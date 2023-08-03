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    Anlık Bildirim

    Tesla, yapay zeka destekli tam otonom sürüşte sona geldi

    Tesla CEO'su Elon Musk, tam kendi kendine sürüş özelliğinin insan müdahalesi olmadan çalışabilmeye çok yakın olduğunu paylaştı. Testler tamamlanmak üzere!       
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    tesla yapay zeka tam otonom sürüş test Tam Boyutta Gör
    Musk’ın yakın tarihli açıklamasına göre, Tesla, tam kendi kendine sürüş yapay zeka bulmacasını çözmek üzere. Şu anda son parça olan araç kontrolü üzerine çalışılıyor. Yakında Tesla arabalar otonom sürüş için hiç insana ihtiyaç duymayacak.

    Tesla, seviye 4 veya 5 otonom sürüşe çok yakın

    Elon Musk, geçtiğimiz ay Şangay’da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı’nda Tesla’nın insan kontrolü olmadan tam otonom sürüşe ulaşmaya çok yakın olduğunu, yılın ilerleyen zamanlarında 4 veya 5 seviyesine geleceğini söylemişti.

    Musk’ın yakın zamanda attığı tweete göre, yapay zekanın entegre edildiği tam kendi kendine sürüş özelliğinin geliştirilme aşamasında sona gelindi. Son aşama araç kontrolü olacak. Musk, sistemin elektronik beynine yapay zekanın eklenmesiyle kod satır sayısının da önemli ölçüde azalacağını belirtti.

    Hatırlatma açısından, Tesla’nın sürücü yardım sistemi şu anda Seviye 2’de çünkü sorumluluk her daim sürücüde. Seviye 5 sistemi, sürücünün herhangi bir noktada kontrolü devralmasına gerek kalmadan aracı her alanda her koşulda çalıştırmasını mümkün kılıyor. Seviye 4, elektronik aksamı manuel olarak geçersiz kılma seçeneği sunuyor.

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    M
    maygar 1 gün önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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