Togg 2. el otomobil piyasasını şimdiden etkiledi: Aracını satılığa çıkaran insanlar!

Togg ikinci el otomobil piyasası için çok değerlendi!
Yayımlanan ilanlara bir göz attığımızda genellikle "TOGG alacağım için satılık", "TOGG (gemlik) alacağım için satılık", "Togg almak için satılık" ve "Sadece TOGG ile takas olur" gibi şaşırtıcı başlıklar görüyoruz. Bazı insanlar Togg'un şimdiden ikinci el piyasasına bomba gibi düştüğünü söylüyor.
Togg şu anda herhangi bir aracını satışa sunmadı. Ön sipariş için de bir hareketlilik söz konusu değil ve hatta Togg bu minvalde otomobil fiyatları için bir açıklama yapmadı.
Togg tarafından üretilen otomobil modelleri eğer bir değişiklik olmazsa 900 bin TL'nin altında satışa sunulacak. Bu bağlamda Türkiye'nin otomobili olarak nitelendirilen elektrikli aracın fiyatını milyonlarca kişinin merak ettiğini söyleyebiliriz.
İlanların sayısı kış sezonu yaklaştıkça artmaya devam edecek gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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