Tomb Raider serisi 100 milyon satış rakamını geçti

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında 28 yılı geride bırakan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tomb Raider serisi önemli bir rekoru da geride bıraktı. Crystal Dynamics hem son rakamları paylaştı hem de yeni remastered koleksiyonunu duyurdu.

Tomb Raider rekor satış yaptı

Yapılan açıklamaya göre Tomb Raider oyun serisi bugüne kadar 100 milyon satış rakamını geride bıraktı. Son oyunu 2018 yılında çıkan serinin yeni yapımı Survivor hakkında henüz net bir bilgi yer almıyor.

Tomb Raider 4, 5 ve 6'nın Remastered sürümü duyuruldu 17 sa. önce eklendi

Diğer bir duyuru ise Tomb Raider IV-VI Remastered koleksiyonu hakkında oldu. 15 Şubat 2025 tarihinde çıkacak olan koleksiyonda serinin en tartışmalı oyunu olan Tomb Raider VI: Angel of Darkness bir kez daha oyuncuların karşısına çıkacak.

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Tomb Raider tarihe geçti