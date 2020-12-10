Toplamda 150 TL değerindeki iki oyun Epic Games'te ücretsiz

Her hafta ücretsiz oyun veya oyunlar veren Epic Games'in bu hafta verdiği ücretsiz oyunlar birkaç dakika önce erişime açıldı.
Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı GTA 5'i geride bıraktı: 8 milyon ön sipariş"
Epic Games bu hafta iki farklı rol yapma oyunu hediye ediyor. Bunlardan ilki Obsidian Entertainment'ın geliştirdiği Pillars of Eternity - Definitive Edition, diğeri ise yine Obsidian Entertainment'ın geliştirdiği Tyranny - Gold Edition. Oyunların toplam değeri normalde 150 TL civarında. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız bu haftaki oyunları kesinlikle kaçırmayın.İlginizi Çekebilir Ubisoft'un verdiği son ücretsiz oyun belli oldu: Anno 1701
Pillars of Eternity - Definitive Edition'ın ücretsiz olarak verildiği sayfaya buradan, Tyranny - Gold Edition'ın ücretsiz olarak verildiği sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Oyunlar 17 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olarak veriliyor. O zamana kadar kütüphanenize eklerseniz oyunlar tamamen sizin olacak.
Ayrıca Bkz. "Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edecek"
Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak sunacağı oyun belli değil. Ancak Epic, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edeceğini ve Yeni Yıl İndirimileri'nin tarihini açıkladı. Detaylara buradan bakabilirsiniz.
Pillars of Eternity - Definitive Edition
Tyranny - Gold Edition
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If you use Windows, go to settings.
Choose Time and Language.
Choose Region.
Change your region to United Kingdom and your regional form to English(United Kingdom).
This worked for me, now I can play the game.
Kısacası windows bölge ve dil ayarlarından bölgeyi "Birleşik Krallık" ve bölgesel biçimi "İngilizce (Birleşik Krallık)" seçiyoruz
Garanti olsun diye bölge ekranının sağ tarafında "Ek tarih saat ve bölgesel ayarlar" var Oradan "Bölge" Sekmesine girip ayarları "İngilizce ( Birleşik Krallık )" seçiyoruz.
Bir de bugün nvidianın geoforce driver güncellemesi geldi. Onu da yükledim . Ve oyun çalıştı.
KAYNAK:https://mobile.donanimhaber.com/
İşlem
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obsidian forumlarında da tartışıldı. Ve ben bu sayede oyunu açabildim. Forumlarda dediler ki :
If you use Windows, go to settings.
Choose Time and Language.
Choose Region.
Change your region to United Kingdom and your regional form to English(United Kingdom).
This worked for me, now I can play the game.
Kısacası windows bölge ve dil ayarlarından bölgeyi "Birleşik Krallık" ve bölgesel biçimi "İngilizce (Birleşik Krallık)" seçiyoruz
Garanti olsun diye bölge ekranının sağ tarafında "Ek tarih saat ve bölgesel ayarlar" var Oradan "Bölge" Sekmesine girip ayarları "İngilizce ( Birleşik Krallık )" seçiyoruz.
Bir de bugün nvidianın geoforce driver güncellemesi geldi. Onu da yükledim . Ve oyun çalıştı.
KAYNAK|https://mobile.donanimhaber.com/epic-games-pillars-of-eternity-siyah-ekran--146961117
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