Tinder birebir video görüşmelerini başlatıyor

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Arkadaşlık sitelerinin en popüleri durumundaki Tinder, pandemi süreci nedeniyle kişisel olarak görüşemeyen kullanıcıları için önemli bir yeniliği devreye sokuyor. Artık birebir video görüşme devri.

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Yüz yüze

Firmanın Face to Face olarak adlandırdığı yeni özellik Brezilya, Güney Kore gibi ülkelerde ve bazı ABD eyaletlerinde beta olarak kullanıma sunuldu. Özellikle Z kuşağı gençlerin video görüşmelerine ilgi duyduğu ve büyük bir kesimin uygulama dışında görüntülü görüşme yaptığı anketlerle tespit edilmiş. Bu bakımdan firma Mayıs ayından bu yana videolu görüşmelerinin testlerini yapıyordu.

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Kullanıcılar bir kişiyle arkadaşlık kurduklarında videolu görüşmeyi aktif edebiliyor ve istedikleri zaman kapatabiliyor. Videolu görüşmelerde çıplaklık, tacizde bulunma veya şiddet gibi unsurlar yasak.

Diğer taraftan cinsel saldırılara yönelik olarak yeterli tedbirleri almamakla suçlanan Tinder’in videolu görüşmelerde kullanıcıları nasıl koruyacağı merak konusu. Videolu sohbetler hakkında geri bildirim veya kullanıcıyı şikayet etme gibi araçlar olsa da sohbet esnasında bu tarz durumların önüne geçilecek mi şimdilik bilgi verilmiyor. Yüz Yüze özelliği beta sürecinde elde edilecek geri bildirimlerle birlikte daha fazla ülkeye yayılacak.

https://www.engadget.com/tinder-video-chat-face-to-face-143638666.html

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