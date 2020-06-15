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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tom Hanks'li yeni savaş filmi 'Greyhound' doğrudan internete geliyor

    Yapımcı stüdyo Sony Pictures, Greyhound'un yayın hakları için Apple ile anlaşmaya vardı. Film önümüzdeki ay Apple TV+'ta izleyicilerle buluşacak.
    10 dk.
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    69
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Tom Hanks'li yeni savaş filmi 'Greyhound' doğrudan internete geliyor
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    Tom Hanks'in yeni savaş filmi Greyhound, sinemalar yerine doğrudan internete geliyor. Yapımcı stüdyo Sony Pictures, filmin yayın hakları için Apple TV+ ile anlaşmaya vardı. Buna göre Greyhound, 10 Temmuz'da Apple TV+ platformunda izleyicilerle buluşacak.

    Sony aslında Greyhound filmini 15 Mayıs'ta sinemalarda yayınlamayı planlıyordu. COVID-19'un ardından elbette bu planlar değişti. Sony önce vizyon tarihini 15 Haziran'a çekti, daha sonra ise filmi sinemalarda yayınlamaktan tamamıyla vazgeçip Apple TV+ ile anlaşmaya vardı. Apple'ın Greyhound'un yayın hakları için Sony'ye önemli bir miktar para ödediği tahmin ediliyor.

    Captain Phillips ve Dunkirk'ü andırıyor

    Greyhound filmi İkinci Dünya Savaşı'ndaki gerçek bir olaydan esinlenilmiş. Filmde Tom Hanks'i, bir Amerikan destroyer gemisinde ilk gününü geçiren kaptan Ernest Krause rolünde görüyoruz. Krause'un gemisi bir devriye sırasında Nazi botları tarafından pusuya düşürülüyor. Sonrasında ise elbette olaylar gelişmeye başlıyor.

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    Greyhound, Tom Hanks'in bir başka filmi olan Captain Phillips'i ve biraz da Dunkirk'ü andırıyor diyebiliriz. 2013 yılında yayınlanan Captain Phillips filmi sinemaseverlerin büyük beğenisini kazanmış ve altı dalda Oscar'a aday gösterilerek eleştirel anlamda da büyük bir başarıya imza atmıştı. 

    Senaryoda Tom Hanks imzası

    Greyhound'un başrolünde yer alan Tom Hanks'in ayrıca senaryo kısmında da imzasını görüyoruz. Hanks daha önce Larry Crowne (2011) ve That Thing You Do! (1996) filmlerinin de senaryosunu hazırlamıştı. Yani ünlü oyuncunun senarist olarak tecrübeleri bulunuyor. Hanks ayrıca bu iki filmin de yine başrollerinde yer alıyordu.

    Filmin yönetmen koltuğunda ise Aaron Scheider oturuyor. Scheider kariyerinde daha önce genellikle görüntü yönetmeni olarak çalışmış. Yönetmenlikte ise Get Low (2009) isimli bir filmi olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde ise yönetmenlik kariyerinde fazla tecrübesi olduğunu söyleyemeyiz.

    Greyhound, 10 Temmuz'da Apple TV+ platformunda yayınlanacak.



    https://deadline.com/2020/06/greyhound-july-10-release-date-apple-tv-plus-wwii-tom-hanks-1202956998/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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