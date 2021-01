Tomb Raider 2'nin yeni yönetmeni ve senaristi belli oldu

Oyun dünyasının en sevilen ve en popüler aksiyon macera oyunlarından biri olan Tomb Raider'ın yeni film uyarlamasının ilk filmi 2018'de yayınlanmıştı. Devam filmine dair bir süredir haber alınamıyordu ancak yavaş yavaş ilk detaylar gelmeye başlıyor.

