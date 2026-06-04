Toyota’nın sıvı hidrojenli yarış aracı Le Mans’te piste çıkacak

Gösteri turları düzenlenecek
Toyota Racing tarafından yapılan açıklamaya göre TR LH2 Racing Prototype, 11 Haziran'da saat 13.50'de ve 13 Haziran'da saat 13.45'te (TSİ) Circuit de la Sarthe pistinde gösteri sürüşleri gerçekleştirecek. Le Mans 24 Saat yarışının 94. organizasyonuna ev sahipliği yapan pistin uzunluğu 13,626 kilometre (8,4 mil) olarak belirtiliyor.
Araç, yarış hafta sonu öncesinde seyircilerin karşısına çıkarak hidrojenle çalışan bir içten yanmalı motorun sesini ve sürüş karakterini canlı olarak sergileyecek.
Hypercar altyapısı üzerine geliştirildi
Toyota, prototipi doğrudan yarış ortamında kullanarak yakıt depolama sistemleri, motor teknolojileri ve hidrojen ikmal süreçleri gibi kritik alanlarda veri toplamayı planlıyor.
Yakıt hücresi yok, hidrojenli içten yanmalı motor var
TR LH2 Racing Prototype’ın dikkat çeken yönlerinden biri hidrojen yakıt hücreli bir sistem yerine hidrojen yakıtlı içten yanmalı motora sahip olması. Bu yaklaşım, geleneksel yarış otomobillerindeki motor sesi ve mekanik karakterin korunmasına olanak sağlarken karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
Toyota’ya göre motor sporları, laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalara kıyasla teknolojik gelişimi çok daha hızlı şekilde ilerletebilecek bir test alanı oluşturuyor. Bu nedenle şirket, hidrojen teknolojisinin olgunlaşmasında yarışların önemli rol oynayacağı görüşünde.
Hidrojenli içten yanmalı motorlar geleneksel motor sesi, hızlı yakıt ikmali ve uzun mesafeli dayanıklılık yarışlarına uygun karakterleri nedeniyle Le Mans organizatörleri ve çeşitli otomotiv üreticileri tarafından ilgi görüyor. Bununla birlikte yakıtın depolanması, düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi, soğutma sistemleri ve geniş çaplı altyapı yatırımları gibi önemli teknik zorluklar halen çözüm bekliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/toyota-hydrogen-tr-h2-racing-le-mans https://newsroom.toyota.eu/le-mans-24-hours-tr-lh2-racing-prototype/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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