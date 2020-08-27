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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store bu hafta çok iyi bir kampanyayla karşımıza çıkıyor. Toplam değerleri 220 TL'yi aşan Hitman ve Shadowrun Collection oyunları tamamıyla ücretsiz oldu.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    3b
    125
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
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    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 220 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Hitman ve Shadowrun Collection oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Bu haftanın dikkat çeken oyunu elbette Hitman oyunu olmuş. 2016 çıkışlı Hitman, sevilen seriyi bir anlamda köklerine geri götürmüş ve hayranların büyük beğenisini kazanmayı başarmıştı. Özellikle de serinin ilk oyunlarını sevenler için Hitman 2016'yı şiddetle tavsiye ediyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde suikast görevlerini yerine getirdiğiniz Hitman'de, hedefinizi indirmek için onlarca farklı yolunuz var.

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    Shadowrun Collection, Shadowrun evreninin üç farklı oyunun içeren bir paket. Shadowrun serisi cyberpunk ve fantezi türlerini bir araya getiriyor ve oyunculara benzersiz bir taktiksel RPG deneyimi sunuyor. Türe ilginiz varsa oyunu bir denemenizi öneriyoruz.

    Htiman ve Shadowrun Collection'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 3 Eylül 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Into the Breach.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Askaparta 1 sa. en beğenilen
    Epic öyle bir hale getirdi ki oyunu eklesem mi diye düşünüyorum.
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    TITAN (S K) 1 sa.
    sagolun aldık hayatta oynamayacagımız oyunları
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    deoks 4 dk.
    Bedava oyun verdikçe açıp oyunu ekliyorum. Bir daha da girmiyorum. Daha verdikleri bir oyunu bile oynamadım :D
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    tobepeople 12 dk. (düzenlendi)
    2 oyunu da bedava almış ve oynamıştım, çok eski oyunlar ve Hitman için mini senaryodan sonra sözleşme falan alman gerekiyordu ama iyi oyun idi orası ayrı. Shadowrun da Hitman da bir defa oynanıp bir daha el sürmeyeceğiniz oyunlar. Bir günde ikisinide oynayıp bitirirsiniz, boş zamanda gideri vardı ama hala gideri varmı emin değilim!
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    mustafacimbom 1 sa.
    Hitman.. Sevilir çökelim bakalım..
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    megatr670 (Ömercan Uslu) 1 sa.
    Steam'i ezer bu
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    l.a.c.i.w.e.r.t 1 sa.
    Xbox da oynayabilir miyiz bedavaya?
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    TITAN (S K) 1 sa.
    sagolun aldık hayatta oynamayacagımız oyunları
    Yanıtla +11
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    Askaparta 1 sa. en beğenilen
    Epic öyle bir hale getirdi ki oyunu eklesem mi diye düşünüyorum.
    Yanıtla +12
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