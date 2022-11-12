Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TOGG’dan açıklama: Ön siparişleri sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan verebiliyor

    TOGG’dan ön siparişler için önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada TOGG ön siparişlerinin şimdilik yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğinin altı çizildi.
    1
    TOGG: Ön siparişleri şimdilik Cumhurbaşkanı Erdoğan verebiliyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, önümüzdeki yıldan itibaren yollara çıkacak. Şimdiye kadar paylaşılan üretim bandı videoları ile heyecanlandırmayı başaran TOGG’dan yapılan yeni açıklama ile elektrikli otomobilin ön sipariş sürecine açıklık getirildi.

    Ön siparişleri sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan verebiliyor

    TOGG'un resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılanlara göre Togg C-SUV’un Mart 2023 tarihinde yollara ineceği bir kez daha belirtildi. Ön sipariş sürecinin ise Şubat 2023 tarihinde başlayacağı aktarılıyor. O tarihe kadar sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler alınacak.

    TOGG, ilk etapta yıllık 100 bin adet, ikinci etapta ise yıllık 150 bin adet otomobil üretmeyi hedefliyor. Piyasaya sürülecek ilk model ise Togg C-SUV olacak. Bu modeli takiben yine C segmentinde sedan ve C-X Coupe modellerinin üretimine geçilecek. İlerleyen süreçte B-SUV ve C-MPV modelleri aileye katılacak.

    TOGG’un twittter’dan yaptığı açıklama ise şöyle:

    “Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihaza olan ilginin gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, TOGG tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız