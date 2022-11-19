Togg için akıllı şarj haritası uygulaması geliyor! İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Togg için yeni bir akıllı şarj haritası uygulaması tasarlandı. Bu uygulama mobil cihazlarda kullanılabilecek. Kendisinin adı ŞarjetTR olarak duyuruldu.

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Togg için akıllı şarj haritası uygulaması: ŞarjetTR

Neşe Karanfil tarafından yazılan ve Hürriyet tarafından yayımlanan ilgili haberde ŞarjetTR'nin 1 Ocak 2023 tarihinde aktifleştirileceği belirtildi. Bu yazılımdan randevu alınabilecek. Kullanıcıları hızlı şarj ve yavaş şarj olmak üzere 2 seçenek karşılayacak.

Harita üzerinden şarj istasyonlarını tek tek göstereceği ifade edilen ŞarjetTR, konumunuzu tespit ederek size en yakın olan şarj istasyonunun nerede olduğunu, size ne kadar uzak olduğunu ve o şarj istasyonunun doluluk oranını gösterecek.

Eğer konumunuzda birden çok şarj istasyonu varsa bu şarj istasyonlarının hangisi hızlı şarj istasyonu ve hangisi yavaş şarj istasyonu öğrenebileceksiniz. Hızlı şarjın ücreti yavaş şarjın ücretinden daha yüksek olabilecek.

Tam Boyutta Gör Bu yazılım istasyonlar hakkında anlık bilgiler verecek. Bu istasyonlarda kredi kartı ve nakit ödeme seçenekleri yer alacak. Fiyatlar hakkında henüz bir bilgi mevcut değil ancak ücret tarifesinin serbest piyasayla bağlantılı olacağı söylendi. Fiyatlarda zaman zaman indirim yapılabilecek.

Her zaman aynı şarj istasyonunu kullanan bir kişiye yüzde 25 indirim eşliğinde satış yapılabileceği konuşuluyor. Eğer bir kişi aracını evde şarj etmek isterse o kişinin ödeyeceği miktar meskenler için elektrik tarifesi ne ise o olacak. Şu an 43 şirketin şarj ağı işletme lisansı mevcut.

Hürriyet, Türkiye'de şu anda yaklaşık 9 bin 650 adet elektrikli aracın kullanıldığını ve 3 bin 640 adet halka açık şarj noktası bulunduğunu aktardı. ŞarjetTR ve Togg ikilisi önümüzdeki dönemde akıllı telefonların gündeminde olacak.

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Togg için akıllı şarj haritası uygulaması geliyor: ŞarjetTR!