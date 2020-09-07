Tom Cruise yine bildiğiniz gibi: MI7 çekimlerinde motosikletle dağdan atladı

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Mission Impossible 7'nin COVID-19 nedeniyle durdurulan çekimleri yaklaşık altı ayın ardından geçtiğimiz ay tekrar başlamıştı. Şu anda Norveç'te devam edilen çekimlerde ünlü oyuncu Tom Cruise yine birbirinden tehlikeli işleri herhangi bir dublör yardımı olmadan kendisi yapmaya devam ediyor. 58 yaşındaki Cruise'un, uçurum kenarına kurulan bir platformdan motosikletle atladığı görüntüleri bugün internetin en çok konuşulan olaylarından birisi oldu.





Norveçli haber sitesi NRK tarafından paylaşılan görüntülerde, Tom Cruise'u motosikletliyle birlikte büyük bir rampadan aşağıya atlarken görüyoruz. Cruise havada kısa bir süre süzüldükten sonra paraşütünü açıyor ve yüzeye sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştiriyor. Tom Cruise'un kullandığı motosiklet ise atlayışın ardından parçalanmış. NRK, Cruise'un aynı atlayışı dört kez gerçekleştirdiğini belirtti.

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NRK'ye konuşan yerel halktan bir kişi,"İnanılmaz çılgın bir şeydi. Deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikte, şuradaki uçurum kenarından direkt aşağıya doğru atladı. İlk bakışta iki kişi var sandık ancak havada motosikletin tekerleklerini görebiliyordunuz." ifadelerini kullandı. Norveç medyası ayrıca Tom Cruise'un paraşütle atlama ve helikopterden atlama gibi sahneler de çektiğini bildirdi.





Mission Impossible 7 & 8 yakında geliyor

Paramount Pictures, Mission Impossible 7 & 8'i geçtiğimiz yıl resmen duyurmuştu. İki filmin çekimleri bir arada yapılacak ve filmler bir yıllık arayla art arda vizyona girecek. Şu anda vizyon tarihleri 19 Kasım 2021 ve 4 Kasım 2022 olarak belirlenmiş durumda.

Mission Impossible 7 & 8'in konularıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak art arda vizyona girecek olmaları nedeniyle iki filmin bağlantılı olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tom Cruise'a Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Nicholas Hoult ve Hayley Atwell gibi ünlü isimler eşlik edecek.

Mission Impossible 7 ve 8, Christopher McQuarrie tarafından yazılıp yönetiliyor. McQuarrie, serinin önceki filmleri olan Fallout ve Rogue Nation'ın da yönetmeniydi.

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