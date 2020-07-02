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    Trackmania yenilenen versiyonuyla geri döndü

    Ubisoft, Trackmania Nations oyunun grafiklerini ve oynanışı günümüze uyarlayarak Trackmania adıyla piyasaya sürdü. Trackmania, ücretsiz olarak oynanabiliyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Trackmania yenilenen versiyonuyla geri döndü
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    Bir zamanların popüler oyunu Trackmania geri döndü. 2006 yılında yayınlanan Trackmania Nations’un grafikleri ve oynanışı günümüze uyarlandı. Trackmania adıyla ücretsiz olarak Epic ve Uplay'de çıkışını gerçekleştirdi.. Oyunda Türkçe dil desteği bulunuyor.

    Tracmania’da 3 farklı paket seçeneği yer alıyor. Kullanıcılar Starter ismindeki paketi ücretsiz olarak oynayabilecek. Daha fazla özellik isteyenlerinde paralı paketleri satın alması gerekiyor.

    Ücretsiz pakette oyunculara, Arcade Channel’da oyuncuların yarattığı pistleri deneyimlemeyi ve resmi yarışmalardan 25 piste ücretsiz erişimi sunuyor. Oyuncular aynı zamanda temel tasarım editörlerini ve Nations League’de haftalık yarışmaları kullanabiliyor.

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    Standart paket, Starter erişimindeki özelliklere ek olarak yeni araçlar tasarlama ve online etkinlikler sunuyor. Bunların hepsinin dahil olduğu özelliklere ek olarak Club paket ise oyunculara oyunda sosyalleşme ve oyunu daha fazla kişiselleştirme şansı veriyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD bir oyun kampanyası daha hazırlıyor"

    Trackmania’yı aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz:

    https://www.epicgames.com/store/tr/product/trackmania/home

    https://store.ubi.com/tr/trackmania-starter-access/5e8b58345cdf9a12c868c878.html



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Zamanında hep mini haritalarda finishe ulaşmak için saliselerin hesabını yapardık :D
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    XanthiN (Ozan ) 6 gün
    Bir konu başlattım. Oyun deneyiminizi paylaşmak için ziyaret edebilirsiniz:
    https://forum.donanimhaber.com/trackmania-cikti-ana-konu--144327773
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Zamanında hep mini haritalarda finishe ulaşmak için saliselerin hesabını yapardık :D
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Temjin O.) 1 hf.
    Ps4'ü boşuna mı aldık? Tam kol ile oynanacak bir oyun aslında. Konsollara gelecek mi?
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Üni yıllarımda çok oynardım. Türkiye'nin en iyi takımlarında güzel dereceler yapardım. Yabancı takımlarla kapışırdık arada. Bayağı zevkli oluyordu. Sonraki versiyonları o tadı vermedi. Belki bu verir diye hemen ilk gün aldım bir baktım. Şimdilik bugları var, eksik istatistikleri de çok. Örneğin günün haritasında Türkiye 1. liğine Avrupa 3. lüğüne oturdum (Spider_hip) ama total kaç kişi var belli değil. Henüz diğer kullanıcıların isimlerine tıklayıp mesaj atamıyorsun, detaylarını göremiyorsun. Yaptığın skorlar genel datada kalsa da ön panelde kayboluyor gibi oluyor. Geç güncelleniyor. Eskisi gibi sunucuları ülkelere göre sıralama yok, kim nereden belli değil. Henüz kulüp paketi oyuncuları için bahsedilen grand league açılmadı, nasıl bir şey olacak belli değil. Gibi gibi sıkıntıları var ama çözerler muhtemelen, reddit'te falan hepsine değinilmiş zaten.
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 1 hf.
    Turnuvaya katildiydik biz bunda :) dunya geneli turnuva yaptiydilar 17. Siraya oturduyduk takim olarak ey gidi ey 10 saat oynardik gunde 0.1 sn icin ne yirtinirdik be :)
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    çok oynardım eski versiyonunu. masaüstü pc olsaydı oynardım hiç düşünmeden
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