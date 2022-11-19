Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg için akıllı şarj haritası uygulaması geliyor! İşte detaylar

    Geçen ay üretim bandından özel bir tören eşliğinde inen Togg 2023'ün ilk çeyreğinde yola çıkacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Togg için akıllı şarj haritası uygulaması geliştirdi: ŞarjetTR.
    3
    ŞarjetTR Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Togg için yeni bir akıllı şarj haritası uygulaması tasarlandı. Bu uygulama mobil cihazlarda kullanılabilecek. Kendisinin adı ŞarjetTR olarak duyuruldu.

    Togg için akıllı şarj haritası uygulaması: ŞarjetTR

    Neşe Karanfil tarafından yazılan ve Hürriyet tarafından yayımlanan ilgili haberde ŞarjetTR'nin 1 Ocak 2023 tarihinde aktifleştirileceği belirtildi. Bu yazılımdan randevu alınabilecek. Kullanıcıları hızlı şarj ve yavaş şarj olmak üzere 2 seçenek karşılayacak.

    Harita üzerinden şarj istasyonlarını tek tek göstereceği ifade edilen ŞarjetTR, konumunuzu tespit ederek size en yakın olan şarj istasyonunun nerede olduğunu, size ne kadar uzak olduğunu ve o şarj istasyonunun doluluk oranını gösterecek.

    Eğer konumunuzda birden çok şarj istasyonu varsa bu şarj istasyonlarının hangisi hızlı şarj istasyonu ve hangisi yavaş şarj istasyonu öğrenebileceksiniz. Hızlı şarjın ücreti yavaş şarjın ücretinden daha yüksek olabilecek.

    Togg Tam Boyutta Gör
    Bu yazılım istasyonlar hakkında anlık bilgiler verecek. Bu istasyonlarda kredi kartı ve nakit ödeme seçenekleri yer alacak. Fiyatlar hakkında henüz bir bilgi mevcut değil ancak ücret tarifesinin serbest piyasayla bağlantılı olacağı söylendi. Fiyatlarda zaman zaman indirim yapılabilecek.

    Her zaman aynı şarj istasyonunu kullanan bir kişiye yüzde 25 indirim eşliğinde satış yapılabileceği konuşuluyor. Eğer bir kişi aracını evde şarj etmek isterse o kişinin ödeyeceği miktar meskenler için elektrik tarifesi ne ise o olacak. Şu an 43 şirketin şarj ağı işletme lisansı mevcut.

    Hürriyet, Türkiye'de şu anda yaklaşık 9 bin 650 adet elektrikli aracın kullanıldığını ve 3 bin 640 adet halka açık şarj noktası bulunduğunu aktardı. ŞarjetTR ve Togg ikilisi önümüzdeki dönemde akıllı telefonların gündeminde olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız