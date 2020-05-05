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    Tom Cruise ve Elon Musk bir araya geldi: Uzayda film çekecekler

    Tom Cruise, Elon Musk ve NASA bir araya geldi. Bu müthiş üçlünün hedefi ise büyük: Uzayda ilk filmi çekmek.
    1 hf.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Tom Cruise ve Elon Musk bir araya geldi: Uzayda film çekecekler
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    Ünlü oyuncu Tom Cruise yine ilginç bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Deadline'da yer alan bilgilere Cruise, SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile uzayda bir film çekmek için bir araya geldi. Elon Musk-Tom Cruise ikilisine NASA'nın da destek olacağı belirtiliyor.

    Filmle ilgili şu an için pek fazla bilgi yok. Deadline'da yer alan bilgilerde, projenin henüz erken evrelerinde bulunduğu ve şu an için herhangi bir stüdyoyla da anlaşılmadığı belirtilmiş. Ayrıca filmin Mission Impossible serisiyle de bir ilgisi olmayacağı söyleniyor, yani tamamıyla yeni bir iş olacak.

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    Uzay filmleri bildiğiniz gibi sinemanın en popüler türlerinden birisi. Son yıllarda Interstellar, The Martian, Gravity, Ad Astra gibi popüler filmler çekilmişti. Ancak bu filmlerin hiçbirisi elbette uzayda çekilmiyor. Tom Cruise-Elon Musk ikilisi bu anlamda tarihi bir ilke imza atıp gerçekten uzayda film çekmeye çalışacak.

    SpaceX bu ay ilk kez uzaya insan gönderiyor

    Elon Musk'ın popüler şirketi SpaceX şu anda uzay sektörünün en büyük isimlerinden birisi. Rakipleri Boeing, Lockheed Martin gibi şirketlere oranla çok daha genç bir şirket ancak sektörde imza attığı devrimlerle bu veteran şirketleri kısa sürede geride bırakmayı başardı. Uzay taşımacılığının lideri haline gelen SpaceX, bu ay itibarıyla nihayet artık uzaya astronot taşımaya da başlayacak.

    Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü, 27 Mayıs tarihinde iki NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak. Bu görev SpaceX tarihinde bir ilk olacak. Ayrıca NASA da son 10 yılda ilk kez Amerikan roketleriyle uzaya astronotlarını taşımış olacak. NASA, uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana astronotlarını Rus roketleriyle uzaya fırlatıyordu.

    SpaceX'in uzun vadeli hedefleri arasında ise 2023 yılında Ay'ın yörüngesine insan göndermek ve 2025 yılında da Mars'a ilk insanları fırlatmak var. Şirket bu hedefleri için, şu anda geliştirilmekte olan Starship uzay gemisini kullanacak.



    https://deadline.com/2020/05/tom-cruise-movie-shot-in-outer-space-elon-musk-spacex-unprecedented-in-hollywood-1202925849/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbozkurt85 5 gün
    adamlar neyin derdinde biz neyin derdindeyiz virüsten ölecez adamlar uzayda film diyor
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    Amore 5 gün
    Bilindik uygarlık tarihinde bir ilk olmak istiyorlar. Başarılar dileyelim o zaman.
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    Askaparta 1 hf.
    Adam coronaya inanmıyor, başka bir şey çeker.
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    utkuköksal 1 hf. yeni yorumcu
    ve uzaylılar korona . Çılgın proje diye buna derim
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    Miui 1 hf. yeni yorumcu
    Uzaylular korona 😄
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ama virüsten dolayı çekimler iptal olabilir...
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf.
    Maverick falcon 9 uçurur artık
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    AirSupport (SK ) 1 hf.
    Ay’da sevişenler!

    Erşan Kuneri
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    Virtual Reality 1 hf.
    Çılgın proje diye buna derim.
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