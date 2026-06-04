Toyota’nın sıvı hidrojenli yarış aracı Le Mans’te piste çıkacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Toyota, uzun süredir üzerinde çalıştığı hidrojenli motor teknolojisini dayanıklılık yarışlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Le Mans 24 Saat kapsamında kamuoyunun karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Japon üretici sıvı hidrojenle çalışan TR LH2 Racing Prototype yarış otomobilini ilk kez Circuit de la Sarthe pistinde binlerce izleyicinin önünde sergileyecek.

Gösteri turları düzenlenecek

Toyota Racing tarafından yapılan açıklamaya göre TR LH2 Racing Prototype, 11 Haziran'da saat 13.50'de ve 13 Haziran'da saat 13.45'te (TSİ) Circuit de la Sarthe pistinde gösteri sürüşleri gerçekleştirecek. Le Mans 24 Saat yarışının 94. organizasyonuna ev sahipliği yapan pistin uzunluğu 13,626 kilometre (8,4 mil) olarak belirtiliyor.

Araç, yarış hafta sonu öncesinde seyircilerin karşısına çıkarak hidrojenle çalışan bir içten yanmalı motorun sesini ve sürüş karakterini canlı olarak sergileyecek.

Hypercar altyapısı üzerine geliştirildi

Tam Boyutta Gör TR LH2 Racing Prototype, Toyota’nın Le Mans Hypercar kategorisinde mücadele eden yarış aracının altyapısını temel alıyor. Basın açıklamasına göre araç TR010 HYBRID Hypercar ile aynı şasi platformu üzerine inşa edildi. Bu tercih sayesinde hidrojen teknolojisinin gerçek yarış koşullarında test edilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Mercedes CLA, gerçek sürüş testinde resmi menzilini ezdi geçti 16 sa. önce eklendi

Toyota, prototipi doğrudan yarış ortamında kullanarak yakıt depolama sistemleri, motor teknolojileri ve hidrojen ikmal süreçleri gibi kritik alanlarda veri toplamayı planlıyor.

Yakıt hücresi yok, hidrojenli içten yanmalı motor var

TR LH2 Racing Prototype’ın dikkat çeken yönlerinden biri hidrojen yakıt hücreli bir sistem yerine hidrojen yakıtlı içten yanmalı motora sahip olması. Bu yaklaşım, geleneksel yarış otomobillerindeki motor sesi ve mekanik karakterin korunmasına olanak sağlarken karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Toyota’ya göre motor sporları, laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalara kıyasla teknolojik gelişimi çok daha hızlı şekilde ilerletebilecek bir test alanı oluşturuyor. Bu nedenle şirket, hidrojen teknolojisinin olgunlaşmasında yarışların önemli rol oynayacağı görüşünde.

Hidrojenli içten yanmalı motorlar geleneksel motor sesi, hızlı yakıt ikmali ve uzun mesafeli dayanıklılık yarışlarına uygun karakterleri nedeniyle Le Mans organizatörleri ve çeşitli otomotiv üreticileri tarafından ilgi görüyor. Bununla birlikte yakıtın depolanması, düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi, soğutma sistemleri ve geniş çaplı altyapı yatırımları gibi önemli teknik zorluklar halen çözüm bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Toyota’nın sıvı hidrojenli yarış aracı Le Mans’te piste çıkacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: