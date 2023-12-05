Toyota Hilux'ın 48V hafif hibrit versiyonu tanıtıldı

Yeni Toyota Hilux, alışıldık benzin-elektrik kombinasyonlu hafif hibritlerin yanı sıra dizel-elektrik kombinasyonuyla karşımıza çıkıyor. 48V sistemle donatılan 2.8 litre dört silindirli turbo dizel motora entegre marj jeneratörü görevi gören küçük bir elektrik motoru ve sadece 7.6 kg ağırlığa sahip lityum batarya eşlik ediyor. Batarya tam dolu olduğunda, sistem, dizel motora 12 kW (16 hp) güç ve 65 Nm tork desteği sağlayabiliyor.
Hilux'ın dizel motorunda herhangi bir değişiklik yok. 203 hp maksimum güç ve 500 Nm maksimum tork değerleri değişmemiş. Buna karşın yeni iki kollu kemer gergisi, daha güçlü kayış malzemesi ve geliştirilmiş start-stop sistemi gibi güncellemeler yapılmış. Toyota, söz konusu motorun HVO100 isimli yenilenebilir hammaddelerden yapılan dizel yakıt ile uyumlu olduğunu belirtiyor.
Yeni hibrit versiyon, sadece çift kabinli gövde tipiyle tercih edilebiliyor. Görsel olarak standart versiyona göre herhangi bir değişiklik yapılmamış. İç mekanda ise kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 8 inç multimedya sistemi, üst versiyonlarda akıllı telefon yardımıyla uzaktan kontrol imkanı da sunuyor. Buna ek olarak, Toyota Safety Sense kapsamındaki gelişmiş sürüş asistan teknolojilerinin iyileştirildiği de verilen bilgiler arasında.
1968 yılından yılından bu yana 20 milyonun üzerinde satılan Hilux'ın hafif hibrit versiyonu 2024'ün ortalarında Avrupa'da satışa sunulacak.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.