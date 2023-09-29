Elon Musk, TEKNOFEST'e seneye katılacağını açıkladı

Elon Musk'tan Teknofest paylaşımı
Elon Musk, festivalde yarışan tüm takımları tebrik ederken, Türkiye’nin en büyük havacılık ve uzay teknoloji festivali Teknofest’e davetinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu. Musk, gelecek yıl festivale bizzat katılacağını, Türkiye’deki başka yatırım fırsatlarını da değerlendireceğini belirtti.
Bu ayın başlarında Erdoğan, Elon Musk ile New York’ta bir toplantı yaparak Türkiye’de fabrika kurmaya davet etmişti. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.