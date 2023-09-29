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    Elon Musk, TEKNOFEST'e seneye katılacağını açıkladı

    SpaceX, Tesla ve X'in başındaki isim olan Elon Musk, sosyal medya platformu üzerinden TEKNOFEST katılımcılarına teşekkür ederek 2024'te bizzat katılacağını söyledi.
    elon musk teknofest açıklama Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en büyük teknoloji, havacılık ve bilim festivali TEKNOFEST, 27 Eylül’de İzmir’de düzenlendi. Öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’ı festivale davet etmiş, Musk da programının uyması durumunda memnuniyetle katılacağını belirtmişti. Ancak, gerçekleşmedi. Şimdi, Elon Musk, X sosyal ağ platformu üzerinden festivale seneye katılacağının haberini verdi.

    Elon Musk'tan Teknofest paylaşımı

    Elon Musk, festivalde yarışan tüm takımları tebrik ederken, Türkiye’nin en büyük havacılık ve uzay teknoloji festivali Teknofest’e davetinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu. Musk, gelecek yıl festivale bizzat katılacağını, Türkiye’deki başka yatırım fırsatlarını da değerlendireceğini belirtti.

    Bu ayın başlarında Erdoğan, Elon Musk ile New York’ta bir toplantı yaparak Türkiye’de fabrika kurmaya davet etmişti. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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