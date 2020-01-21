UBER’in çekilmesiyle İstanbul’da taksi plakası fiyatları uçtu

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İstanbul’da taksi plakası fiyatları artmaya devam ediyor. Plaka fiyatları 2 milyon TL’yi aştı. İhale söylentilerine yönelik ilk resmi açıklama geldi.

Taksi plakası alım-satımı yapan Coşkun Çağlayan, Taksi plakasının değeri şu an 2 milyon 150 bin lira civarında. Bunun artmasının nedenleri UBER'in kapatılması, faizlerin düşmesi ve taksilere zam gelmesi" diye konuştu. Ayrıca fiyatlardaki ani iniş ve çıkışların önüne geçmek için taksi plakası fiyatlarının hem oto galeride bulunan tabelalardan hem de internet sitelerinden kaldırılma kararı aldıklarını açıkladı.

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İmamoğlu’ndan plaka ihalesi müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde tartışmalara neden olan taksi plakaları hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, "İBB, İstanbul'un ihtiyaçlarını gözetliyor. Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı. Her konuda yaptığımız paylaşımcı, toplumla diyalog kuran, meslek erbabı olan, insanlarla konuşan anlayışımızla hareket edip, bu konuda da yakın zamanda ulaşım uzmanı arkadaşlarım bir açıklama yapacaklardır. Ama şu an, 'Şu tarihte şöyle bir ilanımız var ya da taksi plakaları satacağız.' diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul'un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır." dedi.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/imamoglundan-taksi-plakasi-aciklamasi/1709379

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