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    Anlık Bildirim

    Toyota, Formula 1'e Haas'ın teknik partneri olarak geri dönüyor

    2014 yılında kurulan Amerikan F1 takımı Haas ve Toyota'nın motorsporları birimi Toyota Gazoo Racing arasında teknik partnerlik anlaşması imzalandı.                  
    Toyota, Formula 1'e Haas'ın teknik partneri olarak geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Toyota, otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirmek adına MoneyGram Haas F1 takımıyla teknik partner oldu. Motor sporlarının zirvesi olarak gösterilen Formula 1’deki bu iş birliği için Toyota, Haas F1 takımına pilot, mühendis ve mekaniker sağlayacak.

    Toyota’nın motor sporları departmanı TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası gibi üst düzey serilerde yarışırken Formula 1 iş birliğiyle varlığını daha da güçlendiriyor.

    Motor sporlarının limitleri zorlayan doğasından yararlanarak daha iyi otomobiller geliştirme felsefesiyle Formula 1 dünyasına atılan bu yeni adım, markanın ve otomotiv sektörünün ilerlemesine katkı sağlayacak. Bu teknik partnerlik kapsamında genç pilotlar, mühendisler ve mekanikerler Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda deneyim kazanarak kendilerini de geliştirecekler.

    Motor sporlarından yararlanarak GR Yaris, GR Supra, GR86 ve GR Corolla gibi yol için üst düzey sürücü odaklı otomobiller geliştiren TOYOTA GAZOO Racing, bu anlaşma ile uzmanlığını daha ileriye taşıyacak. TOYOTA GAZOO Racing ekibi, Haas F1 takımıyla test sürüşlerine katılacak ve elde edilen verilerle otomobil geliştirme süreçleri de iyileştirilecek.

    İmzalanan bu iş birliği kapsamında Toyota mühendisleri, Haas F1 takımının yarış araçları için aerodinamik geliştirme çalışmalarına da katkı sağlayacak. Toyota ve Haas F1 takımı arasındaki partnerlik hem motor sporlarına hem de otomotiv endüstrisine önemli katkılar sunmayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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