOS sürümü ise henüz mevcut değil.
    Microsoft Copilot'un Android uygulaması kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Android'deki Copilot uygulaması, sohbet botu yeteneklerine erişim, DALL-E 3 aracılığıyla görüntü oluşturma ve e-postalar ve belgeler için metin taslağı oluşturma yeteneği ile ChatGPT'ye çok benzer. Ayrıca OpenAI'nin en yeni GPT-4 modeline ücretsiz erişme imkanı da sunuyor. ChatGPT'de GPT-4'e erişmek için ücret ödemek gerekiyor.

    Microsoft, ilk olarak bu yılın başlarında Bing arama motorunda yapay zeka desteğini başlatarak ChatGPT benzeri bir arayüzü arama sonuçlarına entegre etmişti. Bu özellik hala mevcut olsa da Microsoft, Bing Chat markasını kaldırdı ve Copilot'un, tıpkı ChatGPT'ye benzer şekilde, copilot.microsoft.com web sitesi üzerinde bağımsız olarak çalışmasına izin verdi. Firma şimdi de Copilot uygulamasıyla deneyimi daha da genişletiyor. Şu anda Copilot'un iOS sürümüne dair bir işaret olmasa da, çok yakında gelecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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