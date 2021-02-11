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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında anlaşma imzalandı

    Söz konusu anlaşma ile MGM sayesinde hava durumu verileri işlenerek yerli otomobil kullanıcılarına çeşitli önerilerde bulunulabilecek. İşte detaylar:
    11 Şubat 2021, 15:30 (6 gün)
    2,5b
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    58
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında anlaşma imzalandı
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    Yerli otomobilin üretileceği fabrikayla ilgili çalışmalar sürerken bir yandan da TOGG modellerinin sahip olacağı özellikler kapsamında gerekli şirket ve kurumlarla iş birliği anlaşmaları imzalanıyor. Bugün de TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) arasında anlaşma imzalandı.

    TOGG modellerinin sadece birer otomobil olmaktan ziyade yüksek teknoloji ve bağlantı özelliklerine sahip akıllı mobilite araçları olarak geliştirildiğinin başından beri altı çiziliyor. Örneğin yerli otomobile sağlanacak veriler sayesinde sürücüye hava durumuna göre rota önerileri yapılabilecek. İşte bu öneriler ve daha fazlası, MGM ile yapılan anlaşma sayesinde elde edilebilecek.

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    TOGG tarafından yapılan açıklamada, "Veriyi konfor ve güvenliğe dönüştürme konusunda da ülkemizde öncü olacağız. MGM ile yaptığımız anlaşma sayesinde işleyeceğimiz verilerle kullanıcılarımıza hava durumuna göre rota önerilerini, yolculuk güzergahında ve şarj istasyonlarındaki son hava durumunu sunacağız." ifadelerine yer verildi.

    TOGG ve MGM iş birliği neler getirecek?

    Sürücüye yönelik uygulamalar:

    • Anlık hava durumu gözlemlerinin gösterimi
    • Saatlik tahminlerin sunumu ve meteorolojik uyarılar
    • Hedefteki ve rota boyunca hava durumu bilgilerinin sunulması
    • Sürücüye hava durumuna göre rota önerileri
    • Güzergah boyunca meteorolojik uyarılara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerileri
    • Araç şarj istasyonlarında hava durumu ve tahmini sunumu ile sürücü bilgilendirme sistemi

    Araç içi uygulamalar:

    • Sürüş rotası üzerindeki anlık ve tahmini meteorolojik durumun TOGG kullanıcıları ile paylaşılması
    • TOGG'a aktarılacak veriler sayesinde aracın far, silecek, iklimlendirme gibi sistemlerin güç tüketimlerinin optimize edilmesi
    • Bataryadan beslenen ana tüketicilerin, meteorolojik hadiseler nedeniyle ilave enerji tüketimlerinin öngörülerek daha doğru menzil tahminine katkıda bulunulması

    Araçtan alınacak sensör verilerinin kullanılması:

    • Silecek, ABS, ESP, sis farı kullanımı, sıcaklık vb. sensörlerden verilerin alınması, MGM veri bankasına aktarılması ve verilerin anlık durum bilgilendirmelerinde değerlendirilmesi


    https://twitter.com/TOGG2022/status/1359810759564414976 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    H haqueim (ilkay asd) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    A aaguler (A. G.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Lan yeter artık be, yeter. Doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz, yeter artık. Milletle billur geçmek iyice alışkanlığınız oldu. Önce fabrikayı bir gösterin insanlara. Accu eksik kalsın.
    Lan yeter artık be, yeter. Doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz, yeter artık. Milletle billur geçmek iyice alışkanlığınız oldu. Önce fabrikayı bir gösterin insanlar...
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    P Proprietor (Akif Altun) 6 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Her şeyi savunmayı bıraksanız keşke evet her devletin başarısız projeleri olabilir sıkıntı şurada başlıyor bu sözde projeler seçim malzemesi yapılarak oy koparılıyor yani amaç hiç araba yapmak olmuyor öyle olsa zaten denerler olmazsa olmaz kimsenin de haberi olmaz olursa da çağırırsınız gazetecileri bakın biz yaptık dersiniz daha hiçbir şey yok ortada biz neler neler yaptık diye reklam yapmazsın

