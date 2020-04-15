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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota ve Tofaş, yeniden üretime başlama tarihini Mayıs'a erteledi

    Koronavirüs nedeniyle Mart ayından itibaren üretime ara veren firmalardan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ford ve Honda gibi üreticilerin ardından Toyota ve Tofaş da üretime verdiği arayı uzattı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota ve Tofaş, yeniden üretime başlama tarihini Mayıs'a erteledi
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    Koronavirüs salgını nedeniyle üretimin durduğu Türkiye otomotiv sanayiinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bazı firmalar üretime devam kararı alırken, bazıları da fabrikaların açılış tarihlerini erteliyor.

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    Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle daha önce 20 Nisan olarak duyurduğu üretime başlama tarihini 4 Mayıs’a uzattı. Tofaş’ın “Faaliyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması ya da imkansız hale gelmesi” başlığı altında, üretime ara verilmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

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    Japon otomotiv devi Toyota da Türkiye’de üretime verdiği arayı uzatan firmalardan. Reuters’ın haberine göre Toyota, Avrupa’daki tesislerinde 22 Nisan’da üretime kademeli olarak tekrar başlamaya hazırlanıyor. Fakat aynı durum Türkiye için söz konusu değil. Yapılan haberde, şirketin Sakarya’da bulunan fabrikasında üretime verilen aranın 4 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

    Daha önce Ford ve Honda gibi üreticiler de hem dünyada hem de Türkiye’de üretime verdikleri arayı uzattıklarını duyurmuştu. Üretime 30 Mart’ta ara veren Anadolu Isuzu ise fabrikanın kapılarını yediden açma kararı verenlerden. Şirket tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada gerekli önlemlerin alındığı ve üretimin günlere dağıtılarak fabrikada bulunan kişi sayısının yüzde 50 azaltıldığı belirtildi.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 22 dk. yeni yorumcu
    Bu ocak ayına kadar ertelenir 😢
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    swat882 (Swat882 ) 22 dk.
    Türkiye'nin üretim şirketlerinin durumları oldukça vahim.
    İstihdam olarak ise kayıp ayrı bir sorun.

    Bu sene inanılmaz derin bir kriz yaşayacağız hepimiz.
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