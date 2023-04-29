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    Togg teslimatları başladı!

    Yerli otomobil Togg'un sevkiyatları başladı. 7 ilkdeki müşterilere bu hafta sonu ilk teslimatlar yapılacak. Togg T10X, kapıda teslim edilecek.                   
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    Togg teslimatları başladı! Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10X’i ön siparişle satın alan kullanıcılara teslimatlar bu hafta sonu başlıyor. Togg’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ilk Togg’lar kullanıcılara gönderilmeye başlandı.

    İlk teslimatlar Elazığ ve Adana’daki iki müşterinin evine yapılacak. Ayrıca bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’deki ilk kullanıcılara da Togg T10X teslimatı yapılacağı belirtildi.

    Mayıs ayında 1.000 Togg teslim edilecek

    Hedeflenen teslimat sayısı hakkında açıklama yapan Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “Mayıs ayında 1.000’in üzerinde araç teslim etmeyi planlıyoruz. Mayıs ve Haziran aylarında üretim miktarımızı artıracağız.” dedi.

    Togg ön siparişine 177 bin 567 kişi katıldı. Katılanlar arasından 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanırken, 20 bin kişi de yedek listede yer aldı. Ön sipariş hakkı kazanan müşterilere 2023 yılı içerisinde teslimat yapılacak.

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