Toyota, BYD’ye rakip oldu ve en ucuz elektrikli otomobilini Çin pazarına sürdü!

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Toyota, elektrikli araç pazarındaki rekabeti kızıştıran yeni modeli bZ3X'i tanıttı. Markanın en uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli olan bZ3X, satışa sunulur sunulmaz yoğun ilgi gördü. Lansmandan sonra sadece bir saat içinde 10.000'den fazla sipariş alındı ve yoğunluk nedeniyle Toyota'nın sunucularında aksaklıklar yaşandı.

bZ3X, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Standart versiyonu 15.000 dolardan başlayan araç, akıllı sürüş teknolojisine sahip modeliyle 20.500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. En üst paket olan "610 Max" ise 22.000 dolar karşılığında 610 kilometreye kadar menzil sunuyor. Standart versiyon ise 430 kilometrelik menzil sağlayan daha küçük bir bataryaya sahip.

Aracın iç tasarımı konfora odaklanırken, 14,6 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı ve 8,8 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Ön ve arka koltukların tamamen yatırılabilmesi, geniş bir iç mekan alanı yaratıyor.

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Toyota'nın bu modelde sunduğu en büyük yeniliklerden biri de Momenta 5.0 Akıllı Sürüş Sistemi. NVIDIA destekli bu sistem, sürücüsüz park, yüksek hız asistanı ve kör nokta izleme gibi birçok gelişmiş sürüş desteği sağlıyor. Üstelik sistem, kullanım arttıkça kendini geliştiren bir yapıya sahip.

Boyutları açısından değerlendirildiğinde, bZ3X'in rakiplerinden biri olan BYD Yuan Plus'a oldukça yakın olduğu görülüyor. Ancak Toyota, yeni modelini daha rekabetçi bir fiyatla sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk saatlerde gelen yoğun talep, markanın elektrikli araç stratejisinde doğru adımlar attığını gösteriyor.

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