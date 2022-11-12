TOGG’dan açıklama: Ön siparişleri sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan verebiliyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, önümüzdeki yıldan itibaren yollara çıkacak. Şimdiye kadar paylaşılan üretim bandı videoları ile heyecanlandırmayı başaran TOGG’dan yapılan yeni açıklama ile elektrikli otomobilin ön sipariş sürecine açıklık getirildi.

Ön siparişleri sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan verebiliyor

TOGG'un resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılanlara göre Togg C-SUV’un Mart 2023 tarihinde yollara ineceği bir kez daha belirtildi. Ön sipariş sürecinin ise Şubat 2023 tarihinde başlayacağı aktarılıyor. O tarihe kadar sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler alınacak.

Togg C SUV'un teknik özellikleri ve batarya kapasitesi 1 gün önce eklendi

TOGG, ilk etapta yıllık 100 bin adet, ikinci etapta ise yıllık 150 bin adet otomobil üretmeyi hedefliyor. Piyasaya sürülecek ilk model ise Togg C-SUV olacak. Bu modeli takiben yine C segmentinde sedan ve C-X Coupe modellerinin üretimine geçilecek. İlerleyen süreçte B-SUV ve C-MPV modelleri aileye katılacak.

TOGG’un twittter’dan yaptığı açıklama ise şöyle:

“Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihaza olan ilginin gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, TOGG tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz.”

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TOGG: Ön siparişleri şimdilik Cumhurbaşkanı Erdoğan verebiliyor