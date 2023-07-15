Titan denizaltısının şirketi tüm sosyal medya hesaplarını silerek internetten kayboldu

Titan denizaltısının sahibi OceanGate Expeditions şirketi internetteki tüm izlerini temizliyor. Firma Cuma sabahı itibariyle web sitesini kararttı. Artık açılış sayfasında "OceanGate Expeditions tüm keşif ve ticari faaliyetlerini askıya aldı" yazıyor.
Amerikalı şirketin sosyal ağlardaki tüm hesapları da ortadan kaldırıldı. OceanGate'in iki Instagram profilinden biri kapatılırken, diğeri gizli hale getirildi. Facebook ve Twitter platformlarında da artık şirkete ait herhangi bir hesap bulunmuyor.
5 kişiye mezar olan denizaltı
Aynı durum LinkedIn hesabı için de geçerli. OceanGate Expeditions, 2009 yılında Guillermo Söhnlein ve Stockton Rush tarafından ortaklaşa kuruldu. Şirket geçtiğimiz Haziran ayında karıştığı trajik denizaltı kazasıyla tüm dünyaya ismini duyurmuştu.
OceanGate Expeditions'a ait Titan batiskafı 18 Haziran'da Titanik'in enkazına daldıktan sonra kayboldu. Denizaltının içinde beş kişi vardı ve dalıştan iki saat sonra kendileriyle iletişim kesildi. Batiskafın enkazı dört gün sonra bulundu. Deniz aracındaki tüm yolcular yaşanan iç patlama sonucu hayatını kaybetmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)