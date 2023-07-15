Titan denizaltısının şirketi tüm sosyal medya hesaplarını silerek internetten kayboldu

Tam Boyutta Gör

Titan denizaltısının sahibi OceanGate Expeditions şirketi internetteki tüm izlerini temizliyor. Firma Cuma sabahı itibariyle web sitesini kararttı. Artık açılış sayfasında "OceanGate Expeditions tüm keşif ve ticari faaliyetlerini askıya aldı" yazıyor.

200 bin $ indirime rağmen Titan denizaltısına binmedi, kurtuldu 3 hf. önce eklendi

Amerikalı şirketin sosyal ağlardaki tüm hesapları da ortadan kaldırıldı. OceanGate'in iki Instagram profilinden biri kapatılırken, diğeri gizli hale getirildi. Facebook ve Twitter platformlarında da artık şirkete ait herhangi bir hesap bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör

5 kişiye mezar olan denizaltı

Aynı durum LinkedIn hesabı için de geçerli. OceanGate Expeditions, 2009 yılında Guillermo Söhnlein ve Stockton Rush tarafından ortaklaşa kuruldu. Şirket geçtiğimiz Haziran ayında karıştığı trajik denizaltı kazasıyla tüm dünyaya ismini duyurmuştu.

Tam Boyutta Gör

OceanGate Expeditions'a ait Titan batiskafı 18 Haziran'da Titanik'in enkazına daldıktan sonra kayboldu. Denizaltının içinde beş kişi vardı ve dalıştan iki saat sonra kendileriyle iletişim kesildi. Batiskafın enkazı dört gün sonra bulundu. Deniz aracındaki tüm yolcular yaşanan iç patlama sonucu hayatını kaybetmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Titan denizaltısının şirketi tüm sosyal medya hesaplarını sildi