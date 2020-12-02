Xbox'ın özel oyunu Forza Horizon 5 önümüzdeki yıl çıkabilir

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Yeni nesil konsolların çıkmasının ardından artık en çok merak edilen konu da konsolların oyunları oldu. Xbox oyunları deyince de akla ilk sırada gelen oyunlardan biri de Forza serisi.

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Yeni Xbox'ın yani Xbox Series X ve S'in tanıtımı ile birlikte yeni Forza oyunu Forza Motorsport da duyurulmuştu ancak ne yazık ki bir çıkış tarihi verilmemişti. Son çıkan söylentiye göre Forza Motorsport'tan önce başka bir Forza oyunu görebiliriz: Forza Horizon 5.

Daha önce Mass Effect Legendary Edition'ın duyurusunu sızdıran VentureBeat'ten Jeff Grubb, "İlk olarak Forza Motorsport'un duyurusu yapılsa da önümüzdeki yıl Motorsport'tan önce Forza Horizon 5'in çıkacağını düşünüyorum." dedi. Ayrıca oyun ile ilgili bazı bilgilere sahip olduğunu ancak bunları oyunun duyurusunda öğrenmemiz gerektiğini söyledi.

Eğer söyledikleri doğruysa yakın bir zamanda duyuru gelecektir. Önümüzdeki en yakın etkinlik ise 10 Aralık'ta düzenlenecek olan The Game Awards etkinliği. Geçen yıl Xbox Series X'in tasarımı da ilk kez orada gözükmüştü.

https://www.gamesradar.com/forza-horizon-5-may-release-as-soon-as-next-year/

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