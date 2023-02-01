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    Toyota ve Astar blockchain için birlikte hareket edecek

    Japon otomotiv devi Toyota, blockhain teknolojisinin kullanım senaryolarını ve kullanım alanlarını araştırmak için Astar ile iş birliği yaparak Web3 Hackathonu düzenliyor.
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    Toyota ve Astar blockchain için birlikte hareket edecek
    Kurumsal şirketlerin ve küresel devlerin blockchain girişimleri devam ediyor. Özellikle küresel ekonomide varlığını sürdüren büyük şirketler, blockchain tarafındaki hamleleriyle dikkat çekmeye başladı. Son olarak otomotiv devi Toyota, blockchain teknolojisini daha yakından incelemek amacıyla Astar tarafından düzenlenen Web3 Hackathon’una dahil oluyor.

    Otomotiv devi Toyota, blockchain kullanım durumlarını ve alanlarını araştırmak amacıyla Astar ile ortak hareket edecek. Akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz dApp platformu Astar, Web3 hackathon’unu Twitter üzerinden duyurdu. Söz konusu bu duyuruda dikkat çeken nokta, etkinliğin Toyota tarafından desteklenmesi oldu. Otomotiv devi Toyota, merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) geliştiricileri için bir Web3 Hackathon’una dahil olarak blockchain kullanım durumlarını daha derinlemesine araştırıyor.

    Yapılan duyuruda, çok uluslu araç şirketinin şirketin operasyonlarını iyileştirme vizyonunu desteklemek için gelişen teknolojiye baktığı için bunun Toyota’nın ilk Web3 etkinliği olduğu belirtildi. Astar Vakfı, Toyota tarafından seçilen kazanan projelerin ödüllendirilmesine gidecek olan etkinlik için 100.000 dolar fon sözü verdi. 

    Astar kurucusu Sota Watanabe, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Etkinlik sırasında, Toyota çalışanları için ilk PoC (Kavram Kanıtı) DAO aracını geliştirmeyi hedefliyoruz. İyi bir araç üretilirse, Toyota çalışanları Astar’daki ürünlerle günlük olarak etkileşime girecek”

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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