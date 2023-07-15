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    Anlık Bildirim

    Titan denizaltısının şirketi tüm sosyal medya hesaplarını silerek internetten kayboldu

    Titan denizaltısı faciasının baş aktörü OceanGate Expeditions internet üzerindeki tüm izlerini sildi. Web sitesini karartan şirket tüm sosyal medya platformlarındaki hesaplarını kapattı.
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    Titan denizaltısının şirketi tüm sosyal medya hesaplarını sildi Tam Boyutta Gör

    Titan denizaltısının sahibi OceanGate Expeditions şirketi internetteki tüm izlerini temizliyor. Firma Cuma sabahı itibariyle web sitesini kararttı. Artık açılış sayfasında "OceanGate Expeditions tüm keşif ve ticari faaliyetlerini askıya aldı" yazıyor.

    Amerikalı şirketin sosyal ağlardaki tüm hesapları da ortadan kaldırıldı. OceanGate'in iki Instagram profilinden biri kapatılırken, diğeri gizli hale getirildi. Facebook ve Twitter platformlarında da artık şirkete ait herhangi bir hesap bulunmuyor.

    Titan denizaltısının şirketi tüm sosyal medya hesaplarını sildi Tam Boyutta Gör

    5 kişiye mezar olan denizaltı

    Aynı durum LinkedIn hesabı için de geçerli. OceanGate Expeditions, 2009 yılında Guillermo Söhnlein ve Stockton Rush tarafından ortaklaşa kuruldu. Şirket geçtiğimiz Haziran ayında karıştığı trajik denizaltı kazasıyla tüm dünyaya ismini duyurmuştu.

    Titan denizaltısının şirketi tüm sosyal medya hesaplarını sildi Tam Boyutta Gör

    OceanGate Expeditions'a ait Titan batiskafı 18 Haziran'da Titanik'in enkazına daldıktan sonra kayboldu. Denizaltının içinde beş kişi vardı ve dalıştan iki saat sonra kendileriyle iletişim kesildi. Batiskafın enkazı dört gün sonra bulundu. Deniz aracındaki tüm yolcular yaşanan iç patlama sonucu hayatını kaybetmişti.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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