    Yani saçma şekilde böyle olayları savunmaktan vazgeçin insanlar artık yemiyor
    Her şeyi savunmayı bıraksanız keşke evet her devletin başarısız projeleri olabilir sıkıntı şurada başlıyor bu sözde projeler seçim malzemesi yapılarak oy koparı...
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    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Araba kısmını bilmem de, bu bahaneyle MGM de kendisini geliştirir belki biraz...
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    M mkilinc79 5 gün ( Mesaj Silindi )
    "Diğer taraftan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de TOGG’un verileriyle anlık hava şartları hakkında

    geri bildirim alacağına dikkati çeken Varank, "Örneğin, sis olayı bölgesel meteorolojik tahminlerde en zor

    konulardan biri. TOGG'un sis farlarının kullanımından, hangi bölgede sis yoğunluğu olduğu sisteme anlık

    olarak işlenebilecek. Tabi tüm bu veriler de anonim şekilde paylaşılıp kullanılacak. "



    Aracın bilgileri MGM'ye (ve kim bilir başka hangi kurumlara) gönderiliyor. Arabanın yaptığı sıcaklık, nem, yağmur, sis ölçümü ile başlar; aynı sistemin hız ve konum takibi için uygulanmayacağının garantisi yok.
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    cancum (can cum) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu arac ihrac edilmek uzere tasarlandi deniyordu. Yurtdisinda bizim meteorolojinin mgm sine neden ihtiyac duyulsun ki ? Soylemlerle eylemler fena halde çelişiyor. Bu araba projesinin gerçekleşeceğine pek ihtimal vermiyorum.
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    @KlavYE@ (Kramer Noah) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Asgari ucretle savunan kardesim, sen maasinla TOGG u BOGG alirsin

    (bireysel organizasyon gidip gormek)
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    c36ab7c4 (c36ab7c4 c36ab7c4) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Asgari ücret alıp da sokakta yerli elektrikli arabamız olacak diye hoplayıp zıplayan insanlar var. Güzel kardeşim sen o arabanın 1 adet jantını bile alamayacaksın.
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    Patria o Muerte 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bu tarz haberlere çok gülüyorum. :D
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    labtek38 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haber bu mu? Cam sileceklerini alacakları firma belli olunca onu da yazın. Merakta kalmayalım.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    A aaguler (A. G.) 6 gün ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Dostum öyle bir laf etmişsin ki, bu lafı namuslu ve ahlaklı bir insan duysa gururundan canına kıyardı.
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    aLLyC (Simurg ) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Menzili en iyi havada yazalım ki bms patlamasin...



    İçimden bir ses TOGG tam bir fiyasko olacak diyor.

    Muhtemel olarak her yeni markada çıkan problemler çıkacak, ve destek gerekli olacak diyor.



    Eğitimsiz servisler

    Enerji sarj protokolü problemleri

    Yedek parça tedarigi ağı

    Uretim kalitesi problemleri

    Kalite Güvenlik tasarım hataları.



    Bunlar sonunda destek gerekecek ancak beklenilen ekonomik destek o günün zor ekonomik koşulları nedeniyle verilemeyecek.



    Hem uzay hem savunma hem yerli oto hepsini bir arada götürmeye çalışıyorlar ama bunun birnde görünmeyen tarafı var. Hepsini aynı uretici 'babayigitlere' over load yapılıyor. Ülkenin zaten böyle bir kaynağı yok.



    Oyle arazi verip iki bina dikerek zor...
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    isakoc (isa koç) 6 gün ( Mesaj Silindi ) aLLyC
    Hadi hayırlısı. Eğer ki başarılı olurda yaparlarsa ve istenen sonucu veren bir araç çıkarsa ortaya alkışlayanlar arasında görecekmiyiz seni ve senin gibi negatif düşüncede olanları merak ediyorum. Sürekli olumsuz düşünmek güzel bir alışkanlık değil.
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    memocan2468 (Mehmet Gülmez) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hala bu arabanın çıkıp birilerinin alabileceğine inanan varsa psikayatr masrafını ben üstleneceğim.
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    venomboy_85 5 gün ( Mesaj Silindi ) memocan2468
    Neden?
    Parayla satılmayacak mı?
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    Denorath 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu araç çok başarılı olacak İnşallah 👍
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