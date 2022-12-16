Yeni Tomb Raider oyunundan ilk bilgiler geldi: Serinin en kapsamlı yapımı olacak

Tam Boyutta Gör Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Amazon Games'in yayıncılığını yaptığı yeni Tomb Raider oyunundan ilk bilgiler geldi. Unreal Engine 5 motoru ile geliştirilen yapım, serinin şimdiye kadarki en büyük ve en kapsamlı oyunu olacak.

Yeni Tomb Raider özüne sadık kalacak

Bilindiği üzere Embracer Group, kısa süre önce Crystal Dynamics, Eidos-Montreal ve Square Enix Montreal stüdyolarını satın aldı. Bu satın alımın ardından geçtiğimiz Nisan ayında duyurulan yeni Tomb Raider'ın neler sunacağı ise büyük bir merak konusu olmuştu. Bugün Amazon Games, yeni Tomb Raider oyunu hakkında kullanıcıları sevindirecek açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada Amazon, yaklaşan yapımın özüne sadık kalacağını ve tek oyunculu bir deneyim sunacağını bildirdi. Böylece yeni oyun, başka bir yeniden başlatma yerine Lara'nın hikayesine devam edecek. Ayrıca şirket, kullanıcıların "keşif ve yaratıcı yol bulmayı ödüllendiren bir ortam'' ile karşılaşacaklarını belirtiyor.

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Crystal Dynamics'in stüdyo başkanı Scot Amos ise, ''Amazon Games ile bir Lara Croft evreninin yaratıcı vizyonunu, tutkularını ve değerlerini çeşitli olasılıklarda paylaşan bir ekip bulduk. Bugüne kadarki en büyük ve en iyi Tomb Raider oyununu inşa etmeye başlayarak bu yeni yolu birlikte inşa etmeye hevesliyiz'' sözlerini dile getirdi. Yeni Tomb Raider oyunu hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı diyebiliriz. Oyuncular tarafından merakla beklenen yapımın, ne zaman çıkacağına dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Yeni Tomb Raider oyunundan ilk bilgiler geldi: İşte detaylar