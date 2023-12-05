Toyota Hilux'ın 48V hafif hibrit versiyonu tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Toyota, ürün gamını irili ufaklı elektrik desteğiyle güncellemeye devam ediyor. Japon üretici, sevilen pickup modeli Hilux'ın yeni hafif hibrit versiyonuyla ilgili detayları paylaştı.

Yeni Toyota Hilux, alışıldık benzin-elektrik kombinasyonlu hafif hibritlerin yanı sıra dizel-elektrik kombinasyonuyla karşımıza çıkıyor. 48V sistemle donatılan 2.8 litre dört silindirli turbo dizel motora entegre marj jeneratörü görevi gören küçük bir elektrik motoru ve sadece 7.6 kg ağırlığa sahip lityum batarya eşlik ediyor. Batarya tam dolu olduğunda, sistem, dizel motora 12 kW (16 hp) güç ve 65 Nm tork desteği sağlayabiliyor.

Hilux'ın dizel motorunda herhangi bir değişiklik yok. 203 hp maksimum güç ve 500 Nm maksimum tork değerleri değişmemiş. Buna karşın yeni iki kollu kemer gergisi, daha güçlü kayış malzemesi ve geliştirilmiş start-stop sistemi gibi güncellemeler yapılmış. Toyota, söz konusu motorun HVO100 isimli yenilenebilir hammaddelerden yapılan dizel yakıt ile uyumlu olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Toyota Hilux'ın hafif hibrit versiyonu tıpkı standart modeldeki gibi 1 ton yük taşıma ve 3,5 ton çekme kapasitesine sahip. Yakıt tüketimi konusunda şimdilik bir fabrika verisi paylaşılmadı fakat 48V sistemin yüzde 5 yakıt tasarrufu sağladığı ifade ediliyor.

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Yeni hibrit versiyon, sadece çift kabinli gövde tipiyle tercih edilebiliyor. Görsel olarak standart versiyona göre herhangi bir değişiklik yapılmamış. İç mekanda ise kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 8 inç multimedya sistemi, üst versiyonlarda akıllı telefon yardımıyla uzaktan kontrol imkanı da sunuyor. Buna ek olarak, Toyota Safety Sense kapsamındaki gelişmiş sürüş asistan teknolojilerinin iyileştirildiği de verilen bilgiler arasında.

1968 yılından yılından bu yana 20 milyonun üzerinde satılan Hilux'ın hafif hibrit versiyonu 2024'ün ortalarında Avrupa'da satışa sunulacak.

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Toyota Hilux'ın 48V hafif hibrit versiyonu tanıtıldı