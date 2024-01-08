Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    (Güncellendi) Togg sedan öncesi SUV Togg T10X fiyatları yenilendi

    Geçtiğimiz aralık ayında gelen zamlardan sonra Togg T10X fiyatları önemli ölçüde artmıştı. Bugün gelen güncelleme sonrasında ise Togg T10X fiyatları hafif bir artış yaşıyor.
    Togg sedan öncesi SUV Togg T10X fiyatları yenilendi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yerli elektrikli SUV otomobili Togg T10X için fiyatlar güncellendi. Geçtiğimiz aralık ayında yapılan zam sonrasında yeni fiyat değişikliğiyle satışta bulunan üç versiyonda donanımsal eklemeler yapılarak fiyatlarda hafif bir artışa gidilmiş durumda. Bu bağlamda artık en ucuz Togg T10X fiyatı da 1.432.600 TL’ye yükselmiş oldu. Bu fiyat artışı kısa süre içinde tanıtılması beklenen Togg T10F sedan modelinden önce geliyor.

    1 Aralık’ta gelen zam sonrasında Togg T10X modelinin giriş fiyatı 1.430.000 TL'ye yükselmişti. Bir üst seviyede yer alan T10X V2 RWD versiyonunun fiyatı 1.550.000 TL'ye ve T10X V2 RWD Uzun Menzil versiyonun fiyatı ise 1.820.000 TL’ye yükselmişti. Bugünkü güncellemeden sonra Togg T10X başlangıç fiyatı 1.432.600 TL, V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 1.673.000 TL ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonu ise 1.823.000 TL oldu. Geçen yıl V1 donanım seviyesini sadece 314 km menzile sahip başlangıç modelinde sunan Togg, bu seçeneği kaldırıp yerine uzun menzil T10X V1'i getirdi.

    Buna ek olarak T10X'in opsiyon paketlerin fiyatı da şu şekilde:

    • Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25.000 ₺
    • Kış Paketi (V2): 20.000 ₺
    • 22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20.000 ₺
    • Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30.000 ₺
    • Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000 ₺

    Togg T10X fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat
    T10X V1 RWD Standart Menzil  1.430.000 TL 1.432.600 TL
    T10X V2 RWD Standart Menzil  1.550.000 TL 1.673.000 TL
     T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.820.000 TL 1.823.000 TL

    Togg, geçtiğimiz yıl toplam 19 bin 583 adet T10X modelini kullanıcılarla buluşturarak yılın en çok satan elektrikli aracı oldu. 2024 yılında ise 15-19 Ocak tarihleri 2023 yılındaki çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara öncelik verilecek. 20 Ocak itibarıyla da genel sipariş dönemine geçiş yapılacak ve sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak.

    Güncelleme: İçerik, Togg'dan alınan bilgiler doğrultusunda modellerde yapılan donanımsal değişikliklerden kaynaklı olarak fiyatların yükseldiğini ifade edecek şekilde güncellenmiştir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    01.06. gözlük veya kontakt lensler insan zamanı yönetir münazara windows başlatılamadı yeni yapılan bir donanım veya yazılım değişikliği nike kampanya 1 alana 1 bedava gliserin kulak damlası kulağımı tıkadı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00T
    Casper Nirvana C370.4020-4D00T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız