Tom Cruise ve Elon Musk bir araya geldi: Uzayda film çekecekler

Tam Boyutta Gör

Ünlü oyuncu Tom Cruise yine ilginç bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Deadline'da yer alan bilgilere Cruise, SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile uzayda bir film çekmek için bir araya geldi. Elon Musk-Tom Cruise ikilisine NASA'nın da destek olacağı belirtiliyor.

Filmle ilgili şu an için pek fazla bilgi yok. Deadline'da yer alan bilgilerde, projenin henüz erken evrelerinde bulunduğu ve şu an için herhangi bir stüdyoyla da anlaşılmadığı belirtilmiş. Ayrıca filmin Mission Impossible serisiyle de bir ilgisi olmayacağı söyleniyor, yani tamamıyla yeni bir iş olacak.

İlginizi Çekebilir

Elon Musk çılgın planını açıkladı: 1 milyon insan Mars'a gidecek

Uzay filmleri bildiğiniz gibi sinemanın en popüler türlerinden birisi. Son yıllarda Interstellar, The Martian, Gravity, Ad Astra gibi popüler filmler çekilmişti. Ancak bu filmlerin hiçbirisi elbette uzayda çekilmiyor. Tom Cruise-Elon Musk ikilisi bu anlamda tarihi bir ilke imza atıp gerçekten uzayda film çekmeye çalışacak.

SpaceX bu ay ilk kez uzaya insan gönderiyor

Elon Musk'ın popüler şirketi SpaceX şu anda uzay sektörünün en büyük isimlerinden birisi. Rakipleri Boeing, Lockheed Martin gibi şirketlere oranla çok daha genç bir şirket ancak sektörde imza attığı devrimlerle bu veteran şirketleri kısa sürede geride bırakmayı başardı. Uzay taşımacılığının lideri haline gelen SpaceX, bu ay itibarıyla nihayet artık uzaya astronot taşımaya da başlayacak.

Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü, 27 Mayıs tarihinde iki NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak. Bu görev SpaceX tarihinde bir ilk olacak. Ayrıca NASA da son 10 yılda ilk kez Amerikan roketleriyle uzaya astronotlarını taşımış olacak. NASA, uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana astronotlarını Rus roketleriyle uzaya fırlatıyordu.

SpaceX'in uzun vadeli hedefleri arasında ise 2023 yılında Ay'ın yörüngesine insan göndermek ve 2025 yılında da Mars'a ilk insanları fırlatmak var. Şirket bu hedefleri için, şu anda geliştirilmekte olan Starship uzay gemisini kullanacak.

https://deadline.com/2020/05/tom-cruise-movie-shot-in-outer-space-elon-musk-spacex-unprecedented-in-hollywood-1202925849/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.