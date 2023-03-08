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    Togg'un ön sipariş sürecinde değişiklik!

    Togg'un ön siparişte öncelik sunan NFT satışları iptal edildi. Ön sipariş süreci tamamen çekilişle sürdürülecek. 100. Yıl Özel Seri modelleri ise 29 Ekim'de satışa çıkacak.
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    Togg'un ön sipariş sürecinde değişiklik! Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg’un 2023 adet 100. Yıl Özel Seri NFT Koleksiyonu için 5 Şubat’ta teklif verme süreci başlamıştı. Deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen NFT satışı hakkında yeni bir açıklama yapıldı. NFT sahiplerine ön siparişte herhangi bir öncelik tanınmayacağı duyuruldu.

    Daha önce yapılan açıklamalara göre 2023 adet 100. Yıl Özel Seri NFT Koleksiyonundan birini satın alan kullanıcılar 2023 adet 100. Yıl Özel Seri Togg C-SUV modeli için öncelikli ön siparişe katılma hakkı elde edecekti. Bugün yapılan açıklamaya göre NFT satışı ileri bir tarihte yapılacak.

    NFT sahipleri, ön siparişte herhangi bir öncelik kazanmayacak. NFT'ler için fiyat teklifleri AVAX ile verilecekti. Bu açıklamanın ardından AVAX fiyatı ciddi düşüşyaşadı. Tasarımsal çeşitli özel detaylar içeren 100. Yıl Özel Seri Togg C-SUV modelleri 29 Ekim 2023 tarihinde satışa sunulacak.

    Ön sipariş süreci nasıl olacak?

    Ön sipariş süreci hakkında bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Yakın bir tarihte Togg web sitesi ve Trumore mobil uygulaması üzerinden ön siparişler alınmaya başlanacak. Ön sipariş dönemi sona erdikten sonra hangi kullanıcının ön sipariş hakkı elde edeceği ve ne zaman araç teslim edileceği konularında çekiliş yapılacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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