Toyota'dan yeni model duyurusu: Avrupa'daki en uygun fiyatlı Toyota olacak

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Bugün yapılan açıklamada A segmentinin Avrupa pazarı için önemine vurgu yapan Toyota, bu segmente yönelik yeni bir model hazırladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Toyota'nın Avrupa'daki en uygun fiyatlı modeli olarak giriş seviyesinde konumlandırılacak yeni model, Yaris ve Yaris Cross modellerinin ardından GA-B platformu üzerine inşa edilen üçüncü model olacak. Japon marka bu üç modelle birlikte GA-B platformu üzerine inşa edilen modellerin yıllık üretim kapasitesini 500 bin adete yükseltmeyi hedefliyor.

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Toyota'nın yeni A segment modelinde, fiyatı bahsedildiği gibi erişilebilir seviyede tutmak için küçük bir içten yanmalı motor kullanılacak. Öte yandan daha önceki haberler Japon markanın ünlü 'kendi kendini şarj edebilen hibrit' sisteminin de seçenekler arasında olabileceğini söylüyordu. Yüzde 100 elektrik seçeneği ise Toyota'nın bu segmentte sıcak baktığı bir konu değil.

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Toyota bu sınıfta PSA Grubu'yla ortaklaşa ürettiği Aygo modeliyle varlık gösteriyor. Aygo'nun halefi son aylarda yoğun kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülenmişti. Japon markanın yeni A segmenti modelinden bahsederken Aygo ismini kullanmamış olmasından dolayı aracın farklı bir isimle geleceği düşünülebilir. Yeni modelin bu yılın sonunda veya 2022'nin ilk aylarında dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Mevcut Toyota Aygo modelinin Almanya'daki başlangıç fiyatı şu anda 11.190 euro. 2018 yılında makyajlanan güncel nesil artık yolun sonuna geliyor. Ağabeyi Yaris ise 15.790 euro'dan başlıyor.

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