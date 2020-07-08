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    Tinder birebir video görüşmelerini başlatıyor

    Yüz yüze adı verilen yeni özellik ile arkadaşlık kurduğunuz bir kişi ile Tinder uygulaması içerisinde videolu sohbetler yapabileceksiniz. Pandemi döneminde artık fotoğraflarla yetinmek tarih oluyor.
    19 sa.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tinder birebir video görüşmelerini başlatıyor
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    Arkadaşlık sitelerinin en popüleri durumundaki Tinder, pandemi süreci nedeniyle kişisel olarak görüşemeyen kullanıcıları için önemli bir yeniliği devreye sokuyor. Artık birebir video görüşme devri.

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    Yüz yüze

    Firmanın Face to Face olarak adlandırdığı yeni özellik Brezilya, Güney Kore gibi ülkelerde ve bazı ABD eyaletlerinde beta olarak kullanıma sunuldu. Özellikle Z kuşağı gençlerin video görüşmelerine ilgi duyduğu ve büyük bir kesimin uygulama dışında görüntülü görüşme yaptığı anketlerle tespit edilmiş. Bu bakımdan firma Mayıs ayından bu yana videolu görüşmelerinin testlerini yapıyordu.

    Ayrıca Bkz. "Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor"

    Kullanıcılar bir kişiyle arkadaşlık kurduklarında videolu görüşmeyi aktif edebiliyor ve istedikleri zaman kapatabiliyor. Videolu görüşmelerde çıplaklık, tacizde bulunma veya şiddet gibi unsurlar yasak.

    Diğer taraftan cinsel saldırılara yönelik olarak yeterli tedbirleri almamakla suçlanan Tinder’in videolu görüşmelerde kullanıcıları nasıl koruyacağı merak konusu. Videolu sohbetler hakkında geri bildirim veya kullanıcıyı şikayet etme gibi araçlar olsa da sohbet esnasında bu tarz durumların önüne geçilecek mi şimdilik bilgi verilmiyor. Yüz Yüze özelliği beta sürecinde elde edilecek geri bildirimlerle birlikte daha fazla ülkeye yayılacak.



    https://www.engadget.com/tinder-video-chat-face-to-face-143638666.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    double or nothing 18 sa. en beğenilen
    Official sanal sex hayırlı uğurlu olsun. Çok önemli bir eksiklikti, artık whatsapp insta almadan rahatlıkla sanal sex yapılabilecek yeahhhh
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    mokoko_TR 16 sa. yeni yorumcu
    zina artık bir video görüşmesi kadar yakın
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 8 sa.
    en iyi çıktığımız fotolarımızı koyuyoduk, ev hali cam aç derlerse ne olcak şimdi :D
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    zingfth (Fatih EMİR) 8 sa.
    Haber olalı 2 ay oldu. Moderatör 2 ay geriden geliyor, sırf laf olsun torba dolsun diye paylaşım yapmış. Ahan da linki;

    https://www.theverge.com/2020/5/5/21248548/tinder-video-chat-launch-update
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    mokoko_TR 16 sa. yeni yorumcu
    zina artık bir video görüşmesi kadar yakın
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 18 sa.
    bizim ülkeye gelirse enteresan işler yaşanır demedi demeyin
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    double or nothing 18 sa. en beğenilen
    Official sanal sex hayırlı uğurlu olsun. Çok önemli bir eksiklikti, artık whatsapp insta almadan rahatlıkla sanal sex yapılabilecek yeahhhh
    Yanıtla +12
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