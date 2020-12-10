Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edecek

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Epic Games, güzel bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Kısıtlı süreliğine haftalık olarak verdiği oyunları günlük olarak vermeye hazırlanan Epic Games, aynı zamanda Yeni Yıl İndirimleri'nin tarihini de açıkladı.İlginizi Çekebilir Toplamda 150 TL değerindeki iki oyun Epic Games'te ücretsiz
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Epic Games 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her akşam bir yeni oyun hediye edecek. Oyunlar 24 saat boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak ve kütüphanenize ekledikten sonra tamamen sizin olacak. Epic Games aynı kampanyayı geçtiğimiz yıl da düzenlemişti.
Ayrıca 17 Aralık'ta Epic Games'in Yeni Yıl İndirimleri de başlayacak. Epic Games'in yazdığına göre %75'e varan indirimler olacak. Epic Games'in bu 15 günlük süreçte hangi oyunları hediye edeceği belli değil ancak mutlaka aralarında birkaç tane ses getiercek yapım vardır.
Epic Games'in 17 Aralık'a kadar ücretsiz olarak sunduğu iki oyuna dair detayları buradan öğrenebilirsiniz.
https://www.epicgames.com/store/tr/news/the-holiday-sale-returns-on-december-17-plus-15-free-games Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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