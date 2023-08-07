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    Tomb Raider 1, RTX Remix ile yenilendi: İşte video

    Nvidia'nın grafik tabanlı modlama aracı RTX Remix, Skyrim'in ardından Tomb Raider 1'de kullanıldı. Peki yeni nesil teknolojiler ile güncellenen Tomb Raider 1 nasıl görünüyor? İşte video
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    Tomb Raider 1, RTX Remix ile yenilendi: İşte video Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan ve klasik bilgisayar oyunlarının kolayca modlamasına izin veren RTX Remix, şimdi de Tomb Raider 1'de kullanıldı. Peki daha önce DOOM (1993), Quake ve Half Life 2 gibi oyunlarda kullanılan RTX Remix, 1996 yılında çıkış yapan Tomb Raider 1'de nasıl görünüyor? İşte Ray Tracing (Işın izleme) ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojileriyle yenilenen oyundan görüntüler..

    Tomb Raider 1, RTX Remix ile yenilendi

    Bilmeyenler için RTX Remix, daha yüksek kaliteli dokular, yeni aydınlatma sistemi, ışın izleme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri ile eski oyunların yeniden düzenlenmesine olanak tanıyor. Böylece hem kullanıcı hem de geliştiricilere açılan bu özellik, DirectX 8 veya DirectX 9 destekli eski yapımların yeniden hayat bulmasını sağlıyor.

    Paylaşılan videoya baktığımızda, çıkışından neredeyse 27 yıl geçen Tomb Rader 1'in daha karanlık bir atmosfere kavuştuğunu görüyoruz. Tabii ki, iyileştirme gereken çok yer var. Niketim oyunun dokuları hala düşük çözünürlüğe sahip. Ancak yol izleme teknolojisinin, hayranlık uyandırıcı yansımalar, çevresel ışık ve gölge etkileri ile göz alıcı göründüğünü belirtmekte fayda var.

    Ayrıca RTX Remix ile yenilenen tek oyunun Tomb Raider olmadığını hatırlatalım. Yukarıda da belirttiğimiz gibi RTX Remix topluluğunu, halihazırda The Elder Scrolls V: Skyrim, Oblivion, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: San Andreas ve Vampire: The Masquerade - Bloodlines gibi diğer birçok klasik PC oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Ne yazık ki modder, yeni Tomb Raider 1 modunu indirmek için herhangi bir bağlantı paylaşmadı. Ancak topluluğunun çalışmalarını göz önünde tutarak, gelecekte benzer modların artacağını söyleyebiliriz. 

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