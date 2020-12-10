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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edecek

    Epic Games yine oyuncuları sevindiren bir yıl sonu kampanyası ile karşımıza çıkıyor. Epic Games 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edecek.
    1 hf.
    15,3b
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    43
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    29

    Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edecek
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    Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Epic Games, güzel bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Kısıtlı süreliğine haftalık olarak verdiği oyunları günlük olarak vermeye hazırlanan Epic Games, aynı zamanda Yeni Yıl İndirimleri'nin tarihini de açıkladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Toplamda 150 TL değerindeki iki oyun Epic Games'te ücretsiz

    Ayrıca Bkz. "Toplamda 150 TL değerindeki iki oyun Epic Games'te ücretsiz"

    Epic Games 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her akşam bir yeni oyun hediye edecek. Oyunlar 24 saat boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak ve kütüphanenize ekledikten sonra tamamen sizin olacak. Epic Games aynı kampanyayı geçtiğimiz yıl da düzenlemişti.

    Ayrıca 17 Aralık'ta Epic Games'in Yeni Yıl İndirimleri de başlayacak. Epic Games'in yazdığına göre %75'e varan indirimler olacak. Epic Games'in bu 15 günlük süreçte hangi oyunları hediye edeceği belli değil ancak mutlaka aralarında birkaç tane ses getiercek yapım vardır.

    Epic Games'in 17 Aralık'a kadar ücretsiz olarak sunduğu iki oyuna dair detayları buradan öğrenebilirsiniz. 



    https://www.epicgames.com/store/tr/news/the-holiday-sale-returns-on-december-17-plus-15-free-games Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyunlar için o kadar para harcıyorlar ama oyunlara yorum yapma kısmı bile yok hala mağazada garip geliyor bana
    2 Yanıt Yanıtla +38
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    SilentHunterHD 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    reklam olarak çok güzel fakat launcher olarak gerçekten çok fazla eksileri var. rekabet için bunun üzerine biraz düşmeleri gerekiyor bence
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamlar oyuncuları çekmek için deli gibi para harcıyor ama işte steami alt etmek kolay değil o kadar cyberpunk 1 milyon anlık oyuncuya ulaşmış steamde epic de 100k bile değildir bence. Oyuncular topluluk işini seviyor
    Bu adamlar oyuncuları çekmek için deli gibi para harcıyor ama işte steami alt etmek kolay değil o kadar cyberpunk 1 milyon anlık oyuncuya ulaşmış steamde epic d...
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    2 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    4
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Cities Skyline ne aga ben muhteşem bir oyun bekledim bu ne ya zaten steam hesabımda var
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    deceptive intelligence 4 gün ( Mesaj Silindi )
    60 kuponu kullanan var mı tekrar veriyor mu
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    Sacred Spirit 4 gün ( Mesaj Silindi ) deceptive intelligence
    Ekside yazmışlar kullandıktan sonra tekrar gelmiş ne kadar doğru bilemem.
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    gokhyildiz 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bugünün ücretsizi cities skyline galiba doru mu?
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    darkhomer (Ömer Öner) 4 gün ( Mesaj Silindi ) gokhyildiz
    Evet. bende Oldu ekledim hesabima.
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    brktmr (Burak TAMER) 4 gün ( Mesaj Silindi ) gokhyildiz
    Kütüphaneye eklemeye tenezzül dahi etmeyeceğim.
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    erco35coast (ERCAN ÖNDER) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk falan versin diye bekleyenler var
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Zeze1 (Ferdi Alevci) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tıklıyorum cities skylines oyununa 404 sayfa bulunamadı diyor.
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    Lustiel 4 gün ( Mesaj Silindi )
    dağ tavşan doğurdu, bir hype treni daha duvara tosladı.
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    DerMeister_ (Kalender Baskaya) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    cities skylines
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    Paetzold 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi bakalım Epic bey bekliyoruz.
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    XanthiN (Ozan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    15 dk sonra başlıyor.
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    hamzaxdc1817 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hades'te indirim vardı ama 17 Aralık'ta başlayacak olan indirimlerde daha da düşmesini umduğumdan,Hades'i o tarihe erteledim.Beklemedeyim
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    15314 kez okundu.
    29 kişi, toplam 31 yorum yazdı.

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