Togg 2. el otomobil piyasasını şimdiden etkiledi: Aracını satılığa çıkaran insanlar!

Tam Boyutta Gör 29 Ekim 2022 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde açtığı fabrika ile tüm Türkiye'nin dikkatini üzerine çeken Togg'un otomobili şimdiden ikinci el otomobil satışlarını etkilemeye başladı.Bu firmanın C-SUV modeli insanların beğenisine sunuldu. İnternet mecrasında "sarı site" lakabı ile anılan Sahibinden'in üyeleri tarafından yayımlanan satış ilanları bir hayli ilginç.

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Yayımlanan ilanlara bir göz attığımızda genellikle "TOGG alacağım için satılık", "TOGG (gemlik) alacağım için satılık", "Togg almak için satılık" ve "Sadece TOGG ile takas olur" gibi şaşırtıcı başlıklar görüyoruz. Bazı insanlar Togg'un şimdiden ikinci el piyasasına bomba gibi düştüğünü söylüyor.

Togg şu anda herhangi bir aracını satışa sunmadı. Ön sipariş için de bir hareketlilik söz konusu değil ve hatta Togg bu minvalde otomobil fiyatları için bir açıklama yapmadı.

Tam Boyutta Gör İnsanlar şu anda sahibi olduğu otomobilleri ilanlar aracılığı ile satılığa çıkarmaya başladı. Önümüzdeki yılın şubat ayında ön siparişlerin açılacağı öngörülüyor. 2023'ün ilkbahar sezonunda ise asıl satışların ve teslimatların başlayacağı düşünülüyor.

Togg tarafından üretilen otomobil modelleri eğer bir değişiklik olmazsa 900 bin TL'nin altında satışa sunulacak. Bu bağlamda Türkiye'nin otomobili olarak nitelendirilen elektrikli aracın fiyatını milyonlarca kişinin merak ettiğini söyleyebiliriz.

İlanların sayısı kış sezonu yaklaştıkça artmaya devam edecek gibi duruyor.

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Togg ikinci el otomobil piyasası için çok değerlendi!