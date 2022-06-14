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Yarı iletken tedarikindeki sıkıntılar otomotiv dünyasını etkilemeye devam ediyor. Son olarak Toyota, Adapazarı'ndaki fabrikasında tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu. Sürecin bayram tatiliyle birleştirilmesiyle 4-18 Temmuz tarihleri arasında fabrikada üretim yapılmayacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa’daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram tatili ile bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., Adapazarı'ndaki fabrikasında Toyota Corolla ve Toyota C-HR modellerini üretiyor. Pek çok markada olduğu gibi Toyota bayilerinde de araç bulmak oldukça zor. Üstelik araç bulunmasa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Örneğin Toyota Corolla'nın fiyatı haziran ayında yapılan ikinci zam ile birlikte 488.500 TL ile 682.450 TL aralığına yükseldi. Corolla Hybrid fiyatı ise 652.550 TL'den başlıyor.

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Toyota, Adapazarı fabrikasında üretime çip arası veriyor