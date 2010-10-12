Toyota Prius Ailesi Genişliyor

Toyota, otomobil severlerin uzun süredir beklediği atılımı yapmaya karar vermiş gibi görünüyor. Markanın göz bebeği konumundaki Prius, tek bir karoser seçeneğinden kurtularak daha çok müşterinin seçenekleri arasına girecek.

Tüm dünyayla tanışmasının 10. yılını kutlayan Prius o günden beri sadece liftback karoser seçeneğiyle satılıyordu. Aileye iki yeni üye daha katmayı planlayan Toyota yetkilileri yaptıkları çalışmaları detaylı açıklamasalar da Prius'un Facebook sayfasında fikir verici bir resim yayınladılar. Güncel Prius Liftback'e oranla daha uzun olan bu model Prius'un MPV karoser seçeneği boşluğunu dolduracak. Resimde olmasa da markaya yakın kaynaklar bir de hatchback versiyonun çıkacağını belirtiyorlar.

Hatchback Prius'un özellikle yakıt tüketimi konusunda çok daha iddialı olacağı tahmin ediliyor. MPV Prius ise yüksek ihtimalle 3. sıra koltuklara sahip olacak. Dedikodulara bakılırsa Toyota mühendisleri MPV Prius'un 3. sıra koltuklarının altına extra bir batarya paketi entegre edecek.

Ayrıca Prius ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip eden Prius Chat sitesine göre, merakla beklediğimiz yeni Priusların MPV karoserlisine Prius V, hatchback karoserlisine ise Prius C adı verilecek.