Trackmania yenilenen versiyonuyla geri döndü

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Bir zamanların popüler oyunu Trackmania geri döndü. 2006 yılında yayınlanan Trackmania Nations’un grafikleri ve oynanışı günümüze uyarlandı. Trackmania adıyla ücretsiz olarak Epic ve Uplay'de çıkışını gerçekleştirdi.. Oyunda Türkçe dil desteği bulunuyor.

Tracmania’da 3 farklı paket seçeneği yer alıyor. Kullanıcılar Starter ismindeki paketi ücretsiz olarak oynayabilecek. Daha fazla özellik isteyenlerinde paralı paketleri satın alması gerekiyor.

Ücretsiz pakette oyunculara, Arcade Channel’da oyuncuların yarattığı pistleri deneyimlemeyi ve resmi yarışmalardan 25 piste ücretsiz erişimi sunuyor. Oyuncular aynı zamanda temel tasarım editörlerini ve Nations League’de haftalık yarışmaları kullanabiliyor.

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Standart paket, Starter erişimindeki özelliklere ek olarak yeni araçlar tasarlama ve online etkinlikler sunuyor. Bunların hepsinin dahil olduğu özelliklere ek olarak Club paket ise oyunculara oyunda sosyalleşme ve oyunu daha fazla kişiselleştirme şansı veriyor.

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Trackmania’yı aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz:

https://www.epicgames.com/store/tr/product/trackmania/home

https://store.ubi.com/tr/trackmania-starter-access/5e8b58345cdf9a12c868c878.html

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