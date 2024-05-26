Elektrikli araçlar için yol kenarı hızlı "şarj ağaçları" geliştirildi

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Tam Boyutta Gör ABD'li girişim Gravity, kaldırımlarda daha az yer kaplayan "ağaç" şeklindeki yüksek hızlı şarj ünitelerini duyurdu. 500 kW'a kadar şarj hızı sunan yenilikçi sistem, sokaklarda daha az yer kaplayarak kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor.

Elektrikli araçlar için şarj altyapısı geliştiren New York merkezli Gravity, ilk olarak Manhattan'da bir otoparkta uyguladığı sistemini kaldırımlara uygulayarak, elektrikli araçların hızlı şarj istasyonlarına ihtiyaç duyulmadan yol kenarında hızlı ve rahat bir şekilde şarj edilebilmesini hedefliyor.

Hareketli kola sahip direkler kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Üst tarafı hareket eden bir direk ve direğin üst tarafına yerleştirilen şarj ünitesinden oluşan sistem, bu sayede aşağıda çok az yer kaplıyor, ayrıca kablo üstten verildiği için kablo karmaşası yaratmıyor. Şarj sırasında aşağı hareket eden kol, şarj işleminden sonra eski konumuna geri dönüyor ve şarj konektörü insanların takılıp düşmeyeceği şekilde direğe tekrar kilitleniyor. Sistemde yer alan direkler dağıtıcı görevi üstlenirken, enerjisini merkezi bir güç kabininden alıyor.

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200 kW ve 500 kW'lik ünitelere sahip sistem, 1000 V'a kadar destek sunuyor. Sistemin çift yönlü kullanıma hazır olduğu belirtiliyor, dolayısıyla elektrikli araçlardan şebekeyi beslemek de mümkün olabiliyor.

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Elektrikli araçlar için yol kenarı "şarj ağaçları" geliştirildi