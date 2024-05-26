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    Elektrikli araçlar için yol kenarı hızlı "şarj ağaçları" geliştirildi

    ABD'li Gravity, kaldırımlarda daha az yer kaplayan "ağaç" şeklindeki yüksek hızlı şarj ünitelerini duyurdu. 500 kW'a kadar şarj hızı sunan yenilikçi sistem, kablo karmaşasını da ortadan kaldırıyor.
    Elektrikli araçlar için yol kenarı 'şarj ağaçları' geliştirildi Tam Boyutta Gör
    ABD'li girişim Gravity, kaldırımlarda daha az yer kaplayan "ağaç" şeklindeki yüksek hızlı şarj ünitelerini duyurdu. 500 kW'a kadar şarj hızı sunan yenilikçi sistem, sokaklarda daha az yer kaplayarak kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor.

    Elektrikli araçlar için şarj altyapısı geliştiren New York merkezli Gravity, ilk olarak Manhattan'da bir otoparkta uyguladığı sistemini kaldırımlara uygulayarak, elektrikli araçların hızlı şarj istasyonlarına ihtiyaç duyulmadan yol kenarında hızlı ve rahat bir şekilde şarj edilebilmesini hedefliyor.

    Hareketli kola sahip direkler kullanılıyor

    Elektrikli araçlar için yol kenarı 'şarj ağaçları' geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Üst tarafı hareket eden bir direk ve direğin üst tarafına yerleştirilen şarj ünitesinden oluşan sistem, bu sayede aşağıda çok az yer kaplıyor, ayrıca kablo üstten verildiği için kablo karmaşası yaratmıyor. Şarj sırasında aşağı hareket eden kol, şarj işleminden sonra eski konumuna geri dönüyor ve şarj konektörü insanların takılıp düşmeyeceği şekilde direğe tekrar kilitleniyor. Sistemde yer alan direkler dağıtıcı görevi üstlenirken, enerjisini merkezi bir güç kabininden alıyor.

    200 kW ve 500 kW'lik ünitelere sahip sistem, 1000 V'a kadar destek sunuyor. Sistemin çift yönlü kullanıma hazır olduğu belirtiliyor, dolayısıyla elektrikli araçlardan şebekeyi beslemek de mümkün olabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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