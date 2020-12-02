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    Tom Holland, The Game Awards'ta sunucu olacak; Uncharted filminin ilk fragmanı paylaşılabilir

    Spider-Man olarak tanıdığımız ve ayrıca oyuncuların yakından tanıdığı Uncharted'ta başrolü oynayacak olan Tom Holland, yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards etkinliğinde sunucu olacak.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Tom Holland, The Game Awards'ta sunucu olacak; Uncharted filminin ilk fragmanı paylaşılabilir
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    Video oyun anlamında sektörün en büyük ödülü olan ve The Game Awards etkinliğine kısa bir süre kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli ünlü isimler etkinliğe katılacak.

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    Geçtiğimiz günlerde başarılı müzik grubu Pearl Jam'in solisti Eddie Vedder'ın da etkinliğe katılacağı ve bir performans sergileyeceği açıklanmıştı. Şimdi de Spider-Man olarak tanınan başarılı oyuncu Tom Holland'ın sunucu olarak katılacağı açıklandı.

    Elbette etkinlik adına güzel bir haber ancak bu açıklamadaki en büyük beklenti Tom Holland'ın başrolünde olduğu Uncharted'ın fragmanı ile ilgili. Ne yazık ki resmi bir açıklama yok ancak Uncharted filminin ilk fragmanını veya teaser'ını bu etkinlikte çok büyük bir ihtimalle göreceğiz. 

    Uncharted filminin çekimleri birkaç ay önce zaten bitirilmişti, yani şu anda film için son çalışmalar yapılıyor. Bu yüzden fragmanın gösterileceğine kesin gözüyle bakabiliriz aslında. The Game Awards etkinliği ise 11 Aralık Cuma günü TSİ 04.30'da başlayacak.

    Uncharted filminin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Patricia Meeden ve Sarah Petrick bulunuyor. Filmin vizyon tarihi ise 16 Temmuz 2021.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Source (Barış ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Merakla bekliyoruz :)
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    BZTRL (Ahmet Boztarla) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    PC'ye gelse de oynasak.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz yine’de bir yeni Uncharted oyunu bekliyoruz 🙏
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