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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota'dan sürücü ve yolcu güvenliği adına önemli adım

    Toyota, güvenli mobilite toplumu için 1997’den bu yana geliştirdiği çarpışma testi mankeni THUMS yazılımını 2021 Ocak ayından itibaren ücretsiz olarak kullanıma açacağını açıkladı.
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota'dan sürücü ve yolcu güvenliği adına önemli adım
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    Toyota, güvenli mobilite toplumu için 1997’den bu yana geliştirdiği çarpışma testi mankeni THUMS yazılımını 2021 Ocak ayından itibaren ücretsiz olarak kullanıma açacağını açıkladı. Sanal insan vücudu yazılım programı olan THUMS, trafik kazalarında insan vücudunun alacağı hasarın bilgisayarda analiz edilmesini sağlıyor.

    Araç güvenliği araştırma ve geliştirme teknolojilerini desteklemeyi amaçlayan Toyota, THUMS'u 2000 yılında dünyanın ilk sanal insan vücudu model yazılımı olarak tanıtmıştı.

    Bu yazılım, trafik kazalarının sebep olduğu yaralanmaların simülasyonunun ve analizinin yapılmasına imkan sağlıyor. İlk günden bu yana sürekli olarak geliştirilen yazılımın son olarak 6. versiyonu geçtiğimiz yıl tanıtıldı. Son yazılımla birlikte iskelet yapıları, beyin, iç organlar ve kaslar dahil olmak üzere farklı cinsiyet, yaş ve fizik özellikleriyle bir dizi modelleme simülasyonları da uygulanabiliyor.

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    THUMS yazılımı, çarpışma testlerinde sıklıkla kullanılan fiziksel kaza mankenlerine göre daha hassas ve daha gerçekçi insan vücudu modellemesine sahip. Bu sayede kaza sonucu yaralanmaları daha detaylı analiz edilebiliyor.

    Toyota'dan sürücü ve yolcu güvenliği adına önemli adım
    Tam Boyutta Gör

    Aynı zamanda bilgisayarda gerçekleştirilen simülasyonlar bir dizi farklı kaza senaryolarının tekrar edilebilmesine imkan tanırken, çarpışma testlerine göre geliştirme zamanlamasından ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlıyor.

    THUMS şu anda küresel olarak araç geliştirmelerinde 100'ün üzerinde otomobil üreticisi, tedarikçi, üniversite ve araştırma enstitüsü tarafından kullanılıyor. Emniyet kemeri, hava yastığı ve yaralanmaları azaltmaya yönelik araç mimarileri olmak üzere birçok farklı güvenlik teknolojisi araştırma ve geliştirmeleri için kullanılıyor. Aynı zamanda araç güvenliği değerlendirmesi yapan organizasyonlar da THUMS'un sanal testlerini kullanmayı planlıyor.

    Toyota'nın THUMS'ı ücretsiz olarak kullanıma açmasıyla birlikte araç güvenlik araştırmalarının artmasının yanı sıra, kullanıcıların modellemeler üzerine geliştirmeler yapıp verecekleri geri bildirim ile birlikte yazılımın kullanışlılığı da artacak.



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    DoğanGörünümlüToros 3 sa. en beğenilen
    IIHS small overlaptesti sol taraftan yapiliyor diye aracin sol tarafana koydugu parcayi sag tarafina koymayan toyota mi?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    IIHS small overlaptesti sol taraftan yapiliyor diye aracin sol tarafana koydugu parcayi sag tarafina koymayan toyota mi? ...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Evil.Morty 3 sa. DoğanGörünümlüToros
    onu ww yapmıştı. yada her iki firmada yaptı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    onrerol (onur erol) 2 sa. Hakimutata Insane
    hangi arac hocam? insan modeli kodlari mi?
    Yanıtla +3
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    DoğanGörünümlüToros 3 sa. en beğenilen
    IIHS small overlaptesti sol taraftan yapiliyor diye aracin sol tarafana koydugu parcayi sag tarafina koymayan toyota mi?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Evil.Morty 3 sa. DoğanGörünümlüToros
    onu ww yapmıştı. yada her iki firmada yaptı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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