Tam Boyutta Gör Musk’ın yakın tarihli açıklamasına göre, Tesla, tam kendi kendine sürüş yapay zeka bulmacasını çözmek üzere. Şu anda son parça olan araç kontrolü üzerine çalışılıyor. Yakında Tesla arabalar otonom sürüş için hiç insana ihtiyaç duymayacak.

Tesla Model 3 ve Model Y direksiyonları için soruşturma altında 1 gün önce eklendi

Tesla, seviye 4 veya 5 otonom sürüşe çok yakın

Elon Musk, geçtiğimiz ay Şangay’da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı’nda Tesla’nın insan kontrolü olmadan tam otonom sürüşe ulaşmaya çok yakın olduğunu, yılın ilerleyen zamanlarında 4 veya 5 seviyesine geleceğini söylemişti.

Musk’ın yakın zamanda attığı tweete göre, yapay zekanın entegre edildiği tam kendi kendine sürüş özelliğinin geliştirilme aşamasında sona gelindi. Son aşama araç kontrolü olacak. Musk, sistemin elektronik beynine yapay zekanın eklenmesiyle kod satır sayısının da önemli ölçüde azalacağını belirtti.

Hatırlatma açısından, Tesla’nın sürücü yardım sistemi şu anda Seviye 2’de çünkü sorumluluk her daim sürücüde. Seviye 5 sistemi, sürücünün herhangi bir noktada kontrolü devralmasına gerek kalmadan aracı her alanda her koşulda çalıştırmasını mümkün kılıyor. Seviye 4, elektronik aksamı manuel olarak geçersiz kılma seçeneği sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, yapay zeka destekli tam otonom sürüşte sona geldi