Tomb Raider 2'nin yeni yönetmeni ve senaristi belli oldu

Oyun dünyasının en sevilen ve en popüler aksiyon macera oyunlarından biri olan Tomb Raider'ın yeni film uyarlamasının ilk filmi 2018'de yayınlanmıştı. Devam filmine dair bir süredir haber alınamıyordu ancak yavaş yavaş ilk detaylar gelmeye başlıyor.

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Deadline'ın haberi ve ardından yeni yönetmenin de onaylaması üzerine; Tomb Raider 2'nin yönetmenliğini, Lovecraft Country isimli başarılı dizinin yönetmenliğini yapan Misha Green üstlenecek. Kendisi her ne kadar sadece Lovecraft Country dizisi ile tanınsa da gayet iyi bir yönetmen olduğunu belirtmek gerek. Misha Green ayrıca ikinci filmin senaristi de olacak.

İkinci filmin yönetmenliği ve senaristliğini için daha önce Ben Wheatley ve Amy Jump seçilmişti. Ancak iki isim de projeden ayrıldı.

Ne yazık ki şu an için ikinci film ile ilgili daha fazla detay bilinmiyor. Normalde filmin vizyon tarihi Mart 2021'di ancak geçtiğimiz aylarda belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Başrolünü Alicia Vikander'in üstlendiği film ile ilgili daha fazla detayı ilerleyen günlerde göreceğizdir.

https://www.ign.com/articles/tomb-raider-2-adds-lovecraft-country-showrunner-as-director

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