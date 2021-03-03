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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota'dan yeni model duyurusu: Avrupa'daki en uygun fiyatlı Toyota olacak

    Japon marka, Yaris ve Yaris Cross'un da kullandığı GA-B platformu üzerine inşa edeceği yeni bir A segment modelin duyurusunu yaptı. Söz konusu model, mevcut Aygo'nun yerini alacak gibi görünüyor.
    03 Mart 2021, 17:30 (4 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota'dan yeni model duyurusu: Avrupa'daki en uygun fiyatlı Toyota olacak
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    Bugün yapılan açıklamada A segmentinin Avrupa pazarı için önemine vurgu yapan Toyota, bu segmente yönelik yeni bir model hazırladığını duyurdu.

    Yapılan açıklamaya göre Toyota'nın Avrupa'daki en uygun fiyatlı modeli olarak giriş seviyesinde konumlandırılacak yeni model, Yaris ve Yaris Cross modellerinin ardından GA-B platformu üzerine inşa edilen üçüncü model olacak. Japon marka bu üç modelle birlikte GA-B platformu üzerine inşa edilen modellerin yıllık üretim kapasitesini 500 bin adete yükseltmeyi hedefliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri"

    Toyota'nın yeni A segment modelinde, fiyatı bahsedildiği gibi erişilebilir seviyede tutmak için küçük bir içten yanmalı motor kullanılacak. Öte yandan daha önceki haberler Japon markanın ünlü 'kendi kendini şarj edebilen hibrit' sisteminin de seçenekler arasında olabileceğini söylüyordu. Yüzde 100 elektrik seçeneği ise Toyota'nın bu segmentte sıcak baktığı bir konu değil.

    Toyota'dan yeni model duyurusu: Avrupa'daki en uygun fiyatlı Toyota olacak
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    Toyota bu sınıfta PSA Grubu'yla ortaklaşa ürettiği Aygo modeliyle varlık gösteriyor. Aygo'nun halefi son aylarda yoğun kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülenmişti. Japon markanın yeni A segmenti modelinden bahsederken Aygo ismini kullanmamış olmasından dolayı aracın farklı bir isimle geleceği düşünülebilir. Yeni modelin bu yılın sonunda veya 2022'nin ilk aylarında dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Mevcut Toyota Aygo modelinin Almanya'daki başlangıç fiyatı şu anda 11.190 euro. 2018 yılında makyajlanan güncel nesil artık yolun sonuna geliyor. Ağabeyi Yaris ise 15.790 euro'dan başlıyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    A ARES007 (Ares ARES) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Hocam araba güzel olmuş. 4 teker takip gönderseler bu haliyle %45 ÖTV’den iyi is yapar. Hemde cabrio.
    ...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    CapriceClassic 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aygo’ya ne oldu? Kaçıncı a segmenti araba bu? Ortaklık bitti mi yoksa psa ile? Kafam karıştı...
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    B brscnk17 4 gün ( Mesaj Silindi ) CapriceClassic
    Aslında gelecek model teoride Aygo'nun halefi. Fakat Toyota duyuruda bu ismi kullanmamış olduğundan farklı bir isimle gelebilir diye düşünüyorum. Yeni nesil model Toyota'nın kendi GA-B platformunu kullanacak. Diğer tarafta PSA'daki Peugeot 108 ve Citroen C1'in devam etmeyeceği söyleniyordu fakat sonra 108'in tamamen elektrikli olarak yeni jenerasyona geçeceği açıklandı. Ama bu olsa da birbirinden farklı modeller olacaklar.
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    daswagen (Daswagen ) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Avrupa’da ki teyzelere yönelik 4 tekerlekli pazar arabası yapıyorlar yani.



    Zaten toyoto ucuz ve basit arabaları iyi yapıyor.
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    A ARES007 (Ares ARES) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Hocam araba güzel olmuş. 4 teker takip gönderseler bu haliyle %45 ÖTV’den iyi is yapar. Hemde cabrio.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    memocan2468 (Mehmet Gülmez) 4 gün ( Mesaj Silindi ) ARES007
    Bunu yazmaya gelmiştim
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