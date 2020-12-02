Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox'ın özel oyunu Forza Horizon 5 önümüzdeki yıl çıkabilir

    Xbox'ın en önemli oyun serilerinden biri olan yarış oyunu serisi Forza'nın yeni oyunu beklediğimizden çok daha erken çıkabilir. Söylentiye göre oyunun seneye çıkması bekleniyor.
    2 hf.
    1,7b
    1
    23
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Xbox'ın özel oyunu Forza Horizon 5 önümüzdeki yıl çıkabilir
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil konsolların çıkmasının ardından artık en çok merak edilen konu da konsolların oyunları oldu. Xbox oyunları deyince de akla ilk sırada gelen oyunlardan biri de Forza serisi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X'ten ve Xbox One X'ten alınan oynanış videosu paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher 3'ten daha fazla"

    Yeni Xbox'ın yani Xbox Series X ve S'in tanıtımı ile birlikte yeni Forza oyunu Forza Motorsport da duyurulmuştu ancak ne yazık ki bir çıkış tarihi verilmemişti. Son çıkan söylentiye göre Forza Motorsport'tan önce başka bir Forza oyunu görebiliriz: Forza Horizon 5.

    Daha önce Mass Effect Legendary Edition'ın duyurusunu sızdıran VentureBeat'ten Jeff Grubb, "İlk olarak Forza Motorsport'un duyurusu yapılsa da önümüzdeki yıl Motorsport'tan önce Forza Horizon 5'in çıkacağını düşünüyorum." dedi. Ayrıca oyun ile ilgili bazı bilgilere sahip olduğunu ancak bunları oyunun duyurusunda öğrenmemiz gerektiğini söyledi.

    Eğer söyledikleri doğruysa yakın bir zamanda duyuru gelecektir. Önümüzdeki en yakın etkinlik ise 10 Aralık'ta düzenlenecek olan The Game Awards etkinliği. Geçen yıl Xbox Series X'in tasarımı da ilk kez orada gözükmüştü.



    https://www.gamesradar.com/forza-horizon-5-may-release-as-soon-as-next-year/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Yürüyen Hoparlör 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Trafik sağdan aksın yeter
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir araba yarış oyunu bu oyunun verdiği zevki vermiyor
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    BREATH (cenk ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın en zevkli araba yarışı oyununu sabırsızlıkla bekliyorum!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Brucedeluxe (İsmail ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ms store a özel çıkan oyunların neredeyse kırılmaması gibi bir durum da var ayrıca. Çoğu oyun ya kirilamiyor ya da cok uzun sürede kırılıyor. Bunla ilgili bir kac video vardi, denuvo gibi degil cok daha gelişmiş bir sistem kullanıyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MetalWave (serdar günaydın) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    lütfen trafik sağdan aksın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ***Respect*** (Emre ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Trafik soldan olursa ve gene festival teması olursa gamepass üzerinden bile indirmem.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CMFT 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Steam’e gelirse bakılır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Krone 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nfs peşinden bunu oynadım. Forza gerçekten başka bir dünya. 4 hala iş görür bence bir süre daha.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yürüyen Hoparlör 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Trafik sağdan aksın yeter
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir araba yarış oyunu bu oyunun verdiği zevki vermiyor
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maşık (ahmet sever) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle bir avrupa olur japonya olur.Farklı bir yer getirin
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kediterbiyecisi (Abdulkadir Y.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) maşık
    Japonya olursa yine trafik soldan olur, ben tamamım da bazıları sevmez :D
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hudson51 (Durukan İlkhan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni nesil Forzalardan en büyük beklentim Steam'e de çıkmaları Yoksa MS Store işkencesi çekilecek çile değil.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Hudson51
    Bence Epic Games Store'a çıkmalı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1707 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox, xbox series x ve
    6 etiket daha forza forza horizon 5 forza yeni oyun ne zaman duyuru Yazılım
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası yeniden başladı 2 hf. Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888'le güçlendirilmiş ilk telefon olacak 2 hf. Pandemide toplam vefat sayısı 14.000'i geçti 2 hf. Koronavirüsü atlatanlar ne kadar süreliğine bağışıklılık kazanıyor? 2 hf. RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi 2 hf. Ford Otosan Kocaeli'ye 'Batarya Montaj Fabrikası' kuruyor 2 hf. Xiaomi telefonları Hindistan’da yasaklanabilir 2 hf. Genshin Impact, Disney+ ve Zoom uygulamaları App Store’da da zirvede 2 hf. Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler 2 hf. 1963 yılında inşa edilen Arecibo Gözlemevi ne yazık ki çöktü 2 hf. Otomobil satışları Kasım'da yüzde 34,6 arttı: İşte en çok satış yapan markalar 2 hf. Tom Holland, The Game Awards'ta sunucu olacak; Uncharted filminin ilk fragmanı paylaşılabilir 2 hf. Tek şarjla 100 saat! "Anker Life Dot 2 TWS incelemesi" 2 hf. Apple MagSafe Duo şarj aksesuarı satışa çıkıyor 2 hf. Elon Musk, Mars'a ilk insanların gönderileceği tarihi açıkladı 2 hf. 2018'de "Yılın En İyi iPhone Oyunu" seçilen Donut County, Android için çıkışını yaptı 2 hf. İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanılmasını onaylayan ilk ülke oldu 2 hf. Ubisoft’un Zelda benzeri oyunu Immortals: Fenyx Rising’in çıkış fragmanı paylaşıldı 2 hf. Spotfiy'da bu sene en çok hangi şarkıları dinledin? 2020 Özetiniz yayında 2 hf. Opel'in kurumsal kimliği ve logosu 'dijital çağ' için yenilendi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xbox'ın özel oyunu Forza Horizon 5 önümüzdeki yıl çıkabilir Sonraki Oldukça düşük sıcaklıkları ölçebilen termometre geliştirildi 2 hf. Amazfit GTS 2 Mini akıllı saati tanıtıldı 2 hf. Google’ın yapay zekası ilaç geliştirmelerini hızlandıracak 2 hf. Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek olan oyunlar belli oldu; Control, Game Pass'e geliyor 2 hf. Battlefield 3 Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 2 hf. BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak 2 hf. Bugatti motoru ile donatılmış 1.9 milyon TL'lik kol saati 2 hf. Bir oyuncu, 500.000$'lık oyun koleksiyonunu annesi çöpe attığı için kaybetti 2 hf. Eğlence dünyasının Top 20'si belli oldu: Avengers 2.sırada 2 hf. Marvel'ın Hawkeye dizisinin kadın başrolü belli oldu 2 hf. Red Dead Online bağımsız bir şekilde satışa sunuldu; Türkiye fiyatı belli oldu 2 hf. Çin, Şangay'da üretilecek Tesla Model Y'lerin satışına izin verdi 2 hf. Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC'ye ne zaman dahil olacağı açıklandı 2 hf. WhatsApp'ta, her sohbete özel duvar kağıtları seçebileceksiniz 2 hf. Seat Tarraco e-Hybrid Wolfsburg'da üretim bandına çıkıyor 2 hf. Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları 2 hf. Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte ilk detaylar 2 hf. Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda? 2 hf. YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı 2 hf. Yerli 'mobil dronesavar'a ilk talep Rusya'dan geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız