220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 220 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Hitman ve Shadowrun Collection oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu haftanın dikkat çeken oyunu elbette Hitman oyunu olmuş. 2016 çıkışlı Hitman, sevilen seriyi bir anlamda köklerine geri götürmüş ve hayranların büyük beğenisini kazanmayı başarmıştı. Özellikle de serinin ilk oyunlarını sevenler için Hitman 2016'yı şiddetle tavsiye ediyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde suikast görevlerini yerine getirdiğiniz Hitman'de, hedefinizi indirmek için onlarca farklı yolunuz var.

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Shadowrun Collection, Shadowrun evreninin üç farklı oyunun içeren bir paket. Shadowrun serisi cyberpunk ve fantezi türlerini bir araya getiriyor ve oyunculara benzersiz bir taktiksel RPG deneyimi sunuyor. Türe ilginiz varsa oyunu bir denemenizi öneriyoruz.

Htiman ve Shadowrun Collection'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 3 Eylül 18.00'da sona erecek. Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Into the Breach.

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