Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota Hilux'ın 48V hafif hibrit versiyonu tanıtıldı

    Toyota Hilux için bir ilk olan hafif hibrit motor, yük taşıma ve çekme kapasitelerinden ödün vermeden iyileştirilmiş performans ve yakıt tasarrufu sunacak.        
    Toyota Hilux'ın 48V hafif hibrit versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Toyota, ürün gamını irili ufaklı elektrik desteğiyle güncellemeye devam ediyor. Japon üretici, sevilen pickup modeli Hilux'ın yeni hafif hibrit versiyonuyla ilgili detayları paylaştı.

    Yeni Toyota Hilux, alışıldık benzin-elektrik kombinasyonlu hafif hibritlerin yanı sıra dizel-elektrik kombinasyonuyla karşımıza çıkıyor. 48V sistemle donatılan 2.8 litre dört silindirli turbo dizel motora entegre marj jeneratörü görevi gören küçük bir elektrik motoru ve sadece 7.6 kg ağırlığa sahip lityum batarya eşlik ediyor. Batarya tam dolu olduğunda, sistem, dizel motora 12 kW (16 hp) güç ve 65 Nm tork desteği sağlayabiliyor.

    Hilux'ın dizel motorunda herhangi bir değişiklik yok. 203 hp maksimum güç ve 500 Nm maksimum tork değerleri değişmemiş. Buna karşın yeni iki kollu kemer gergisi, daha güçlü kayış malzemesi ve geliştirilmiş start-stop sistemi gibi güncellemeler yapılmış. Toyota, söz konusu motorun HVO100 isimli yenilenebilir hammaddelerden yapılan dizel yakıt ile uyumlu olduğunu belirtiyor.

    Toyota Hilux'ın 48V hafif hibrit versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Toyota Hilux'ın hafif hibrit versiyonu tıpkı standart modeldeki gibi 1 ton yük taşıma ve 3,5 ton çekme kapasitesine sahip. Yakıt tüketimi konusunda şimdilik bir fabrika verisi paylaşılmadı fakat 48V sistemin yüzde 5 yakıt tasarrufu sağladığı ifade ediliyor.

    Yeni hibrit versiyon, sadece çift kabinli gövde tipiyle tercih edilebiliyor. Görsel olarak standart versiyona göre herhangi bir değişiklik yapılmamış. İç mekanda ise kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 8 inç multimedya sistemi, üst versiyonlarda akıllı telefon yardımıyla uzaktan kontrol imkanı da sunuyor. Buna ek olarak, Toyota Safety Sense kapsamındaki gelişmiş sürüş asistan teknolojilerinin iyileştirildiği de verilen bilgiler arasında.

    1968 yılından yılından bu yana 20 milyonun üzerinde satılan Hilux'ın hafif hibrit versiyonu 2024'ün ortalarında Avrupa'da satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    warband asker hilesi yağ değişimi 1000 km geçerse zyxel modem dns değiştirme araç kalorifer peteği değiştirme fiyatları okulda küpe takmak yasak mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız