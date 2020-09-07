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    Tom Cruise yine bildiğiniz gibi: MI7 çekimlerinde motosikletle dağdan atladı

    Missin Impossible 7 filmi önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. Hemen ardından 2022'de de Mission Impossible 8 geliyor.
    4 gün
    8,1b
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Tom Cruise yine bildiğiniz gibi: MI7 çekimlerinde motosikletle dağdan atladı
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    Mission Impossible 7'nin COVID-19 nedeniyle durdurulan çekimleri yaklaşık altı ayın ardından geçtiğimiz ay tekrar başlamıştı. Şu anda Norveç'te devam edilen çekimlerde ünlü oyuncu Tom Cruise yine birbirinden tehlikeli işleri herhangi bir dublör yardımı olmadan kendisi yapmaya devam ediyor. 58 yaşındaki Cruise'un, uçurum kenarına kurulan bir platformdan motosikletle atladığı görüntüleri bugün internetin en çok konuşulan olaylarından birisi oldu.



    Norveçli haber sitesi NRK tarafından paylaşılan görüntülerde, Tom Cruise'u motosikletliyle birlikte büyük bir rampadan aşağıya atlarken görüyoruz. Cruise havada kısa bir süre süzüldükten sonra paraşütünü açıyor ve yüzeye sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştiriyor. Tom Cruise'un kullandığı motosiklet ise atlayışın ardından parçalanmış. NRK, Cruise'un aynı atlayışı dört kez gerçekleştirdiğini belirtti.

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    NRK'ye konuşan yerel halktan bir kişi,"İnanılmaz çılgın bir şeydi. Deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikte, şuradaki uçurum kenarından direkt aşağıya doğru atladı. İlk bakışta iki kişi var sandık ancak havada motosikletin tekerleklerini görebiliyordunuz." ifadelerini kullandı. Norveç medyası ayrıca Tom Cruise'un paraşütle atlama ve helikopterden atlama gibi sahneler de çektiğini bildirdi. 



    Mission Impossible 7 & 8 yakında geliyor

    Paramount Pictures, Mission Impossible 7 & 8'i geçtiğimiz yıl resmen duyurmuştu. İki filmin çekimleri bir arada yapılacak ve filmler bir yıllık arayla art arda vizyona girecek. Şu anda vizyon tarihleri 19 Kasım 2021 ve 4 Kasım 2022 olarak belirlenmiş durumda.

    Mission Impossible 7 & 8'in konularıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak art arda vizyona girecek olmaları nedeniyle iki filmin bağlantılı olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tom Cruise'a Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Nicholas Hoult ve Hayley Atwell gibi ünlü isimler eşlik edecek.

    Mission Impossible 7 ve 8, Christopher McQuarrie tarafından yazılıp yönetiliyor. McQuarrie, serinin önceki filmleri olan Fallout ve Rogue Nation'ın da yönetmeniydi.



    Kaynakça https://www.vgtv.no/video/204679/her-hopper-tom-cruise https://www.nrk.no/mr/her-hopper-tom-cruise-med-motorsykkel-fra-helsetkopen-1.15149353 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 4 gün en beğenilen
    adamım ya king
    Yanıtla +15
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Kızıyoruz falan ama adam işini layığıyla yapıyor. Çoğu bana ne lan dublör atlasın der.
    Yanıtla +12
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    Gökay16 (Gökay Genç) 4 gün
    Sinema sektöründe dublör kullanmayan kaç kişi kaldı. Tom Cruise, Jackie Chan, yerliderden ise Şahin K. :)
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    FreeRun 1 gün
    tom başkadır ya filmleri çok iyi oyunculuğu vs müthiş adamın
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    fotifoti (foti ) 2 gün
    Kahveyle iki fotoğraf atınca "yaşıyorsun" diyorlar. Biz yaşıyorsak bu adamlar ne yapıyor merak ettim.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 3 gün
    kaç yaşında adam halen neler yapabiliyor bizimkilerin tansiyonu fırladıydı :)
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    tbbtl 3 gün
    Kuzey avrupa ülkelerinde durum öyle ya çatıdaki kediyi kurtarma haberleri yada yaşlılar ilgili haberler. Danimarkalı bir gazeteci ülkemize geliyor ve giderken şunu söylemişti. Sizde saatlik gündem değişiyor. Bizde ayda bir haber olur demişti.
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    WarSaw (Savaş T.) 3 gün
    düblorsüz çekmesi proje açısındanda riskli düşse topuğunu kırsa 4 hafta yok en az
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    Gökay16 (Gökay Genç) 4 gün
    Sinema sektöründe dublör kullanmayan kaç kişi kaldı. Tom Cruise, Jackie Chan, yerliderden ise Şahin K. :)
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 3 gün Gökay16
    Hepsi işin ehli adamlar. Şahin kayı taklit edecek bir oyuncu asla gelemiyecek.... Üstada saygılar.
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    azizfikri 4 gün
    Dublör kullanmıyor olması takdire şayan.
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 4 gün
    Oynadığı filmi başkalaştırıyor bu adam. Hem de eğleniyor daha ne olsun
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    Six Feet Under. 4 gün
    İşini en üst noktada yapan oyunculardan biri. 1-2 sene öncede yine çekimlerde bilegini kırmıştı fantastik bir hareket yaparken. Öyle kırık halde koşmuştu adam birkaç saniye :)

    Bu arada bu adam 58 yaşında şu an...

    Oynadıgı neredeyse her filmde yönetmenden daha fazla söz hakkına sahiptir her dedigini yaptırtır. Kredisi sınırsızdır.
    Yanıtla +4
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    joven 4 gün
    Gerçek oyuncu
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    8066 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    mission impossible 7, missin impossible ve
    6 etiket daha tom cruise Sinema ve Dizi dizi film aksiyon filmleri Bilim ve Teknoloji
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