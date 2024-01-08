(Güncellendi) Togg sedan öncesi SUV Togg T10X fiyatları yenilendi

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli elektrikli SUV otomobili Togg T10X için fiyatlar güncellendi. Geçtiğimiz aralık ayında yapılan zam sonrasında yeni fiyat değişikliğiyle satışta bulunan üç versiyonda donanımsal eklemeler yapılarak fiyatlarda hafif bir artışa gidilmiş durumda. Bu bağlamda artık en ucuz Togg T10X fiyatı da 1.432.600 TL’ye yükselmiş oldu. Bu fiyat artışı kısa süre içinde tanıtılması beklenen Togg T10F sedan modelinden önce geliyor.

Togg T10F: Yeni Togg sedan modelinin özellikleri ortaya çıktı 10 sa. önce eklendi

1 Aralık’ta gelen zam sonrasında Togg T10X modelinin giriş fiyatı 1.430.000 TL'ye yükselmişti. Bir üst seviyede yer alan T10X V2 RWD versiyonunun fiyatı 1.550.000 TL'ye ve T10X V2 RWD Uzun Menzil versiyonun fiyatı ise 1.820.000 TL’ye yükselmişti. Bugünkü güncellemeden sonra Togg T10X başlangıç fiyatı 1.432.600 TL, V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 1.673.000 TL ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonu ise 1.823.000 TL oldu. Geçen yıl V1 donanım seviyesini sadece 314 km menzile sahip başlangıç modelinde sunan Togg, bu seçeneği kaldırıp yerine uzun menzil T10X V1'i getirdi.

Buna ek olarak T10X'in opsiyon paketlerin fiyatı da şu şekilde:

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25.000 ₺

Kış Paketi (V2): 20.000 ₺

22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20.000 ₺

Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30.000 ₺

Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000 ₺

Togg T10X fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat T10X V1 RWD Standart Menzil 1.430.000 TL 1.432.600 TL T10X V2 RWD Standart Menzil 1.550.000 TL 1.673.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.820.000 TL 1.823.000 TL

Togg, geçtiğimiz yıl toplam 19 bin 583 adet T10X modelini kullanıcılarla buluşturarak yılın en çok satan elektrikli aracı oldu. 2024 yılında ise 15-19 Ocak tarihleri 2023 yılındaki çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara öncelik verilecek. 20 Ocak itibarıyla da genel sipariş dönemine geçiş yapılacak ve sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak.

Güncelleme: İçerik, Togg'dan alınan bilgiler doğrultusunda modellerde yapılan donanımsal değişikliklerden kaynaklı olarak fiyatların yükseldiğini ifade edecek şekilde güncellenmiştir.

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Togg sedan öncesi SUV Togg T10X fiyatları yenilendi