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    UBER’in çekilmesiyle İstanbul’da taksi plakası fiyatları uçtu

    UBER'in Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmasıyla beraber İstanbul'daki taksi plakası fiyatları 2 milyon TL'yi aştı.
    22 sa.
    3b
    6
    42
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    UBER’in çekilmesiyle İstanbul’da taksi plakası fiyatları uçtu
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    İstanbul’da taksi plakası fiyatları artmaya devam ediyor. Plaka fiyatları 2 milyon TL’yi aştı. İhale söylentilerine yönelik ilk resmi açıklama geldi.

    Taksi plakası alım-satımı yapan Coşkun Çağlayan, Taksi plakasının değeri şu an 2 milyon 150 bin lira civarında. Bunun artmasının nedenleri UBER'in kapatılması, faizlerin düşmesi ve taksilere zam gelmesi" diye konuştu. Ayrıca fiyatlardaki ani iniş ve çıkışların önüne geçmek için taksi plakası fiyatlarının hem oto galeride bulunan tabelalardan hem de internet sitelerinden kaldırılma kararı aldıklarını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Glovo, Türkiye'den çekiliyor"

    İmamoğlu’ndan plaka ihalesi müjdesi

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde tartışmalara neden olan taksi plakaları hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, "İBB, İstanbul'un ihtiyaçlarını gözetliyor. Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı. Her konuda yaptığımız paylaşımcı, toplumla diyalog kuran, meslek erbabı olan, insanlarla konuşan anlayışımızla hareket edip, bu konuda da yakın zamanda ulaşım uzmanı arkadaşlarım bir açıklama yapacaklardır. Ama şu an, 'Şu tarihte şöyle bir ilanımız var ya da taksi plakaları satacağız.' diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul'un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır." dedi.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/imamoglundan-taksi-plakasi-aciklamasi/1709379 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Leipold 22 sa. en beğenilen
    Batmasini can-i gonulden istedigim tek sektor. Paranla rezil oldugun tek hizmet dali.
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    darkaura 22 sa.
    uber tartismasindaki butun mesele buydu zaten. taksicilik ranti. rant icin butun bir ulkenin refahi rahati gozden cikariliyor.
    Yanıtla +66
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    murdocklawless 19 sa.
    uber'e en büyük itirazı taksi şöförleri yaptılar. günde ortalama 50-100 lira arası para kazanan adamlar gittiler uber'e itiraz ettiler. tam maraba kafası işte. plaka sahibinin marabaları bunlar. itiraz edeceklerine destek verseler şimdi kendi araçlarını almış kendi işlerinin patronuydular
    uber'e en büyük itirazı taksi şöförleri yaptılar. günde ortalama 50-100 lira arası para kazanan adamlar gittiler uber'e itiraz ettiler. tam maraba kafası işte. ...
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    Yanıtla +27
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    barkin67 3 sa.
    Uber gibi bi nimetin yasaklanması...
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    DH Misafiri 4 sa.
    bu rantı veren ve uberi de yasaklayanda kim herkes biliyor..
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    Umutcan 6 sa.
    Taksi plakası baronları rekabeti çekemedi ve iktidar aracılığıyla Uber'i kovdu, olay tamamen bu.
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
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    Nz9 7 sa. Leipold
    Dediklerinize katılmamak mümkün değil lakin bir ekleme yapmak istiyorum paranla rezil olduğun birsürü hizmet daha var taksi sadece onlardan bir tanesi.
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    Akasha_Ether 8 sa.
    Uber yasaklandı araba aldım. Para verip taksicinin ağız kokusunu çekemem.
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    interwap 8 sa.
    Plaka sahibi galericiye, galerici şoföre....
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    hepsinerede 9 sa.
    FATİH ALTYLI SAĞOLSUN

    ne destek verdi taksicilere

    kaç plakası var acaba

    şöferler para kazanmıyor başındaki ağalar para kazanıyor.
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    Mhmmt4991 10 sa.
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    2991 kez okundu.
    35 yorum yazıldı.

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    taksi, istanbul ve
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