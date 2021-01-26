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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tomb Raider 2'nin yeni yönetmeni ve senaristi belli oldu

    Oyun dünyasının popüler yapımlarından biri olan Tomb Raider'ın film uyarlamasının yönetmeni belli oldu. Serinin ikinci filmini Misha Green yönetecek.
    42 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Tomb Raider 2'nin yeni yönetmeni ve senaristi belli oldu

    Oyun dünyasının en sevilen ve en popüler aksiyon macera oyunlarından biri olan Tomb Raider'ın yeni film uyarlamasının ilk filmi 2018'de yayınlanmıştı. Devam filmine dair bir süredir haber alınamıyordu ancak yavaş yavaş ilk detaylar gelmeye başlıyor.

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    Deadline'ın haberi ve ardından yeni yönetmenin de onaylaması üzerine; Tomb Raider 2'nin yönetmenliğini, Lovecraft Country isimli başarılı dizinin yönetmenliğini yapan Misha Green üstlenecek. Kendisi her ne kadar sadece Lovecraft Country dizisi ile tanınsa da gayet iyi bir yönetmen olduğunu belirtmek gerek. Misha Green ayrıca ikinci filmin senaristi de olacak.

    İkinci filmin yönetmenliği ve senaristliğini için daha önce Ben Wheatley ve Amy Jump seçilmişti. Ancak iki isim de projeden ayrıldı.

    Ne yazık ki şu an için ikinci film ile ilgili daha fazla detay bilinmiyor. Normalde filmin vizyon tarihi Mart 2021'di ancak geçtiğimiz aylarda belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Başrolünü Alicia Vikander'in üstlendiği film ile ilgili daha fazla detayı ilerleyen günlerde göreceğizdir.



    https://www.ign.com/articles/tomb-raider-2-adds-lovecraft-country-showrunner-as-director Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 35 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Küçük memeli Lara Croft olmaz! Olamaz! Olmamalı!

    Lara Croft'un reeldeki karşılığı bire bir Daniela Ruah'tır. Kendisi NCIS:LA dan aksiyona da aşina zaten. Sert bir kadın ajanı oynuyor.


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    smart1978 (X Y) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Basroldeki o kadini da degistirselerdi bari ...
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