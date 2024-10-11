Toyota, Formula 1'e Haas'ın teknik partneri olarak geri dönüyor

Toyota’nın motor sporları departmanı TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası gibi üst düzey serilerde yarışırken Formula 1 iş birliğiyle varlığını daha da güçlendiriyor.
Motor sporlarının limitleri zorlayan doğasından yararlanarak daha iyi otomobiller geliştirme felsefesiyle Formula 1 dünyasına atılan bu yeni adım, markanın ve otomotiv sektörünün ilerlemesine katkı sağlayacak. Bu teknik partnerlik kapsamında genç pilotlar, mühendisler ve mekanikerler Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda deneyim kazanarak kendilerini de geliştirecekler.
Motor sporlarından yararlanarak GR Yaris, GR Supra, GR86 ve GR Corolla gibi yol için üst düzey sürücü odaklı otomobiller geliştiren TOYOTA GAZOO Racing, bu anlaşma ile uzmanlığını daha ileriye taşıyacak. TOYOTA GAZOO Racing ekibi, Haas F1 takımıyla test sürüşlerine katılacak ve elde edilen verilerle otomobil geliştirme süreçleri de iyileştirilecek.
İmzalanan bu iş birliği kapsamında Toyota mühendisleri, Haas F1 takımının yarış araçları için aerodinamik geliştirme çalışmalarına da katkı sağlayacak. Toyota ve Haas F1 takımı arasındaki partnerlik hem motor sporlarına hem de otomotiv endüstrisine önemli katkılar sunmayı amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...