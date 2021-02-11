TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında anlaşma imzalandı

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Yerli otomobilin üretileceği fabrikayla ilgili çalışmalar sürerken bir yandan da TOGG modellerinin sahip olacağı özellikler kapsamında gerekli şirket ve kurumlarla iş birliği anlaşmaları imzalanıyor. Bugün de TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) arasında anlaşma imzalandı.

TOGG modellerinin sadece birer otomobil olmaktan ziyade yüksek teknoloji ve bağlantı özelliklerine sahip akıllı mobilite araçları olarak geliştirildiğinin başından beri altı çiziliyor. Örneğin yerli otomobile sağlanacak veriler sayesinde sürücüye hava durumuna göre rota önerileri yapılabilecek. İşte bu öneriler ve daha fazlası, MGM ile yapılan anlaşma sayesinde elde edilebilecek.

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TOGG tarafından yapılan açıklamada, "Veriyi konfor ve güvenliğe dönüştürme konusunda da ülkemizde öncü olacağız. MGM ile yaptığımız anlaşma sayesinde işleyeceğimiz verilerle kullanıcılarımıza hava durumuna göre rota önerilerini, yolculuk güzergahında ve şarj istasyonlarındaki son hava durumunu sunacağız." ifadelerine yer verildi.

TOGG ve MGM iş birliği neler getirecek?

Sürücüye yönelik uygulamalar:

Anlık hava durumu gözlemlerinin gösterimi

Saatlik tahminlerin sunumu ve meteorolojik uyarılar

Hedefteki ve rota boyunca hava durumu bilgilerinin sunulması

Sürücüye hava durumuna göre rota önerileri

Güzergah boyunca meteorolojik uyarılara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerileri

Araç şarj istasyonlarında hava durumu ve tahmini sunumu ile sürücü bilgilendirme sistemi

Araç içi uygulamalar:

Sürüş rotası üzerindeki anlık ve tahmini meteorolojik durumun TOGG kullanıcıları ile paylaşılması

TOGG'a aktarılacak veriler sayesinde aracın far, silecek, iklimlendirme gibi sistemlerin güç tüketimlerinin optimize edilmesi

Bataryadan beslenen ana tüketicilerin, meteorolojik hadiseler nedeniyle ilave enerji tüketimlerinin öngörülerek daha doğru menzil tahminine katkıda bulunulması

Araçtan alınacak sensör verilerinin kullanılması:

Silecek, ABS, ESP, sis farı kullanımı, sıcaklık vb. sensörlerden verilerin alınması, MGM veri bankasına aktarılması ve verilerin anlık durum bilgilendirmelerinde değerlendirilmesi

https://twitter.com/TOGG2022/status/1359810759564414976

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