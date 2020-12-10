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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toplamda 150 TL değerindeki iki oyun Epic Games'te ücretsiz

    Her hafta ücretsiz olarak bir veya birkaç adet ücretsiz oyun veren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyunlar erişime açıldı. 17 Aralık'a kadar ücretsiz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    7,9b
    1
    16
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Toplamda 150 TL değerindeki iki oyun Epic Games'te ücretsiz
    Tam Boyutta Gör

    Her hafta ücretsiz oyun veya oyunlar veren Epic Games'in bu hafta verdiği ücretsiz oyunlar birkaç dakika önce erişime açıldı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı GTA 5'i geride bıraktı: 8 milyon ön sipariş"

    Epic Games bu hafta iki farklı rol yapma oyunu hediye ediyor. Bunlardan ilki Obsidian Entertainment'ın geliştirdiği Pillars of Eternity - Definitive Edition, diğeri ise yine Obsidian Entertainment'ın geliştirdiği Tyranny - Gold Edition. Oyunların toplam değeri normalde 150 TL civarında. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız bu haftaki oyunları kesinlikle kaçırmayın.

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    Pillars of Eternity - Definitive Edition'ın ücretsiz olarak verildiği sayfaya buradan, Tyranny - Gold Edition'ın ücretsiz olarak verildiği sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Oyunlar 17 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olarak veriliyor. O zamana kadar kütüphanenize eklerseniz oyunlar tamamen sizin olacak.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edecek"

    Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak sunacağı oyun belli değil. Ancak Epic, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edeceğini ve Yeni Yıl İndirimileri'nin tarihini açıkladı. Detaylara buradan bakabilirsiniz. 

    Pillars of Eternity - Definitive Edition

    Tyranny - Gold Edition



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    Guest-CA5FFA1B5 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ayın 17'sinden sonra da 15 gün boyunca her gün 1 oyun verecekler.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    ako33 (Ako Son) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    obsidian forumlarında da tartışıldı. Ve ben bu sayede oyunu açabildim. Forumlarda dediler ki :

    If you use Windows, go to settings.
    Choose Time and Language.
    Choose Region.
    Change your region to United Kingdom and your regional form to English(United Kingdom).
    This worked for me, now I can play the game.


    Kısacası windows bölge ve dil ayarlarından bölgeyi "Birleşik Krallık" ve bölgesel biçimi "İngilizce (Birleşik Krallık)" seçiyoruz
    Garanti olsun diye bölge ekranının sağ tarafında "Ek tarih saat ve bölgesel ayarlar" var Oradan "Bölge" Sekmesine girip ayarları "İngilizce ( Birleşik Krallık )" seçiyoruz.

    Bir de bugün nvidianın geoforce driver güncellemesi geldi. Onu da yükledim . Ve oyun çalıştı.
    KAYNAK:https://mobile.donanimhaber.com/
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    ako33 (Ako Son) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Keino16 Aralık 2020 Çarşamba 17:19:14 (49 mesaj)
    İşlem

    0
    obsidian forumlarında da tartışıldı. Ve ben bu sayede oyunu açabildim. Forumlarda dediler ki :

    If you use Windows, go to settings.
    Choose Time and Language.
    Choose Region.
    Change your region to United Kingdom and your regional form to English(United Kingdom).
    This worked for me, now I can play the game.


    Kısacası windows bölge ve dil ayarlarından bölgeyi "Birleşik Krallık" ve bölgesel biçimi "İngilizce (Birleşik Krallık)" seçiyoruz
    Garanti olsun diye bölge ekranının sağ tarafında "Ek tarih saat ve bölgesel ayarlar" var Oradan "Bölge" Sekmesine girip ayarları "İngilizce ( Birleşik Krallık )" seçiyoruz.

    Bir de bugün nvidianın geoforce driver güncellemesi geldi. Onu da yükledim . Ve oyun çalıştı.


    KAYNAK|https://mobile.donanimhaber.com/epic-games-pillars-of-eternity-siyah-ekran--146961117
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    nasaz 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir arkadaş windows dilini ingilizce yapmış o şekilde çözmüş siyah ekran sorununu.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar merhaba ben de aldım pillars of eternity ama siyah ekran alıyorum çözümü nedir bilen var mı?
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    Ahmet_Yıldırım 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece PoE'yi 60 gb olarak indirdi. Siyah ekran geçilemiyor.
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    _WaMpire_ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aldık, kurduk, siyah ekran krizini geçemiyoruz. Açamadık oyunu. Ekran çözünürlüğünü düşür tavsiyesine de uyduk yemedi...
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    cagataybaysal (Çağatay Baysal) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bedava oyun avcısı gibi oldum nerde beleş oyun göreyim hemen alıyorum
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    tobepeople 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İşte bu iki oyun harikaydı :) Bana bunlarla gel canı mı ye Epic ,Bu arada kudursun konsolcular ay sonuna kadar bir sürü daha oyun geliyormuş, gerçi çok bir beklentim yok ama belli de olmaz :)
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    Paetzold 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Epic candır.
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aldık.
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    7893 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    epic games, haftalık ücretsiz ve
    5 etiket daha ücretsiz Pillars of Eternity - Definitive Edition rol yapma oyunu Tyranny - Gold Edition Yazılım
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