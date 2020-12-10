Toplamda 150 TL değerindeki iki oyun Epic Games'te ücretsiz

Tam Boyutta Gör

Her hafta ücretsiz oyun veya oyunlar veren Epic Games'in bu hafta verdiği ücretsiz oyunlar birkaç dakika önce erişime açıldı.

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı GTA 5'i geride bıraktı: 8 milyon ön sipariş"

Epic Games bu hafta iki farklı rol yapma oyunu hediye ediyor. Bunlardan ilki Obsidian Entertainment'ın geliştirdiği Pillars of Eternity - Definitive Edition, diğeri ise yine Obsidian Entertainment'ın geliştirdiği Tyranny - Gold Edition. Oyunların toplam değeri normalde 150 TL civarında. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız bu haftaki oyunları kesinlikle kaçırmayın.

İlginizi Çekebilir

Ubisoft'un verdiği son ücretsiz oyun belli oldu: Anno 1701

Pillars of Eternity - Definitive Edition'ın ücretsiz olarak verildiği sayfaya buradan, Tyranny - Gold Edition'ın ücretsiz olarak verildiği sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Oyunlar 17 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olarak veriliyor. O zamana kadar kütüphanenize eklerseniz oyunlar tamamen sizin olacak.

Ayrıca Bkz. "Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edecek"

Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak sunacağı oyun belli değil. Ancak Epic, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edeceğini ve Yeni Yıl İndirimileri'nin tarihini açıkladı. Detaylara buradan bakabilirsiniz.

Pillars of Eternity - Definitive Edition

Tyranny - Gold Edition

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.