Trabzonspor kripto para çıkarıyor

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Trabzonspor kripto para sektörüne girdi. Chiliz iş birliğiyle blockchain tabanlı taraftar tokeni çıkardı. Taraftar token’ları Socios platformunda kullanılacak. Trabzonsporlular, tokenlarını kullanarak ödül kazanabilecek ve kulübün bazı kararlarında söz sahibi olabilecek. Trabzonspor, Galatasaray’ın ardından kripto para çıkartan ve Socios platformunda dahil olan ikinci Türk kulübü oldu.

$TRA = 8 TL

Trabzonspor taraftar tokenları, $TRA kısaltmasıyla Chiliz borsasında piyasaya sürülecek. Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük kripto para borsalarında işlem görmek üzere toplam 10 milyon adet taraftar token ihracı yapılacak. Bir $TRA token için arz başlangıç fiyatı 8 TL olarak belirlendi.

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Sahip olduğunuz tokenları Socios mobil uygulamasından çeşitli aktivitelerde kullanabilirsiniz. Kulüp bazı kararlar için anket açarak sorular soracak. Token harcayarak ankette oy kullanabileceksiniz. Böylece sahip olduğunuz tokenları, kulübün kararlarında söz sahibi olmak için değerlendirebilirsiniz. Ayrıca Socios mobil uygulamasına önümüzdeki aylarda sohbet ve oyun özelliği eklenecek.

Socios platformundaki kulüpler arasında Galatasaray’ın yanı sıra FC Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, AS Roma, CA Independiente ve Apollon Limassol yer alıyor.

Socios.com - Wallet & Tokens Mediarex Enterprises Ltd Spor Ücretsiz 181.7 MB

Socios.com - Be More Than A Fan Chiliz.com Spor Ücretsiz Cihaza göre değişir

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