Yeni Tomb Raider oyunundan ilk bilgiler geldi: Serinin en kapsamlı yapımı olacak

Yeni Tomb Raider özüne sadık kalacak
Bilindiği üzere Embracer Group, kısa süre önce Crystal Dynamics, Eidos-Montreal ve Square Enix Montreal stüdyolarını satın aldı. Bu satın alımın ardından geçtiğimiz Nisan ayında duyurulan yeni Tomb Raider'ın neler sunacağı ise büyük bir merak konusu olmuştu. Bugün Amazon Games, yeni Tomb Raider oyunu hakkında kullanıcıları sevindirecek açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamada Amazon, yaklaşan yapımın özüne sadık kalacağını ve tek oyunculu bir deneyim sunacağını bildirdi. Böylece yeni oyun, başka bir yeniden başlatma yerine Lara'nın hikayesine devam edecek. Ayrıca şirket, kullanıcıların "keşif ve yaratıcı yol bulmayı ödüllendiren bir ortam'' ile karşılaşacaklarını belirtiyor.
Crystal Dynamics'in stüdyo başkanı Scot Amos ise, ''Amazon Games ile bir Lara Croft evreninin yaratıcı vizyonunu, tutkularını ve değerlerini çeşitli olasılıklarda paylaşan bir ekip bulduk. Bugüne kadarki en büyük ve en iyi Tomb Raider oyununu inşa etmeye başlayarak bu yeni yolu birlikte inşa etmeye hevesliyiz'' sözlerini dile getirdi. Yeni Tomb Raider oyunu hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı diyebiliriz. Oyuncular tarafından merakla beklenen yapımın, ne zaman çıkacağına dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...