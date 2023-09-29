Elon Musk, TEKNOFEST'e seneye katılacağını açıkladı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en büyük teknoloji, havacılık ve bilim festivali TEKNOFEST, 27 Eylül’de İzmir’de düzenlendi. Öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’ı festivale davet etmiş, Musk da programının uyması durumunda memnuniyetle katılacağını belirtmişti. Ancak, gerçekleşmedi. Şimdi, Elon Musk, X sosyal ağ platformu üzerinden festivale seneye katılacağının haberini verdi.

Elon Musk'tan Teknofest paylaşımı

Elon Musk, festivalde yarışan tüm takımları tebrik ederken, Türkiye’nin en büyük havacılık ve uzay teknoloji festivali Teknofest’e davetinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu. Musk, gelecek yıl festivale bizzat katılacağını, Türkiye’deki başka yatırım fırsatlarını da değerlendireceğini belirtti.

Bu ayın başlarında Erdoğan, Elon Musk ile New York’ta bir toplantı yaparak Türkiye’de fabrika kurmaya davet etmişti. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz:

Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istedi 1 hf. önce eklendi

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