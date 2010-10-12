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Toyota Prius Ailesi Genişliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Toyota Prius Ailesi Genişliyor
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Toyota, otomobil severlerin uzun süredir beklediği atılımı yapmaya karar vermiş gibi görünüyor. Markanın göz bebeği konumundaki Prius, tek bir karoser seçeneğinden kurtularak daha çok müşterinin seçenekleri arasına girecek.

Tüm dünyayla tanışmasının 10. yılını kutlayan Prius o günden beri sadece liftback karoser seçeneğiyle satılıyordu. Aileye iki yeni üye daha katmayı planlayan Toyota yetkilileri yaptıkları çalışmaları detaylı açıklamasalar da Prius'un Facebook sayfasında fikir verici bir resim yayınladılar. Güncel Prius Liftback'e oranla daha uzun olan bu model Prius'un MPV karoser seçeneği boşluğunu dolduracak. Resimde olmasa da markaya yakın kaynaklar bir de hatchback versiyonun çıkacağını belirtiyorlar.

Hatchback Prius'un özellikle yakıt tüketimi konusunda çok daha iddialı olacağı tahmin ediliyor. MPV Prius ise yüksek ihtimalle 3. sıra koltuklara sahip olacak. Dedikodulara bakılırsa Toyota mühendisleri MPV Prius'un 3. sıra koltuklarının altına extra bir batarya paketi entegre edecek.

Ayrıca Prius ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip eden Prius Chat sitesine göre, merakla beklediğimiz yeni Priusların MPV karoserlisine Prius V, hatchback karoserlisine ise Prius C adı verilecek.

Toyota Prius Ailesi Genişliyor
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Toyota Prius Ailesi Genişliyor
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ay61n 9 yıl
bu araclar hikaye cok cok fazla bir ekonomik getirisi(fiyatini tuketimini hesaplarsaniz 20yil falan kullanmaniz lazim) yok neymis dunyayi daha az kirletiyomus buna ancak enayiler inanir nedenmi?
dunyanin cogu yerinde hiz sinirlari var olmayan sadece bir kac tane ulkenin belli bolgeleri peki nerden cikiyo bu 5litre 500-600 hp motorlar onlari birakin 200hplik bi arac bile aslinda ne kadar gereksiz.ulkemizde en hizli gidebileceginiz yasal olarak 132km iken ne diye 200-300hplik arac alinir, dunya bukadar dusunuloyosa koyun 100hp siniri (ozel araclar disinda). ben bu araca gidip okadar para mi vercem ayni paraya etrafi daha cok kirleten ama luks araba almak varken, sonra yola cikacam etrafta sehir disina hic cikmayan 4x4ler, gereksiz buyuk motorlu araclar onunde kirmizi isik yansa bile gaza basip son anda frene basan insanlar
bu hybritleri alanlar enayi durumuna duser
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ugurcugum 9 yıl
Baktılar isim yaptı, iyi de satıyor. Aileyi genişletiyorlar.
Bu prius en çok abd satıyor galiba. Abd de vergi yok fiyatı da camry den bile pahalı. Bu araç nasıl bu kadar satıyor?
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hunter06 9 yıl
prius en çok japonyada satılıyormuş karbon hadise si az diye teşvik ediliyormuş
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