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    Toyota’nın sıvı hidrojenli yarış aracı Le Mans’te piste çıkacak

    Toyota, sıvı hidrojenle çalışan yeni yarış otomobili TR LH2 Racing Prototype’ı Le Mans’ta ilk kez kamuoyunun karşısına çıkaracak. Araç hidrojenli içten yanmalı motor yer alıyor.

    Toyota’nın sıvı hidrojenli yarış aracı Le Mans’te piste çıkacak Tam Boyutta Gör
    Toyota, uzun süredir üzerinde çalıştığı hidrojenli motor teknolojisini dayanıklılık yarışlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Le Mans 24 Saat kapsamında kamuoyunun karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Japon üretici sıvı hidrojenle çalışan TR LH2 Racing Prototype yarış otomobilini ilk kez Circuit de la Sarthe pistinde binlerce izleyicinin önünde sergileyecek.

    Gösteri turları düzenlenecek

    Toyota Racing tarafından yapılan açıklamaya göre TR LH2 Racing Prototype, 11 Haziran'da saat 13.50'de ve 13 Haziran'da saat 13.45'te (TSİ) Circuit de la Sarthe pistinde gösteri sürüşleri gerçekleştirecek. Le Mans 24 Saat yarışının 94. organizasyonuna ev sahipliği yapan pistin uzunluğu 13,626 kilometre (8,4 mil) olarak belirtiliyor.

    Araç, yarış hafta sonu öncesinde seyircilerin karşısına çıkarak hidrojenle çalışan bir içten yanmalı motorun sesini ve sürüş karakterini canlı olarak sergileyecek.

    Hypercar altyapısı üzerine geliştirildi

    Toyota’nın sıvı hidrojenli yarış aracı Le Mans’te piste çıkacak Tam Boyutta Gör
    TR LH2 Racing Prototype, Toyota’nın Le Mans Hypercar kategorisinde mücadele eden yarış aracının altyapısını temel alıyor. Basın açıklamasına göre araç TR010 HYBRID Hypercar ile aynı şasi platformu üzerine inşa edildi. Bu tercih sayesinde hidrojen teknolojisinin gerçek yarış koşullarında test edilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.

    Toyota, prototipi doğrudan yarış ortamında kullanarak yakıt depolama sistemleri, motor teknolojileri ve hidrojen ikmal süreçleri gibi kritik alanlarda veri toplamayı planlıyor.

    Yakıt hücresi yok, hidrojenli içten yanmalı motor var

    TR LH2 Racing Prototype’ın dikkat çeken yönlerinden biri hidrojen yakıt hücreli bir sistem yerine hidrojen yakıtlı içten yanmalı motora sahip olması. Bu yaklaşım, geleneksel yarış otomobillerindeki motor sesi ve mekanik karakterin korunmasına olanak sağlarken karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

    Toyota’ya göre motor sporları, laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalara kıyasla teknolojik gelişimi çok daha hızlı şekilde ilerletebilecek bir test alanı oluşturuyor. Bu nedenle şirket, hidrojen teknolojisinin olgunlaşmasında yarışların önemli rol oynayacağı görüşünde.

    Hidrojenli içten yanmalı motorlar geleneksel motor sesi, hızlı yakıt ikmali ve uzun mesafeli dayanıklılık yarışlarına uygun karakterleri nedeniyle Le Mans organizatörleri ve çeşitli otomotiv üreticileri tarafından ilgi görüyor. Bununla birlikte yakıtın depolanması, düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi, soğutma sistemleri ve geniş çaplı altyapı yatırımları gibi önemli teknik zorluklar halen çözüm bekliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/toyota-hydrogen-tr-h2-racing-le-mans https://newsroom.toyota.eu/le-mans-24-hours-tr-lh2-racing-prototype/
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    Nat Alianovna 22 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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