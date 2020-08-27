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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trabzonspor kripto para çıkarıyor

    Trabzonspor, $TRA isminde taraftar tokeni çıkaracağını duyurdu. Trabzonspor kripto parası, yılın 3. çeyreği içerisinde işlem görmeye başlayacak.
    18 sa.
    1,2b
    3
    8
    kripto para
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Trabzonspor kripto para çıkarıyor
    Tam Boyutta Gör

    Trabzonspor kripto para sektörüne girdi. Chiliz iş birliğiyle blockchain tabanlı taraftar tokeni çıkardı. Taraftar token’ları Socios platformunda kullanılacak. Trabzonsporlular, tokenlarını kullanarak ödül kazanabilecek ve kulübün bazı kararlarında söz sahibi olabilecek. Trabzonspor, Galatasaray’ın ardından kripto para çıkartan ve Socios platformunda dahil olan ikinci Türk kulübü oldu.

    $TRA = 8 TL

    Trabzonspor taraftar tokenları, $TRA kısaltmasıyla Chiliz borsasında piyasaya sürülecek. Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük kripto para borsalarında işlem görmek üzere toplam 10 milyon adet taraftar token ihracı yapılacak. Bir $TRA token için arz başlangıç fiyatı 8 TL olarak belirlendi.

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    Sahip olduğunuz tokenları Socios mobil uygulamasından çeşitli aktivitelerde kullanabilirsiniz. Kulüp bazı kararlar için anket açarak sorular soracak. Token harcayarak ankette oy kullanabileceksiniz. Böylece sahip olduğunuz tokenları, kulübün kararlarında söz sahibi olmak için değerlendirebilirsiniz. Ayrıca Socios mobil uygulamasına önümüzdeki aylarda sohbet ve oyun özelliği eklenecek.

    Socios platformundaki kulüpler arasında Galatasaray’ın yanı sıra FC Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, AS Roma, CA Independiente ve Apollon Limassol yer alıyor.

    Socios.com - Wallet &amp; Tokens Socios.com - Wallet &amp; Tokens Socios.com - Wallet &amp; Tokens Socios.com - Wallet &amp; Tokens Mediarex Enterprises Ltd Spor Ücretsiz 181.7 MB

    Socios.com - Be More Than A Fan Socios.com - Be More Than A Fan Socios.com - Be More Than A Fan Socios.com - Be More Than A Fan Chiliz.com Spor Ücretsiz Cihaza göre değişir



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    kalavar (Orkun orkun) 5 sa. (düzenlendi)
    KRİPTO.KUPAMIZI.VERİN.COİN
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    SEO19 (EEEE 55555) 7 sa.
    bu saçmalığın faturası takip edilemeyen ve vergilendirilemeyen bir ekonomi devlet harcamalarında fazla para basımına ve adaletsiz gelir dağılımına kadar bir çok saçmalığın ortaya çıkmasına sebep olacaktır.
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    berkcombil (Berk Bey) 16 sa.
    HAMSİcoin
    Yanıtla +3
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    SLaYeR KiNG (Rafet Yılmaz) 17 sa.
    Borcu yüzünden avrupaya gidemeyen bir kulüpten devrim niteliğinde yeni beceriksizlikler bekliyoruz.Hadi bakalım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    torabi 13 sa. SLaYeR KiNG
    Trabzon yerine Beşiktaş gitti de ne oldu ?ilk maçta fıssss ayrıca istanbul takımları daha borçlu trabzon un cezası 2016 dan kalma
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 18 sa.
    2021 itibari ile Türkiye'de bir çok klüpte yaygınlaşacak..
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    interwap (Volkan ) 18 sa.
    KriptoBank.
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